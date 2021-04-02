https://ria.ru/20210402/autizm-1603608437.html

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен резолюцией РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T01:12

2021-04-02T01:12

2021-04-02T01:12

всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

аутизм

фонд "выход"

фонд "обнаженные сердца"

справки

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2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой численностью детей, страдающих аутизмом. Аутизм – постоянное нарушение в развитии нервной системы, которое проявляется в раннем детстве и не зависит от пола, расовой принадлежности или социально-экономического статуса. Термин "расстройства аутистического спектра" (РАС) охватывает ряд определенных характеристик. При условии надлежащей поддержки, учета потребностей и благожелательного отношения люди, страдающие этим неврологическим отклонением, могут пользоваться равными возможностями, полноправно и продуктивно участвовать в жизни общества.Для аутизма в первую очередь характерны уникальные особенности в плане социального взаимодействия, нестандартные способы обучения, острый интерес к определенным темам, склонность к ритуальному поведению, сложности в повседневном общении и нестандартный способ обработки информации от органов чувств.Расстройства аутистического спектра начинаются в детстве и сохраняются в подростковом и взрослом возрасте. В большинстве случаев эти состояния проявляются в первые пять лет жизни.РАС часто сопровождаются другими нарушениями, в том числе эпилепсией, депрессией, тревожным состоянием и гиперактивным расстройством с дефицитом внимания. По оценкам ВОЗ, один ребенок из 160 детей имеет какое-либо расстройство аутистического спектра. Это усредненная оценка, которая существенно варьируется в разных исследованиях. По некоторым недавним исследованиям, оцениваемые показатели значительно выше. В частности, Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал в 2020 году новую статистику – расстройства аутистического спектра (РАС) встречаются у каждого 54-го ребенка, что на 10% больше. У мальчиков аутизм диагностируется в три раза чаще, чем у девочек. Причины РАС до сих пор исследуются, в числе основных называются генетические и экологические, то есть наследственность и влияние окружающей среды. За последние годы ученые открыли десятки генов, связанных с аутизмом, однако мутации в них не могут полностью объяснить ни одного случая развития этой болезни в целом и ее отдельных симптомов в частности.Раннее диагностирование аутизма и надлежащее обследование и терапия имеют жизненно важное значение для дальнейшего роста и развития человека. Для лечения детей используются индивидуальные программы психологической коррекции.Способов вылечить РАС на сегодняшний день нет. Однако психосоциальные мероприятия на основе фактических данных, например, поведенческая терапия и программы обучения для родителей и других лиц, обеспечивающих уход, могут ослабить затруднения в коммуникациях и социальном поведении, оказав положительное воздействие на благополучие и качество жизни личности.В 2020 году целью Всемирного дня распространения информации об аутизме было привлечение внимания к теме перехода во взрослую жизнь молодых людей с аутизмом. На первый план вышли вопросы их самоопределения и относительно независимой жизни, доступности высшего образования и трудоустройства.Пандемия COVID-19 усугубила неравенство, с которым всегда сталкивались люди с аутизмом. Это касается доступности услуг здравоохранения, распределения доходов. Усилились проблемы по устройству на работу для лиц с аутизмом. Некоторые работодатели недавно взялись за осуществление программ инклюзивной занятости, которые рассчитаны на лиц с аутизмом и сопутствующими заболеваниями, такими как синдром дефицита внимания и гиперактивности. Пандемия, несомненно, повлияла на усилия компаний по внедрению этих программ, когда международная экономика переживает тяжелый экономический спад, приведший к потере миллионов рабочих мест. В то же время, новые способы работы, включая удаленную работу и использование новых технологий, создали возможности для привлечения сотрудников с расстройством аутического спектра. В 2021 году Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма будет посвящен проблемам людей с РАС с устройством на работу.В России, по последним данным, насчитывается 31685 детей с аутизмом. Для обучения детей самостоятельности, а также на ослабление зависимости от родителей и успешную интеграцию в общество с 2018 года в РФ началось тестирование образовательной программы для дошкольников с аутизмом.В РФ для обучения и воспитания детей с аутизмом разработан специальный образовательный стандарт, создаются программы и методы коррекционной помощи, адаптируются зарубежные психолого-педагогические подходы. Кроме того, в помощь учителям и родителям по поручению Минпросвещения России на сайте Института коррекционной педагогики РАО размещены методические рекомендации по психолого-педагогической поддержке школьников с расстройствами аутистического спектра в период дистанционного образования.В ноябре 2018 года при поддержке фонда "Обнаженные сердца" и фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход" РИА Новости запустило свой первый проект в формате виртуальной реальности (VR) "Механика аутизма". Соответствующее мобильное приложение дает возможность пользователю почувствовать себя человеком с расстройством аутистического спектра (РАС) и взглянуть на мир его глазами. При этом пользователь может не только пассивно воспринимать историю, но и взаимодействовать с ней: ходить, брать предметы, общаться с другими персонажами. Проект одержал победу во Всероссийском конкурсе "В союзе слова и добра" в номинации Digital-проект, получил серебряную награду международного конкурса Communicator Awards, а также завоевал премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, получив второе место в номинации "Лучшее использование онлайн-видео, включая VR".С 2008 года 2 апреля в знак солидарности с людьми с аутизмом, и их семьями, а также для привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма в мире по инициативе фонда Autism Speaks ежегодно проходит акция "Зажги синим" (Light It Up Blue). Синий – официальный цвет организации. В этот день в странах, присоединившихся к акции, здания подсвечивают синими прожекторами. В России акция проводится с 2013 года, первым городом-участником стала Москва, вслед за ней подтянулись и другие – Санкт-Петербург, Белгород, Воронеж, Кострома, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Симферополь, Тюмень и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, аутизм, фонд "выход", фонд "обнаженные сердца", справки