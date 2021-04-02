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Адвокат историка Соколова будет защищать семью нефролога Земченкова
Адвокат историка Соколова будет защищать семью нефролога Земченкова
Адвокат Александр Почуев, ранее защищавший осуждённого за убийство и расчленение аспирантки историка Олега Соколова, заявил, что теперь представляет интересы... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T20:21
2021-04-02T20:21
александр почуев (адвокат)
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Адвокат Александр Почуев, ранее защищавший осуждённого за убийство и расчленение аспирантки историка Олега Соколова, заявил, что теперь представляет интересы потерпевшей стороны в деле обвиняемого в расчленении супруги главного врача-нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова.В пятницу Октябрьский районный суд вынес решение об аресте Земченкова."Я адвокат (потерпевших) Геннадия Александровича Кононова - отца Ирины Геннадьевны Земченковой - и её детей. Потерпевшая сторона призывает всех к объективности, соблюдению презумпции невиновности и исключению версии оговора и фабрикации дела", - сообщил журналистам Почуев.По его словам, "понятно, что всегда, если что-то случается с родственником, первые подозреваемые - это супруг и члены семьи"."Но расследование длилось более 10 лет, и всё это время версия причастности супруга Ирины Земченковой к её исчезновению перепроверялась десятки раз и не находила подтверждения. Это полная неожиданность и трагедия для семьи", - добавил защитник.Ранее сообщалось, что дело об убийстве было возбуждено в марте 2010 года после исчезновения жены Земченкова – матери троих детей, работавшей врачом в роддоме. Преступление в течение многих лет оставалось нераскрытым, однако в декабре 2020 года 92-летний петербуржец пожаловался главе СК РФ Александру Бастрыкину на следователей, которые не могут раскрыть убийство его дочери. Бастрыкин поручил подключиться к делу сотрудникам главного управления криминалистики и в кратчайшие сроки установить все обстоятельства совершенного преступления.Правоохранители установили, что в тот день потерпевшая вообще не должна была работать и не выходила из дома. 60-летний Земченков был задержан 30 марта, его допросили с применением полиграфа, после чего предъявили обвинение в убийстве.Согласно материалам уголовного дела, 23 февраля 2010 года Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры". В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что жена ушла из дома на работу и пропала без вести. По решению суда в 2020 году она была признана умершей.Одно из самых громких преступлений, связанных с убийством и расчленением тела жертвы, произошло в Петербурге в ноябре 2019 года. По данным следствия, историк Олег Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную из обрезанного охотничьего карабина, а затем решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Позже доцента вытащили из реки Мойки, а в его рюкзаке был обнаружен пакет с частями женского тела, другие фрагменты следователи обнаружили в квартире Соколова. В декабре 2020 года историк был приговорен к 12,5 года лишения свободы по обвинению в убийстве и незаконном хранении оружия и патронов к нему.
https://ria.ru/20210402/zemchenkova-1603932213.html
https://ria.ru/20201222/ischeznovenie-1590263628.html
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александр почуев (адвокат), следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Адвокат историка Соколова будет защищать семью нефролога Земченкова

20:21 02.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАдвокат Александр Почуе и Олег Соколов на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Адвокат Александр Почуе и Олег Соколов на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Адвокат Александр Почуев, ранее защищавший осуждённого за убийство и расчленение аспирантки историка Олега Соколова, заявил, что теперь представляет интересы потерпевшей стороны в деле обвиняемого в расчленении супруги главного врача-нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова.
В пятницу Октябрьский районный суд вынес решение об аресте Земченкова.
"Я адвокат (потерпевших) Геннадия Александровича Кононова - отца Ирины Геннадьевны Земченковой - и её детей. Потерпевшая сторона призывает всех к объективности, соблюдению презумпции невиновности и исключению версии оговора и фабрикации дела", - сообщил журналистам Почуев.
По его словам, "понятно, что всегда, если что-то случается с родственником, первые подозреваемые - это супруг и члены семьи".
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"Но расследование длилось более 10 лет, и всё это время версия причастности супруга Ирины Земченковой к её исчезновению перепроверялась десятки раз и не находила подтверждения. Это полная неожиданность и трагедия для семьи", - добавил защитник.
Ранее сообщалось, что дело об убийстве было возбуждено в марте 2010 года после исчезновения жены Земченкова – матери троих детей, работавшей врачом в роддоме. Преступление в течение многих лет оставалось нераскрытым, однако в декабре 2020 года 92-летний петербуржец пожаловался главе СК РФ Александру Бастрыкину на следователей, которые не могут раскрыть убийство его дочери. Бастрыкин поручил подключиться к делу сотрудникам главного управления криминалистики и в кратчайшие сроки установить все обстоятельства совершенного преступления.
Правоохранители установили, что в тот день потерпевшая вообще не должна была работать и не выходила из дома. 60-летний Земченков был задержан 30 марта, его допросили с применением полиграфа, после чего предъявили обвинение в убийстве.
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Согласно материалам уголовного дела, 23 февраля 2010 года Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры". В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что жена ушла из дома на работу и пропала без вести. По решению суда в 2020 году она была признана умершей.
Одно из самых громких преступлений, связанных с убийством и расчленением тела жертвы, произошло в Петербурге в ноябре 2019 года. По данным следствия, историк Олег Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную из обрезанного охотничьего карабина, а затем решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Позже доцента вытащили из реки Мойки, а в его рюкзаке был обнаружен пакет с частями женского тела, другие фрагменты следователи обнаружили в квартире Соколова. В декабре 2020 года историк был приговорен к 12,5 года лишения свободы по обвинению в убийстве и незаконном хранении оружия и патронов к нему.
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