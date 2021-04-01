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Источник: главного нефролога Петербурга заподозрили в убийстве жены
Источник: главного нефролога Петербурга заподозрили в убийстве жены
Главный нефролог Петербурга задержан по подозрению в убийстве супруги, которая пропала в 2010 году, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:48
2021-04-01T09:54
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Главный нефролог Петербурга задержан по подозрению в убийстве супруги, которая пропала в 2010 году, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах."Главный нефролог Петербурга задержан по делу об убийстве, сейчас он доставлен в изолятор временного содержания", - сказал собеседник агентства, не раскрывая другие подробности.Источник не уточнил имя задержанного, но, по открытым данным, главным нефрологом города является Александр Земченков, работающий заведующим отделением Мариинской больницы.Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.По данным региональных СМИ, следствие считает, что врач убил супругу, доктора роддома №6 Ирину Земченкову, в квартире, после чего вывез тело на автомобиле в Ленинградскую область.СМИ также сообщают, что в том же 2010-м у нефролога был роман с женщиной, на которой он впоследствии женился. Расследование же пропажи его прежней жены до этого успехом не увенчалось.Журналисты пишут, что Следственный комитет снова занялся расследованием пропажи Земченковой после того, как ее отец пришел на прием к главе ведомства Александру Бастрыкину.Сам задержанный, по утверждениям прессы, вину не признает.
https://ria.ru/20210330/sudno-1603540278.html
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санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия

Источник: главного нефролога Петербурга заподозрили в убийстве жены

09:48 01.04.2021 (обновлено: 09:54 01.04.2021)
 
© Фото : Городская Мариинская больницаВрач-нефролог Александр Земченков
Врач-нефролог Александр Земченков - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Городская Мариинская больница
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Главный нефролог Петербурга задержан по подозрению в убийстве супруги, которая пропала в 2010 году, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.
"Главный нефролог Петербурга задержан по делу об убийстве, сейчас он доставлен в изолятор временного содержания", - сказал собеседник агентства, не раскрывая другие подробности.
Источник не уточнил имя задержанного, но, по открытым данным, главным нефрологом города является Александр Земченков, работающий заведующим отделением Мариинской больницы.
Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.
Автомобиль оперативной группы ГУ МЧС РФ по Ленинградской областина верфи завода Пелла, где накренилось строящееся судно. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 22:45
В опрокинувшемся под Петербургом судне нашли тело женщины
По данным региональных СМИ, следствие считает, что врач убил супругу, доктора роддома №6 Ирину Земченкову, в квартире, после чего вывез тело на автомобиле в Ленинградскую область.
СМИ также сообщают, что в том же 2010-м у нефролога был роман с женщиной, на которой он впоследствии женился. Расследование же пропажи его прежней жены до этого успехом не увенчалось.
Журналисты пишут, что Следственный комитет снова занялся расследованием пропажи Земченковой после того, как ее отец пришел на прием к главе ведомства Александру Бастрыкину.
Сам задержанный, по утверждениям прессы, вину не признает.
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