https://ria.ru/20210401/tyulen-1603757792.html

В Финском заливе спасли истощенного детеныша серого тюленя

В Финском заливе спасли истощенного детеныша серого тюленя

В Финском заливе спасли истощенного детеныша серого тюленя, его в доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Об этом сообщили в ГУП... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:33

2021-04-01T11:33

2021-04-01T12:54

хорошие новости

гуп «водоканал санкт-петербурга

центр изучения и сохранения морских млекопитающих

репино

ленинградская область

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. В Финском заливе спасли истощенного детеныша серого тюленя, его в доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Об этом сообщили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".Его нашли сотрудники порта Усть-Луга. Детенышу около трех с половиной — четырех недель, он сильно истощен и весит 15 килограммов вместо положенных 35. Тюлень стал первым в этом сезоне пациентом центра.Нынешняя зима, как подчеркнули в "Водоканале", оказалась благоприятнее по сравнению с предыдущей: большая часть животных успела выкормить потомство.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открыли на территории сооружений "Водоканала" Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу около 120 нерп и тюленей.

https://ria.ru/20210331/kosulya-1603699064.html

репино

ленинградская область

санкт-петербург

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Истощенного тюленя спасли в Финском заливе В Финском заливе спасли истощенного тюлененка - первого в этом сезоне, вместо 35 кг он весит только 15 кг. 2021-04-01T11:33 true PT0M12S

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гуп «водоканал санкт-петербурга, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, репино, ленинградская область, санкт-петербург, общество