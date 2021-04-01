https://ria.ru/20210401/tyulen-1603757792.html
В Финском заливе спасли истощенного детеныша серого тюленя
В Финском заливе спасли истощенного детеныша серого тюленя
В Финском заливе спасли истощенного детеныша серого тюленя, его в доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Об этом сообщили в ГУП... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:33
2021-04-01T11:33
2021-04-01T12:54
хорошие новости
гуп «водоканал санкт-петербурга
центр изучения и сохранения морских млекопитающих
репино
ленинградская область
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603765215_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_1d49207da15f87f38b32cb1684883c68.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. В Финском заливе спасли истощенного детеныша серого тюленя, его в доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Об этом сообщили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".Его нашли сотрудники порта Усть-Луга. Детенышу около трех с половиной — четырех недель, он сильно истощен и весит 15 килограммов вместо положенных 35. Тюлень стал первым в этом сезоне пациентом центра.Нынешняя зима, как подчеркнули в "Водоканале", оказалась благоприятнее по сравнению с предыдущей: большая часть животных успела выкормить потомство.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открыли на территории сооружений "Водоканала" Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу около 120 нерп и тюленей.
https://ria.ru/20210331/kosulya-1603699064.html
репино
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603765215_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_805d94aa1c215911f307f52870a32a91.jpg
Истощенного тюленя спасли в Финском заливе
В Финском заливе спасли истощенного тюлененка - первого в этом сезоне, вместо 35 кг он весит только 15 кг.
2021-04-01T11:33
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуп «водоканал санкт-петербурга, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, репино, ленинградская область, санкт-петербург, общество