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https://ria.ru/20210401/tyulen-1603757792.html
В Финском заливе спасли истощенного детеныша серого тюленя
В Финском заливе спасли истощенного детеныша серого тюленя
В Финском заливе спасли истощенного детеныша серого тюленя, его в доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Об этом сообщили в ГУП... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:33
2021-04-01T12:54
хорошие новости
гуп «водоканал санкт-петербурга
центр изучения и сохранения морских млекопитающих
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. В Финском заливе спасли истощенного детеныша серого тюленя, его в доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Об этом сообщили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".Его нашли сотрудники порта Усть-Луга. Детенышу около трех с половиной — четырех недель, он сильно истощен и весит 15 килограммов вместо положенных 35. Тюлень стал первым в этом сезоне пациентом центра.Нынешняя зима, как подчеркнули в "Водоканале", оказалась благоприятнее по сравнению с предыдущей: большая часть животных успела выкормить потомство.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открыли на территории сооружений "Водоканала" Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу около 120 нерп и тюленей.
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репино
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Истощенного тюленя спасли в Финском заливе
В Финском заливе спасли истощенного тюлененка - первого в этом сезоне, вместо 35 кг он весит только 15 кг.
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гуп «водоканал санкт-петербурга, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, репино, ленинградская область, санкт-петербург, общество

В Финском заливе спасли истощенного детеныша серого тюленя

11:33 01.04.2021 (обновлено: 12:54 01.04.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. В Финском заливе спасли истощенного детеныша серого тюленя, его в доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Об этом сообщили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Его нашли сотрудники порта Усть-Луга. Детенышу около трех с половиной — четырех недель, он сильно истощен и весит 15 килограммов вместо положенных 35. Тюлень стал первым в этом сезоне пациентом центра.

"Поэтому за судьбу малыша можно быть спокойными", — пояснили в организации.

Нынешняя зима, как подчеркнули в "Водоканале", оказалась благоприятнее по сравнению с предыдущей: большая часть животных успела выкормить потомство.
Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открыли на территории сооружений "Водоканала" Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу около 120 нерп и тюленей.
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Хорошие новостиГУП «Водоканал Санкт-ПетербургаЦентр изучения и сохранения морских млекопитающихРепиноЛенинградская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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