https://ria.ru/20210401/maniya-1603822185.html

США страдают манией величия, заявили в МИД

США страдают манией величия, заявили в МИД

США страдают манией величия, когда идет речь о соблюдении правозащитных стандартов на их территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:24

2021-04-01T16:24

2021-04-01T16:42

мария захарова

дмитрий песков

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. США страдают манией величия, когда идет речь о соблюдении правозащитных стандартов на их территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Кстати говоря, что интересно, несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки в отношении самих себя такой глобальный обзор прав человека не делают, но при этом в политической риторике, когда необходимо, исходя из конъюнктуры момента, они постоянно говорят о расколе собственного общества, о нарушении прав человека. Но при этом не выносят это на международный уровень почему-то. В общем-то, интересно за ними наблюдать. Судя по реакции из Вашингтона (на доклад КНР о правах человека в США - ред.), вот эта вот мания величия США, когда речь о соблюдении правозащитных стандартов у них в стране, только усиливается", - сказала Захарова на брифинге.Как отметила Захарова, для содействия формированию в Вашингтоне более объективной картины с правозащитной ситуацией в мире Москва предлагает американской стороне ознакомиться с анализом положения в области прав человека в США, который представлен в размещенных на сайте российского внешнеполитического ведомства соответствующих ежегодных докладах.Во вторник госдепартамент США представил ежегодный доклад по правам человека, где традиционно раскритиковал Россию в числе других стран. В этом году критика госдепартамента уместилась на 100 c лишним страницах, а простое перечисление претензий к России заняло более страницы. В частности, госдеп заявляет, что российские граждане "не могут сменить свое правительство мирным путем через свободные и честные выборы" и сильно ограничены в политических правах.Госдепартамент утверждает, что в России преследуется инакомыслие, религиозные, этнические и сексуальные меньшинства, а также широко распространена коррупция и не расследуются преступления. Среди критикуемых российских регионов выделены Крым и Чечня. Кроме того, госдеп критикует антиэкстремистские законы и закон об иностранных агентах, которым он приписывает подавление свободы слова.В Кремле не согласны с тезисами о России, представленными в ежегодном докладе госдепартамента США по правам человека, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что документ репродуцирует "очень похожие тезисы фактически ежегодно". В МИД РФ назвали доклад пустым, а посвященную России часть – пропитанной двойными стандартами.

https://ria.ru/20210331/antonov-1603681573.html

https://ria.ru/20210331/ritorika-1603561232.html

москва

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), сша, в мире