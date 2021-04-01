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https://ria.ru/20210401/gordon-1603770201.html
Гордон пригрозил России партизанской войной при наступлении в Донбассе
Гордон пригрозил России партизанской войной при наступлении в Донбассе
В случае проведения наступательной операции в Донбассе Россия столкнется с "невиданным отпором" и партизанской войной, заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:36
2021-04-01T12:40
дмитрий гордон
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
евгений мураев
донецкая народная республика
верховная рада украины
нато
закарпатская область
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В случае проведения наступательной операции в Донбассе Россия столкнется с "невиданным отпором" и партизанской войной, заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24".По мнению Гордона, при таком сценарии страны НАТО "врубят санкции", заставив Москву проанализировать ситуацию. При этом он отметил, что подобный расклад маловероятен, поскольку в Москве "понимают последствия развязывания войны на украинской территории".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.О возможных территориальных потерях Украины ранее говорили многие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей: какие именно — он не уточнил. О вероятности нового территориального конфликта предупреждал и политолог Александр Семченко. По его словам, новой горячей точкой наподобие Донбасса может стать Закарпатская область . Депутат Верховной рады Илья Кива отмечал, что при нынешнем отношении официального Киева к жителям Донбасса в регионе "не останется украинцев, готовых отдать жизни своих детей стране, которую они считали своей Родиной"
https://ria.ru/20210331/nato-1603696462.html
https://ria.ru/20210324/donbass-1602671536.html
донецкая народная республика
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дмитрий гордон, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, евгений мураев, донецкая народная республика, верховная рада украины, нато, закарпатская область, москва, оон, в мире

Гордон пригрозил России партизанской войной при наступлении в Донбассе

12:36 01.04.2021 (обновлено: 12:40 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 апрРИА Новости. В случае проведения наступательной операции в Донбассе Россия столкнется с "невиданным отпором" и партизанской войной, заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24".
По мнению Гордона, при таком сценарии страны НАТО "врубят санкции", заставив Москву проанализировать ситуацию.
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При этом он отметил, что подобный расклад маловероятен, поскольку в Москве "понимают последствия развязывания войны на украинской территории".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
О возможных территориальных потерях Украины ранее говорили многие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей: какие именно — он не уточнил. О вероятности нового территориального конфликта предупреждал и политолог Александр Семченко. По его словам, новой горячей точкой наподобие Донбасса может стать Закарпатская область . Депутат Верховной рады Илья Кива отмечал, что при нынешнем отношении официального Киева к жителям Донбасса в регионе "не останется украинцев, готовых отдать жизни своих детей стране, которую они считали своей Родиной"
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