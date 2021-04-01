Гордон пригрозил России партизанской войной при наступлении в Донбассе
12:36 01.04.2021 (обновлено: 12:40 01.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В случае проведения наступательной операции в Донбассе Россия столкнется с "невиданным отпором" и партизанской войной, заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24".
При этом он отметил, что подобный расклад маловероятен, поскольку в Москве "понимают последствия развязывания войны на украинской территории".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
О возможных территориальных потерях Украины ранее говорили многие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей: какие именно — он не уточнил. О вероятности нового территориального конфликта предупреждал и политолог Александр Семченко. По его словам, новой горячей точкой наподобие Донбасса может стать Закарпатская область . Депутат Верховной рады Илья Кива отмечал, что при нынешнем отношении официального Киева к жителям Донбасса в регионе "не останется украинцев, готовых отдать жизни своих детей стране, которую они считали своей Родиной"
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