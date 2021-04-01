https://ria.ru/20210401/gordon-1603770201.html

Гордон пригрозил России партизанской войной при наступлении в Донбассе

Гордон пригрозил России партизанской войной при наступлении в Донбассе

В случае проведения наступательной операции в Донбассе Россия столкнется с "невиданным отпором" и партизанской войной, заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:36

2021-04-01T12:36

2021-04-01T12:40

дмитрий гордон

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

евгений мураев

донецкая народная республика

верховная рада украины

нато

закарпатская область

москва

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В случае проведения наступательной операции в Донбассе Россия столкнется с "невиданным отпором" и партизанской войной, заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24".По мнению Гордона, при таком сценарии страны НАТО "врубят санкции", заставив Москву проанализировать ситуацию. При этом он отметил, что подобный расклад маловероятен, поскольку в Москве "понимают последствия развязывания войны на украинской территории".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.О возможных территориальных потерях Украины ранее говорили многие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей: какие именно — он не уточнил. О вероятности нового территориального конфликта предупреждал и политолог Александр Семченко. По его словам, новой горячей точкой наподобие Донбасса может стать Закарпатская область . Депутат Верховной рады Илья Кива отмечал, что при нынешнем отношении официального Киева к жителям Донбасса в регионе "не останется украинцев, готовых отдать жизни своих детей стране, которую они считали своей Родиной"

https://ria.ru/20210331/nato-1603696462.html

https://ria.ru/20210324/donbass-1602671536.html

донецкая народная республика

закарпатская область

москва

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