https://ria.ru/20210401/general-1603805587.html

Американский генерал предложил "понервировать" Россию в Черном море

Американский генерал предложил "понервировать" Россию в Черном море

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес призвал американские власти "понервировать" Россию в Черном море. Об этом он заявил... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:20

2021-04-01T15:20

2021-04-01T16:22

россия

бен ходжес

нато

республика крым

сша

украина

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес призвал американские власти "понервировать" Россию в Черном море. Об этом он заявил ютьюб-каналу "Исландия".По мнению американского военного, Украина, Грузия, Румыния, Болгария, Турция и Молдавия должны объединиться против России. Он призвал страны Причерноморья помогать друг другу и обмениваться разведывательными данными.Ходжес заявил, что решение Украины купить противокорабельные ракеты, а также размещение Соединенными Штатами разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper в Румынии — это важные шаги, которые позволят "перехватить инициативу в регионе".Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих границ. Ранее в Черном море под руководством Румынии прошли учения Sea Shield 21. В них приняли участие корабли Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал усиление присутствия альянса в регионе "четким сигналом" Москве. Вооруженные силы Украины также проводили учения рядом с Крымом с использованием реактивных систем залпового огня "Смерч". В свою очередь, Россия для увеличения оборонительных возможностей Крыма перебазировала туда истребители Су-30 и беспилотную авиацию, систему ПВО С-400, а также развернула береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Флотская группировка пополнилась шестью дизель-электрическими подлодками проекта 636 "Варшавянка" и тремя фрегатами проекта 11356. К концу года полуостров укрепят новым полком ВДВ. Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что ведомство принимает все необходимые меры для охраны границ. В Кремле заявили, что Москва ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально несущие опасность для страны.

https://ria.ru/20210331/ovd-1603552289.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/nato-1603703658.html

россия

республика крым

сша

украина

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россия, бен ходжес, нато, республика крым, сша, украина