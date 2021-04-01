Американский генерал предложил "понервировать" Россию в Черном море
15:20 01.04.2021 (обновлено: 16:22 01.04.2021)
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес призвал американские власти "понервировать" Россию в Черном море. Об этом он заявил ютьюб-каналу "Исландия".
По мнению американского военного, Украина, Грузия, Румыния, Болгария, Турция и Молдавия должны объединиться против России. Он призвал страны Причерноморья помогать друг другу и обмениваться разведывательными данными.
"США также должны быть частью этого, мы должны применить меры, при которых командующий Черноморским флотом чувствовал бы себя очень некомфортно. Например, в своей нелегальной базе в Севастополе", — сказал генерал.
Ходжес заявил, что решение Украины купить противокорабельные ракеты, а также размещение Соединенными Штатами разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper в Румынии — это важные шаги, которые позволят "перехватить инициативу в регионе".
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Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих границ. Ранее в Черном море под руководством Румынии прошли учения Sea Shield 21. В них приняли участие корабли Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал усиление присутствия альянса в регионе "четким сигналом" Москве. Вооруженные силы Украины также проводили учения рядом с Крымом с использованием реактивных систем залпового огня "Смерч".
В свою очередь, Россия для увеличения оборонительных возможностей Крыма перебазировала туда истребители Су-30 и беспилотную авиацию, систему ПВО С-400, а также развернула береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Флотская группировка пополнилась шестью дизель-электрическими подлодками проекта 636 "Варшавянка" и тремя фрегатами проекта 11356. К концу года полуостров укрепят новым полком ВДВ. Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что ведомство принимает все необходимые меры для охраны границ. В Кремле заявили, что Москва ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально несущие опасность для страны.