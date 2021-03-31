В Петербурге задержали вандала, разрушавшего фигуры ангелов на кладбище
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Полицейские задержали серийного вандала, разрушавшего надгробные фигуры ангелов на одном из старинных кладбищ в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские задержали серийного вандала, разрушавшего надгробия на одном из старинных кладбищ. Мужчина на протяжении нескольких лет приходил на городское кладбище с единственной целью – повреждать надгробные фигуры ангелов", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, после участившихся случаев повреждения установленных на могилах скульптур на кладбище на юго-западе Петербурга был задержан живший поблизости от кладбища 60-летний петербуржец. Предположительно, он повреждал лица скульптурам, отламывал крылья, наносил краской нецензурные надписи. В частности, от его действий пострадала женщина, которой неоднократно приходилось реставрировать фигуру ангела стоимостью миллион рублей на могиле покойного сына.
"В квартире указанного гражданина был проведен обыск: изъята балаклава, банка с краской и одежда, которую использовал петербуржец при своих походах на кладбище. При этом в ходе опроса мужчина не смог внятно пояснить мотивы своих поступков", - сказано в сообщении.
Было возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения" и статье 214 УК РФ "Вандализм".