https://ria.ru/20210331/vandal-1603564098.html

В Петербурге задержали вандала, разрушавшего фигуры ангелов на кладбище

В Петербурге задержали вандала, разрушавшего фигуры ангелов на кладбище

Полицейские задержали серийного вандала, разрушавшего надгробные фигуры ангелов на одном из старинных кладбищ в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T09:19

2021-03-31T09:19

2021-03-31T09:19

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Полицейские задержали серийного вандала, разрушавшего надгробные фигуры ангелов на одном из старинных кладбищ в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, после участившихся случаев повреждения установленных на могилах скульптур на кладбище на юго-западе Петербурга был задержан живший поблизости от кладбища 60-летний петербуржец. Предположительно, он повреждал лица скульптурам, отламывал крылья, наносил краской нецензурные надписи. В частности, от его действий пострадала женщина, которой неоднократно приходилось реставрировать фигуру ангела стоимостью миллион рублей на могиле покойного сына.Было возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения" и статье 214 УК РФ "Вандализм".

https://ria.ru/20210312/memorial-1600927689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия