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В Петербурге задержали вандала, разрушавшего фигуры ангелов на кладбище
В Петербурге задержали вандала, разрушавшего фигуры ангелов на кладбище
Полицейские задержали серийного вандала, разрушавшего надгробные фигуры ангелов на одном из старинных кладбищ в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T09:19
2021-03-31T09:19
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Полицейские задержали серийного вандала, разрушавшего надгробные фигуры ангелов на одном из старинных кладбищ в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, после участившихся случаев повреждения установленных на могилах скульптур на кладбище на юго-западе Петербурга был задержан живший поблизости от кладбища 60-летний петербуржец. Предположительно, он повреждал лица скульптурам, отламывал крылья, наносил краской нецензурные надписи. В частности, от его действий пострадала женщина, которой неоднократно приходилось реставрировать фигуру ангела стоимостью миллион рублей на могиле покойного сына.Было возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения" и статье 214 УК РФ "Вандализм".
https://ria.ru/20210312/memorial-1600927689.html
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали вандала, разрушавшего фигуры ангелов на кладбище

09:19 31.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Полицейские задержали серийного вандала, разрушавшего надгробные фигуры ангелов на одном из старинных кладбищ в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские задержали серийного вандала, разрушавшего надгробия на одном из старинных кладбищ. Мужчина на протяжении нескольких лет приходил на городское кладбище с единственной целью – повреждать надгробные фигуры ангелов", - сказано в сообщении.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 13:39
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По данным пресс-службы, после участившихся случаев повреждения установленных на могилах скульптур на кладбище на юго-западе Петербурга был задержан живший поблизости от кладбища 60-летний петербуржец. Предположительно, он повреждал лица скульптурам, отламывал крылья, наносил краской нецензурные надписи. В частности, от его действий пострадала женщина, которой неоднократно приходилось реставрировать фигуру ангела стоимостью миллион рублей на могиле покойного сына.
"В квартире указанного гражданина был проведен обыск: изъята балаклава, банка с краской и одежда, которую использовал петербуржец при своих походах на кладбище. При этом в ходе опроса мужчина не смог внятно пояснить мотивы своих поступков", - сказано в сообщении.
Было возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения" и статье 214 УК РФ "Вандализм".
 
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