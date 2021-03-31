https://ria.ru/20210331/sovfed-1603639160.html

Совфед одобрил закон о просветительской деятельности

Совфед одобрил закон о просветительской деятельности

Совфед на заседании в среду одобрил закон о просветительской деятельности, изменения вносятся в закон об образовании в РФ. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:11

2021-03-31T15:11

2021-03-31T15:38

валерий фальков

лилия гумерова

образование - общество

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россия

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о просветительской деятельности, изменения вносятся в закон об образовании в РФ.Согласно документу, федеральные органы власти в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".Предусмотрено, что заключение образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами, кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам, осуществляется при наличии заключения Минобрнауки или Минпросвещения. При этом федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным госорганом, в ведении которого они находятся.Документом запрещается использовать просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".Закон должен вступить в силу с 1 июня.Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ранее сообщил, что ведомство будет исполнять закон о просветительской деятельности так, чтобы права научных сотрудников и педагогических работников были соблюдены. Глава комитета по образованию Лилия Гумерова отметила, что комитет будет вести мониторинг реализации закона, а также подготовит методические рекомендации для его исполнения на региональном и муниципальном уровне.В ходе обсуждения главы профильных комитетов по образованию и науке и по конституционному законодательству приняли решение мониторить подготовку подзаконных актов к основному документу.Глава комитета по законодательству Андрей Клишас пояснил, что "к моменту вступления закона в силу подзаконные акты должны быть приняты, иначе этот закон не будет работать".Это предложение поддержала и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая отметила, что эту работу нужно взять под контроль "с приглашением представителей РАН, музейного сообщества".Матвиенко подчеркнула, что благодаря СМИ, "мы узнали, что в Ленинградской области лектор утверждал, что Холокоста не было". "В головы наших детей закладывается абсолютно ложная информация", - сказала она.Законодатели также отмечают, что поправки о просветительской деятельности не касаются международного сотрудничества учебных учреждений, поскольку приглашение преподавателей регулируется другим законом – "О правовом положении иностранных граждан в РФ".Глава комитета по образованию Лилия Гумерова в свою очередь подчеркнула, что, по мнению музейного сообщества, их опасения в связи с принятием закона сняты.

https://ria.ru/20210330/soros-1603466340.html

https://ria.ru/20210330/obrazovanie-1603428976.html

https://ria.ru/20210330/tsiskaridze-1603431023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, лилия гумерова, образование - общество, общество, россия, совет федерации рф