Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/sovfed-1603639160.html
Совфед одобрил закон о просветительской деятельности
Совфед одобрил закон о просветительской деятельности
Совфед на заседании в среду одобрил закон о просветительской деятельности, изменения вносятся в закон об образовании в РФ. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:11
2021-03-31T15:38
валерий фальков
лилия гумерова
образование - общество
общество
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595553415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b9fd448385819dd06a335d474c8a044.jpg
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о просветительской деятельности, изменения вносятся в закон об образовании в РФ.Согласно документу, федеральные органы власти в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".Предусмотрено, что заключение образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами, кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам, осуществляется при наличии заключения Минобрнауки или Минпросвещения. При этом федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным госорганом, в ведении которого они находятся.Документом запрещается использовать просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".Закон должен вступить в силу с 1 июня.Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ранее сообщил, что ведомство будет исполнять закон о просветительской деятельности так, чтобы права научных сотрудников и педагогических работников были соблюдены. Глава комитета по образованию Лилия Гумерова отметила, что комитет будет вести мониторинг реализации закона, а также подготовит методические рекомендации для его исполнения на региональном и муниципальном уровне.В ходе обсуждения главы профильных комитетов по образованию и науке и по конституционному законодательству приняли решение мониторить подготовку подзаконных актов к основному документу.Глава комитета по законодательству Андрей Клишас пояснил, что "к моменту вступления закона в силу подзаконные акты должны быть приняты, иначе этот закон не будет работать".Это предложение поддержала и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая отметила, что эту работу нужно взять под контроль "с приглашением представителей РАН, музейного сообщества".Матвиенко подчеркнула, что благодаря СМИ, "мы узнали, что в Ленинградской области лектор утверждал, что Холокоста не было". "В головы наших детей закладывается абсолютно ложная информация", - сказала она.Законодатели также отмечают, что поправки о просветительской деятельности не касаются международного сотрудничества учебных учреждений, поскольку приглашение преподавателей регулируется другим законом – "О правовом положении иностранных граждан в РФ".Глава комитета по образованию Лилия Гумерова в свою очередь подчеркнула, что, по мнению музейного сообщества, их опасения в связи с принятием закона сняты.
https://ria.ru/20210330/soros-1603466340.html
https://ria.ru/20210330/obrazovanie-1603428976.html
https://ria.ru/20210330/tsiskaridze-1603431023.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595553415_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_41a6579d785f9abc738a364362c3f2e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий фальков, лилия гумерова, образование - общество, общество, россия, совет федерации рф

Совфед одобрил закон о просветительской деятельности

15:11 31.03.2021 (обновлено: 15:38 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевВход в здание Совета Федерации РФ в Москве
Вход в здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о просветительской деятельности, изменения вносятся в закон об образовании в РФ.
Согласно документу, федеральные органы власти в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".
Вид на дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 15:12
В России попросили проверить петербургский вуз на связь с Фондом Сороса*
Предусмотрено, что заключение образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами, кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам, осуществляется при наличии заключения Минобрнауки или Минпросвещения. При этом федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным госорганом, в ведении которого они находятся.
Документом запрещается использовать просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".
Закон должен вступить в силу с 1 июня.
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ранее сообщил, что ведомство будет исполнять закон о просветительской деятельности так, чтобы права научных сотрудников и педагогических работников были соблюдены. Глава комитета по образованию Лилия Гумерова отметила, что комитет будет вести мониторинг реализации закона, а также подготовит методические рекомендации для его исполнения на региональном и муниципальном уровне.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступает в рамках правительственного часа на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 12:19
Называть образование услугой ошибочно, считает министр просвещения
В ходе обсуждения главы профильных комитетов по образованию и науке и по конституционному законодательству приняли решение мониторить подготовку подзаконных актов к основному документу.
Глава комитета по законодательству Андрей Клишас пояснил, что "к моменту вступления закона в силу подзаконные акты должны быть приняты, иначе этот закон не будет работать".
Это предложение поддержала и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая отметила, что эту работу нужно взять под контроль "с приглашением представителей РАН, музейного сообщества".
Матвиенко подчеркнула, что благодаря СМИ, "мы узнали, что в Ленинградской области лектор утверждал, что Холокоста не было". "В головы наших детей закладывается абсолютно ложная информация", - сказала она.
Законодатели также отмечают, что поправки о просветительской деятельности не касаются международного сотрудничества учебных учреждений, поскольку приглашение преподавателей регулируется другим законом – "О правовом положении иностранных граждан в РФ".
Глава комитета по образованию Лилия Гумерова в свою очередь подчеркнула, что, по мнению музейного сообщества, их опасения в связи с принятием закона сняты.
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 12:30
Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
 
Валерий ФальковЛилия ГумероваОбразование - ОбществоОбществоРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06NYT: ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины J&J
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
Лента новостейМолния