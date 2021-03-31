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В УФСИН заявили, что Навальному оказывают всю необходимую медпомощь
В УФСИН заявили, что Навальному оказывают всю необходимую медпомощь
Управление ФСИН по Владимирской области сообщило, что Алексей Навальный получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T20:33
2021-03-31T20:33
ольга михайлова
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Управление ФСИН по Владимирской области сообщило, что Алексей Навальный получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь."Осужденному Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.В нем также отмечается, что условия содержания порядок организации надзора за осужденными, в том числе за Навальным, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и применяется ко всем осужденным без исключения.Также поясняется, что сотрудники исправительного учреждения неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный восьмичасовой сон. "В ночное время в соответствии с требованиями законодательства сотрудники совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах. Данные меры не препятствуют отдыху осужденных", - уточняется в информации.Свидания осужденного с адвокатами предоставляются согласно требованиям части 4 статьи 89 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.Ранее в среду Навальный сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В УФСИН заявили, что Навальному оказывают всю необходимую медпомощь

20:33 31.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Управление ФСИН по Владимирской области сообщило, что Алексей Навальный получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
"Осужденному Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что условия содержания порядок организации надзора за осужденными, в том числе за Навальным, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и применяется ко всем осужденным без исключения.
Также поясняется, что сотрудники исправительного учреждения неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный восьмичасовой сон. "В ночное время в соответствии с требованиями законодательства сотрудники совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах. Данные меры не препятствуют отдыху осужденных", - уточняется в информации.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 20:14
В УФСИН рассказали о выговорах Навальному в колонии
Свидания осужденного с адвокатами предоставляются согласно требованиям части 4 статьи 89 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.
Ранее в среду Навальный сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 17:02
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Ольга МихайловаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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