https://ria.ru/20210331/monitoring-1603601061.html

Перевозчикам ТКО в Ленобласти начали выдавать QR-коды

Перевозчикам ТКО в Ленобласти начали выдавать QR-коды

В Ленинградской области с 1 апреля 2021 года заработает система мониторинга перемещения отходов; накануне региональным перевозчикам начали выдавать электронные... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:31

2021-03-31T12:31

2021-03-31T12:31

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ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. В Ленинградской области с 1 апреля 2021 года заработает система мониторинга перемещения отходов; накануне региональным перевозчикам начали выдавать электронные разрешения – QR-коды на перемещение различных отходов по территории области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. По его словам, разрешение необходимо получить всем перевозчикам, осуществляющим транспортировку строительных, твердых коммунальных отходов и иных видов отходов I-V классов опасности на территории Ленинградской области объемом более 5 кубических метров. За исполнением законодательства о транспортировке отходов с использованием QR-кодов будет следить комитет государственного экологического надзора и контроля Ленинградской области. Однако на время переходного периода штрафные санкции применяться не будут.По его словам, для получения разрешений перевозчики должны зарегистрироваться на сайте мониторинга перемещения отходов, который входит в Экологическую информационную систему Ленинградской области. После чего на указанную при регистрации электронную почту сразу же будет направляться разрешение, содержащее индивидуальный идентификационный QR-код. Разрешение выдается на один месяц по одному маршруту, который определяется заявителем.

https://ria.ru/20210325/energosberezhenie-1602879097.html

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жкх, ленинградская область, общество