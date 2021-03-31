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Ленинградская область
https://ria.ru/20210331/monitoring-1603601061.html
Перевозчикам ТКО в Ленобласти начали выдавать QR-коды
Перевозчикам ТКО в Ленобласти начали выдавать QR-коды
В Ленинградской области с 1 апреля 2021 года заработает система мониторинга перемещения отходов; накануне региональным перевозчикам начали выдавать электронные... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:31
2021-03-31T12:31
ленинградская область
жкх
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. В Ленинградской области с 1 апреля 2021 года заработает система мониторинга перемещения отходов; накануне региональным перевозчикам начали выдавать электронные разрешения – QR-коды на перемещение различных отходов по территории области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. По его словам, разрешение необходимо получить всем перевозчикам, осуществляющим транспортировку строительных, твердых коммунальных отходов и иных видов отходов I-V классов опасности на территории Ленинградской области объемом более 5 кубических метров. За исполнением законодательства о транспортировке отходов с использованием QR-кодов будет следить комитет государственного экологического надзора и контроля Ленинградской области. Однако на время переходного периода штрафные санкции применяться не будут.По его словам, для получения разрешений перевозчики должны зарегистрироваться на сайте мониторинга перемещения отходов, который входит в Экологическую информационную систему Ленинградской области. После чего на указанную при регистрации электронную почту сразу же будет направляться разрешение, содержащее индивидуальный идентификационный QR-код. Разрешение выдается на один месяц по одному маршруту, который определяется заявителем.
https://ria.ru/20210325/energosberezhenie-1602879097.html
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жкх, ленинградская область, общество

Перевозчикам ТКО в Ленобласти начали выдавать QR-коды

12:31 31.03.2021
 
© РИА Новости / Олег ЛасточкинМусоросборочная машина
Мусоросборочная машина - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. В Ленинградской области с 1 апреля 2021 года заработает система мониторинга перемещения отходов; накануне региональным перевозчикам начали выдавать электронные разрешения – QR-коды на перемещение различных отходов по территории области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, разрешение необходимо получить всем перевозчикам, осуществляющим транспортировку строительных, твердых коммунальных отходов и иных видов отходов I-V классов опасности на территории Ленинградской области объемом более 5 кубических метров. За исполнением законодательства о транспортировке отходов с использованием QR-кодов будет следить комитет государственного экологического надзора и контроля Ленинградской области. Однако на время переходного периода штрафные санкции применяться не будут.
"Система выдачи разрешений на транспортировку отходов позволит создать централизованный контроль за их перемещением, при этом речь идет об отходах, образуемых не только жителями области, но и из других субъектов РФ, в том числе Санкт-Петербурга", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, для получения разрешений перевозчики должны зарегистрироваться на сайте мониторинга перемещения отходов, который входит в Экологическую информационную систему Ленинградской области. После чего на указанную при регистрации электронную почту сразу же будет направляться разрешение, содержащее индивидуальный идентификационный QR-код. Разрешение выдается на один месяц по одному маршруту, который определяется заявителем.
"За последний месяц мы доработали систему в соответствии с пожеланиями и комментариями перевозчиков. Небольшие изменения могут быть внесены во время переходного периода, который по нашим оценкам продлится около двух месяцев", – в свою очередь, отметил председатель комитета по обращению с отходами Алексей Пименов.
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