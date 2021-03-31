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Антонов заявил, что Россия "не будет бегать" за США
Антонов заявил, что Россия "не будет бегать" за США
Приглашенный в Москву на консультацию посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что добрые отношения между РФ и Соединённым Штатами нужны обеим... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T18:11
2021-03-31T18:36
россия
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анатолий антонов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Приглашенный в Москву на консультацию посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что добрые отношения между РФ и Соединённым Штатами нужны обеим странам, но российская сторона ни за кем бегать не будет.Дипломат отметил, что при этом у Москвы и Вашингтона нет времени на раскачку.Он рассказал, что в ходе встречи в Совете Федерации обсуждались вопросы отношений РФ и США, участники встречи попытались провести глубокий анализ причин, почему отношения находятся в глубочайшем кризисе.Ранее Антонов провел встречу с председателем международного комитета Госдумы Леонидом Слуцким, а также несколько раз посетил здание министерства иностранных дел России на Смоленской площади. Он прибыл в Москву на консультации из Вашингтона 21 марта.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
https://ria.ru/20210331/ritorika-1603561232.html
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россия, совет федерации рф, госдума рф, анатолий антонов, сша, в мире

Антонов заявил, что Россия "не будет бегать" за США

18:11 31.03.2021 (обновлено: 18:36 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Приглашенный в Москву на консультацию посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что добрые отношения между РФ и Соединённым Штатами нужны обеим странам, но российская сторона ни за кем бегать не будет.

"Хочу сразу же сказать: добрые и хорошие, прагматичные отношения между Россией и Соединёнными Штатами Америки нам нужны в той же степени, что и Соединённым Штатам Америки. Ни за кем мы бегать не будем. Хотят Соединённые Штаты Америки поддерживать нормальные отношения с Россией, от нас ответ будет всегда положительный", - сказал Антонов журналистам в Совете Федерации.

Дипломат отметил, что при этом у Москвы и Вашингтона нет времени на раскачку.
Он рассказал, что в ходе встречи в Совете Федерации обсуждались вопросы отношений РФ и США, участники встречи попытались провести глубокий анализ причин, почему отношения находятся в глубочайшем кризисе.
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Ранее Антонов провел встречу с председателем международного комитета Госдумы Леонидом Слуцким, а также несколько раз посетил здание министерства иностранных дел России на Смоленской площади. Он прибыл в Москву на консультации из Вашингтона 21 марта.
МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
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