https://ria.ru/20210330/zhivotnye-1603426547.html
В Госдуме оценили перспективы проекта о регистрации домашних животных
В Госдуме оценили перспективы проекта о регистрации домашних животных
Законопроект заксобрания Челябинской области, скорее всего, получит отрицательный отзыв правительства, считает глава комитета Госдумы по экологии и охране... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:08
2021-03-30T12:08
2021-03-30T12:08
россия
госдума рф
владимир бурматов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601522877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a97d19a51919c2b8ec25ec5c6fa8a6e.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Законопроект заксобрания Челябинской области, скорее всего, получит отрицательный отзыв правительства, считает глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Ранее заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных, направленный на сокращение популяции безнадзорных животных. Авторы полагают, что требование обязательной регистрации "позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами"."Не хочется загадывать, но он (законопроект - ред.), скорее всего, получит отрицательный отзыв правительства", - сказал Бурматов РИА Новости.Животных, по мнению депутата, регистрировать нужно -это поможет решить огромное количество проблем, например, привлекать к ответственности недобросовестных хозяев, которые бросают питомцев или плохо воспитывают их. Кроме того, упростится поиск потерявшихся собак и кошек."Законопроект, который внесла Челябинская область, какое-то отношение к регистрации имеет, безусловно, и хорошо, что коллеги эту тему подняли, но с этой проблемой уже работает Минсельхоз", - отметил парламентарий.Проект ведомства предлагает изменения в закон "О ветеринарии", в то время как инициатива Челябинского заксобрания касается корректив закона "Об ответственном обращении с животными". В связи с этим Бурматов считает, что у первого проекта больше шансов на одобрение.Депутат также настаивает на том, что регистрация животных должна быть бесплатной. Если процедура потребует финансовых вложений, это приведет к массовому избавлению от питомцев, полагает парламентарий.
https://ria.ru/20200623/1573333144.html
https://ria.ru/20200219/1564930187.html
https://ria.ru/20200910/sobaki-1577014516.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601522877_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f48e43f1c9b0486665ee0a12b8128693.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, владимир бурматов, общество
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Законопроект заксобрания Челябинской области, скорее всего, получит отрицательный отзыв правительства, считает глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
.
Ранее заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект
об обязательной регистрации и учете домашних животных, направленный на сокращение популяции безнадзорных животных. Авторы полагают, что требование обязательной регистрации "позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами".
"Не хочется загадывать, но он (законопроект - ред.), скорее всего, получит отрицательный отзыв правительства", - сказал Бурматов РИА Новости.
Животных, по мнению депутата, регистрировать нужно -это поможет решить огромное количество проблем, например, привлекать к ответственности недобросовестных хозяев, которые бросают питомцев или плохо воспитывают их. Кроме того, упростится поиск потерявшихся собак и кошек.
"Законопроект, который внесла Челябинская область, какое-то отношение к регистрации имеет, безусловно, и хорошо, что коллеги эту тему подняли, но с этой проблемой уже работает Минсельхоз
", - отметил парламентарий.
Проект ведомства предлагает изменения в закон "О ветеринарии", в то время как инициатива Челябинского заксобрания касается корректив закона "Об ответственном обращении с животными". В связи с этим Бурматов считает, что у первого проекта больше шансов на одобрение.
Депутат также настаивает на том, что регистрация животных должна быть бесплатной. Если процедура потребует финансовых вложений, это приведет к массовому избавлению от питомцев, полагает парламентарий.