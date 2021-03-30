https://ria.ru/20210330/zhivotnye-1603426547.html

В Госдуме оценили перспективы проекта о регистрации домашних животных

В Госдуме оценили перспективы проекта о регистрации домашних животных

Законопроект заксобрания Челябинской области, скорее всего, получит отрицательный отзыв правительства, считает глава комитета Госдумы по экологии и охране... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:08

2021-03-30T12:08

2021-03-30T12:08

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госдума рф

владимир бурматов

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Законопроект заксобрания Челябинской области, скорее всего, получит отрицательный отзыв правительства, считает глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Ранее заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных, направленный на сокращение популяции безнадзорных животных. Авторы полагают, что требование обязательной регистрации "позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами"."Не хочется загадывать, но он (законопроект - ред.), скорее всего, получит отрицательный отзыв правительства", - сказал Бурматов РИА Новости.Животных, по мнению депутата, регистрировать нужно -это поможет решить огромное количество проблем, например, привлекать к ответственности недобросовестных хозяев, которые бросают питомцев или плохо воспитывают их. Кроме того, упростится поиск потерявшихся собак и кошек."Законопроект, который внесла Челябинская область, какое-то отношение к регистрации имеет, безусловно, и хорошо, что коллеги эту тему подняли, но с этой проблемой уже работает Минсельхоз", - отметил парламентарий.Проект ведомства предлагает изменения в закон "О ветеринарии", в то время как инициатива Челябинского заксобрания касается корректив закона "Об ответственном обращении с животными". В связи с этим Бурматов считает, что у первого проекта больше шансов на одобрение.Депутат также настаивает на том, что регистрация животных должна быть бесплатной. Если процедура потребует финансовых вложений, это приведет к массовому избавлению от питомцев, полагает парламентарий.

https://ria.ru/20200623/1573333144.html

https://ria.ru/20200219/1564930187.html

https://ria.ru/20200910/sobaki-1577014516.html

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россия, госдума рф, владимир бурматов, общество