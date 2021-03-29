https://ria.ru/20210329/zhivotnye-1603333708.html

В Госдуму внесли проект об обязательной регистрации домашних животных

В Госдуму внесли проект об обязательной регистрации домашних животных

Заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:08

2021-03-29T17:08

2021-03-29T23:44

госдума рф

челябинская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577866889_0:191:2687:1702_1920x0_80_0_0_4eaf4935bad9657464ceac362b9ad4a9.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных.Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.Изменения могут внести в закон "Об ответственном обращении с животными" и другие акты.Авторы инициативы указывают, что бродячими часто становятся потерявшиеся домашние животные либо те, кого бросили хозяева. Обязательная регистрация позволит возвращать животных владельцам, а также станет сдерживающим фактором для тех, кто собирается выгнать своего питомца.Порядок регистрации будут определять власти регионов.Также в законопроекте предлагается изменить правила, касающиеся бродячих животных. Действующие нормы предполагают, что их отлавливают, стерилизуют и возвращают в прежние места обитания."Учитывая потенциальную опасность безнадзорных животных, в целях минимизации их контакта с детьми, пенсионерами, пациентами медицинских организаций предлагается установить исключение в указанной норме, запретив возврат животных на территории социально значимых объектов (организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медицинских организаций, детских игровых площадок), на которых они были отловлены", — указано в пояснительной записке.

https://ria.ru/20210210/zhivotnye-1596850194.html

https://ria.ru/20210210/goroda-1596641575.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, челябинская область, общество