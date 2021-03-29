https://ria.ru/20210329/zhivotnye-1603333708.html
В Госдуму внесли проект об обязательной регистрации домашних животных
В Госдуму внесли проект об обязательной регистрации домашних животных
Заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:08
2021-03-29T17:08
2021-03-29T23:44
госдума рф
челябинская область
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных.Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.Изменения могут внести в закон "Об ответственном обращении с животными" и другие акты.Авторы инициативы указывают, что бродячими часто становятся потерявшиеся домашние животные либо те, кого бросили хозяева. Обязательная регистрация позволит возвращать животных владельцам, а также станет сдерживающим фактором для тех, кто собирается выгнать своего питомца.Порядок регистрации будут определять власти регионов.Также в законопроекте предлагается изменить правила, касающиеся бродячих животных. Действующие нормы предполагают, что их отлавливают, стерилизуют и возвращают в прежние места обитания."Учитывая потенциальную опасность безнадзорных животных, в целях минимизации их контакта с детьми, пенсионерами, пациентами медицинских организаций предлагается установить исключение в указанной норме, запретив возврат животных на территории социально значимых объектов (организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медицинских организаций, детских игровых площадок), на которых они были отловлены", — указано в пояснительной записке.
https://ria.ru/20210210/zhivotnye-1596850194.html
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госдума рф, челябинская область, общество
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Заксобрание Челябинской области
внесло в Госдуму
законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных.
Документ опубликовали в электронной базе
нижней палаты парламента.
Изменения могут внести в закон "Об ответственном обращении с животными" и другие акты.
Авторы инициативы указывают, что бродячими часто становятся потерявшиеся домашние животные либо те, кого бросили хозяева. Обязательная регистрация позволит возвращать животных владельцам, а также станет сдерживающим фактором для тех, кто собирается выгнать своего питомца.
Порядок регистрации будут определять власти регионов.
Также в законопроекте предлагается изменить правила, касающиеся бродячих животных. Действующие нормы предполагают, что их отлавливают, стерилизуют и возвращают в прежние места обитания.
"Учитывая потенциальную опасность безнадзорных животных, в целях минимизации их контакта с детьми, пенсионерами, пациентами медицинских организаций предлагается установить исключение в указанной норме, запретив возврат животных на территории социально значимых объектов (организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медицинских организаций, детских игровых площадок), на которых они были отловлены", — указано в пояснительной записке.