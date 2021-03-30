https://ria.ru/20210330/telegram-1603440343.html

В ГД предупредили Telegram о санкциях за призывы отказаться от вакцинации

В ГД предупредили Telegram о санкциях за призывы отказаться от вакцинации

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин возмутился размещением в одном из популярных Telegram-каналов рекламы, в которой есть призыв отказаться... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:19

2021-03-30T13:19

2021-03-30T13:19

россия

антон горелкин

telegram (приложение)

госдума рф

технологии

общество

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин возмутился размещением в одном из популярных Telegram-каналов рекламы, в которой есть призыв отказаться от вакцинации от COVID-19, он призвал тщательнее фильтровать контент и не исключил, что в противном случае мессенджер могут ждать санкции.Размещенную в канале рекламу Горелкин назвал "откровенно опасной и вредительской в текущих эпидемиологических условиях". "Скольких людей она оттолкнет от вакцинирования? А скольких доведет до ИВЛ и могилы? Админы канала этого, конечно, не знают. Им известна только уплаченная за размещалово сумма", - заметил парламентарий.

https://ria.ru/20210315/roskomnadzor-1601159243.html

россия

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2021

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россия, антон горелкин, telegram (приложение), госдума рф, технологии, общество