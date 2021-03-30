В ГД предупредили Telegram о санкциях за призывы отказаться от вакцинации
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин возмутился размещением в одном из популярных Telegram-каналов рекламы, в которой есть призыв отказаться от вакцинации от COVID-19, он призвал тщательнее фильтровать контент и не исключил, что в противном случае мессенджер могут ждать санкции.
"Я понимаю, что нельзя запретить людям быть циничными жадными сволочами. Но какая-то фильтрация контента ведь должна быть. Руководство Telegram, вы заявляли, что работаете в этом направлении. Отличный шанс перейти от заявлений к делу", – написал Горелкин в своем Telegram-канале во вторник. Он добавил, что депутатам "не сложно" написать закон, предусматривающий для Telegram-каналов "ответственность за такие вещи".
Размещенную в канале рекламу Горелкин назвал "откровенно опасной и вредительской в текущих эпидемиологических условиях". "Скольких людей она оттолкнет от вакцинирования? А скольких доведет до ИВЛ и могилы? Админы канала этого, конечно, не знают. Им известна только уплаченная за размещалово сумма", - заметил парламентарий.
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