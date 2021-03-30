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Исследование показало самые популярные вакансии среди студентов
Исследование показало самые популярные вакансии среди студентов
Российские студенты чаще всего пытаются устроиться на работу продавцами, в том числе консультантами и кассирами, показало исследование HeadHunter, которое есть... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T06:28
2021-03-30T10:59
кем стать
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россия
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москва
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общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские студенты чаще всего пытаются устроиться на работу продавцами, в том числе консультантами и кассирами, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.Следом в списке наиболее востребованных в поиске трудоустройства профессий идут администратор, официант, менеджер, бариста и курьер. Кроме того, молодые люди претендуют на должности менеджера по работе с клиентами, бухгалтера, водителя, офис-менеджера, кладовщика, торгового представителя, системного администратора, оператора call-центра, грузчика и электрогазосварщика.Ситуация на московском рынке труда немного отличается от общероссийской, отмечается в исследовании: так, в столице пятое место по количеству резюме занимают представители не сферы транспорта и логистики, а маркетинга, рекламы и PR.Исследование также показало, что в январе чаще всех в России работу искали именно студенты и молодые специалисты: с начала года они загрузили или обновили почти миллион резюме. Следом идут соискатели из сферы продаж (800 тысяч) и административный персонал (500 тысяч). В пятерку вошли также специалисты в сфере IT, интернета, телекома, транспорта и логистики.
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кем стать, навигатор абитуриента, россия, headhunter, москва, работа, общество

Исследование показало самые популярные вакансии среди студентов

06:28 30.03.2021 (обновлено: 10:59 30.03.2021)
 
© Depositphotos / lightpoetСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Depositphotos / lightpoet
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские студенты чаще всего пытаются устроиться на работу продавцами, в том числе консультантами и кассирами, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Следом в списке наиболее востребованных в поиске трудоустройства профессий идут администратор, официант, менеджер, бариста и курьер. Кроме того, молодые люди претендуют на должности менеджера по работе с клиентами, бухгалтера, водителя, офис-менеджера, кладовщика, торгового представителя, системного администратора, оператора call-центра, грузчика и электрогазосварщика.
Ситуация на московском рынке труда немного отличается от общероссийской, отмечается в исследовании: так, в столице пятое место по количеству резюме занимают представители не сферы транспорта и логистики, а маркетинга, рекламы и PR.
Исследование также показало, что в январе чаще всех в России работу искали именно студенты и молодые специалисты: с начала года они загрузили или обновили почти миллион резюме. Следом идут соискатели из сферы продаж (800 тысяч) и административный персонал (500 тысяч). В пятерку вошли также специалисты в сфере IT, интернета, телекома, транспорта и логистики.
Российские вузы глазами студентов — 2021 - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 09:00
Российские вузы глазами студентов — 2021
 
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