https://ria.ru/20210330/studenty-1603389358.html

Исследование показало самые популярные вакансии среди студентов

Исследование показало самые популярные вакансии среди студентов

Российские студенты чаще всего пытаются устроиться на работу продавцами, в том числе консультантами и кассирами, показало исследование HeadHunter, которое есть... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T06:28

2021-03-30T06:28

2021-03-30T10:59

кем стать

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россия

headhunter

москва

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общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские студенты чаще всего пытаются устроиться на работу продавцами, в том числе консультантами и кассирами, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.Следом в списке наиболее востребованных в поиске трудоустройства профессий идут администратор, официант, менеджер, бариста и курьер. Кроме того, молодые люди претендуют на должности менеджера по работе с клиентами, бухгалтера, водителя, офис-менеджера, кладовщика, торгового представителя, системного администратора, оператора call-центра, грузчика и электрогазосварщика.Ситуация на московском рынке труда немного отличается от общероссийской, отмечается в исследовании: так, в столице пятое место по количеству резюме занимают представители не сферы транспорта и логистики, а маркетинга, рекламы и PR.Исследование также показало, что в январе чаще всех в России работу искали именно студенты и молодые специалисты: с начала года они загрузили или обновили почти миллион резюме. Следом идут соискатели из сферы продаж (800 тысяч) и административный персонал (500 тысяч). В пятерку вошли также специалисты в сфере IT, интернета, телекома, транспорта и логистики.

https://na.ria.ru/20210125/vuzy-1593617120.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, россия, headhunter, москва, работа, общество