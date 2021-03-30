https://ria.ru/20210330/ssha-1603481759.html

В Минобороны рассказали, как победить США в "ментальной войне"

В Минобороны рассказали, как победить США в "ментальной войне"

Россия может выиграть "ментальную войну" у США, если проявит волю и будет, опираясь на государственную идеологию, наступательно бить противника по его уязвимым... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:27

2021-03-30T16:27

2021-03-30T18:06

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия может выиграть "ментальную войну" у США, если проявит волю и будет, опираясь на государственную идеологию, наступательно бить противника по его уязвимым местам, заявил советник министра обороны РФ, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий.Советник министра повторил ранее озвученный им тезис о том, что Запад во главе с США, используя информационные технологии, развязал против России новый тип войны — ментальную, целью которой является победа над противником не за счет классических военных методов, а благодаря воздействию на его самосознание."Нас атакуют по всему фронту национальных интересов. Если при (экс-президенте США Дональде - ред.) Трампе эта тактика сводилась к режиму санкций и иных рестрикций, к перенапряжению России по внешнему контуру - от Украины и Нагорного Карабаха до Белоруссии, Приднестровья и всего Причерноморского региона (посмотрите трехгодичной давности документы RAND (корпорации, работающей на правительство Соединенных Штатов - ред.), где все эти сценарии расписаны с точностью до места и времени приложения), то сегодня главное в ином: сегодня эта война без военных действий против национальных интересов России перешла уже и на территорию России", - сказал Ильницкий во вторник в Совете Федерации на круглом столе "Информационная политика Российской Федерации и защита исторической правды".Он напомнил, что в нынешнем году экс-посол США в РФ Майкл Макфол в своей статье для журнала Foreign Affairs заявил о необходимости для администрации Джо Байдена напрямую взаимодействовать с российским обществом, чтобы противостоять России.По словам советника министра, в борьбе за свое будущее у России есть только одна стратегия победы - действовать, атакуя. "Вторым номером" тут точно не выиграть", - подчеркнул он.В качестве примера высокой эффективности такой стратегии он назвал создание российским военно-промышленным комплексом новых гиперзвуковых вооружений, которые "просто деклассировали" оборонные системы США.Для того, чтобы сработало "гипероружие" в современной гибридной войне, нужны государственная идеология, деньги, структуры, дополняющие "нашу блестящую дипломатию", сказал Ильницкий. Но в основе всего должны быть воля, желание к действию, подчеркнул он.

https://ria.ru/20210307/molniya-1599932827.html

https://ria.ru/20210218/orbita-1597703344.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сша