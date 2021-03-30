https://ria.ru/20210330/sanktsii-1603414117.html

В Крыму ответили на новые санкции Австралии и Канады

В Крыму ответили на новые санкции Австралии и Канады

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил RT, что санкции против России "штампуют из года в год" в течение... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T11:09

2021-03-30T11:09

2021-03-30T11:09

сергей цеков

совет федерации рф

владимир зеленский

канада

австралия

республика крым

политика

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил RT, что санкции против России "штампуют из года в год" в течение семи лет.Ранее Австралия и Канада включили в черный список нескольких россиян и четыре компании, связанные, в числе прочего, со строительством Крымского моста.Он отметил, что ограничительные меры против тех, кто построил Крымский мост, вводят не в первый раз, а сложившаяся ситуация, по его мнению, отлично характеризует сложившееся международное сообщество, включая Австралию."Вот такой на сегодняшний день уровень понимания демократических ценностей и вопрос соблюдения прав человека на той или иной территории", — заключил сенатор.Полуостров вернулся в состав России после госпереворота на Украине, такое желание высказало большинство его жителей. В Киеве продолжают считать эту территорию своей. Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе этого года "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское". В Москве не раз подчеркивали, что крымский вопрос закрыт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/sanktsii-1603410972.html

канада

австралия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цеков, совет федерации рф, владимир зеленский, канада, австралия, республика крым, политика