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В Крыму ответили на новые санкции Австралии и Канады
В Крыму ответили на новые санкции Австралии и Канады
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил RT, что санкции против России "штампуют из года в год" в течение... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:09
2021-03-30T11:09
сергей цеков
совет федерации рф
владимир зеленский
канада
австралия
республика крым
политика
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил RT, что санкции против России "штампуют из года в год" в течение семи лет.Ранее Австралия и Канада включили в черный список нескольких россиян и четыре компании, связанные, в числе прочего, со строительством Крымского моста.Он отметил, что ограничительные меры против тех, кто построил Крымский мост, вводят не в первый раз, а сложившаяся ситуация, по его мнению, отлично характеризует сложившееся международное сообщество, включая Австралию."Вот такой на сегодняшний день уровень понимания демократических ценностей и вопрос соблюдения прав человека на той или иной территории", — заключил сенатор.Полуостров вернулся в состав России после госпереворота на Украине, такое желание высказало большинство его жителей. В Киеве продолжают считать эту территорию своей. Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе этого года "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское". В Москве не раз подчеркивали, что крымский вопрос закрыт.
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сергей цеков, совет федерации рф, владимир зеленский, канада, австралия, республика крым, политика

В Крыму ответили на новые санкции Австралии и Канады

11:09 30.03.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил RT, что санкции против России "штампуют из года в год" в течение семи лет.
Ранее Австралия и Канада включили в черный список нескольких россиян и четыре компании, связанные, в числе прочего, со строительством Крымского моста.
"Мы знаем, что в свое время 41 страна ввела санкции против России... Уже семь лет прошло, но они продолжают санкционную политику", — рассказал Цеков.
Он отметил, что ограничительные меры против тех, кто построил Крымский мост, вводят не в первый раз, а сложившаяся ситуация, по его мнению, отлично характеризует сложившееся международное сообщество, включая Австралию.
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
10:49Сказано в эфире
"Дошло с опозданием?" Эксперт о санкциях Австралии против Крымского моста
"Вот такой на сегодняшний день уровень понимания демократических ценностей и вопрос соблюдения прав человека на той или иной территории", — заключил сенатор.
Полуостров вернулся в состав России после госпереворота на Украине, такое желание высказало большинство его жителей. В Киеве продолжают считать эту территорию своей. Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе этого года "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское". В Москве не раз подчеркивали, что крымский вопрос закрыт.
 
Сергей ЦековСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийКанадаАвстралияРеспублика КрымПолитика
 
 
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