https://ria.ru/20210330/pompeo-1603538398.html
Помпео обвинил ВОЗ в дезинформации после публикации доклада о COVID-19
Помпео обвинил ВОЗ в дезинформации после публикации доклада о COVID-19
Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал в Twitter доклад Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса и обвинил его авторов в... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T22:06
2021-03-30T22:06
2021-03-30T22:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
майк помпео
коронавирусы
си цзиньпин
воз
китай
ухань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584063779_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_46796def0654386cdaf32c80bcfcf244.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал в Twitter доклад Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса и обвинил его авторов в поддержке китайской "дезинформационной кампании"."Вот почему я рекомендовал США покинуть ВОЗ", — добавил он.По мнению дипломата, наиболее вероятным источником COVID-19 является институт вирусологии в Ухане. Также Помпео предположил, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сотрудничает с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы якобы помочь китайскому лидеру скрыть правду о распространении вируса.Доказательств "сговора" между Гебрейесусом и Си Цзиньпином экс-госсекретарь США не предоставил.ВОЗ во вторник опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Глава организации также отметил, что специалисты не нашли источник вируса, и призвал продолжить его поиск. Тем не менее, как следует из доклада, коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей через другое животное.
https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603529651.html
https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603459211.html
китай
ухань
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584063779_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_aebb75911eaf58ecc92698d5d34c444c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, майк помпео, коронавирусы, си цзиньпин, воз, китай, ухань, сша, соцсети, в мире