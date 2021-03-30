Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210330/pompeo-1603538398.html
Помпео обвинил ВОЗ в дезинформации после публикации доклада о COVID-19
Помпео обвинил ВОЗ в дезинформации после публикации доклада о COVID-19
Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал в Twitter доклад Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса и обвинил его авторов в... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T22:06
2021-03-30T22:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
майк помпео
коронавирусы
си цзиньпин
воз
китай
ухань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584063779_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_46796def0654386cdaf32c80bcfcf244.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал в Twitter доклад Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса и обвинил его авторов в поддержке китайской "дезинформационной кампании"."Вот почему я рекомендовал США покинуть ВОЗ", — добавил он.По мнению дипломата, наиболее вероятным источником COVID-19 является институт вирусологии в Ухане. Также Помпео предположил, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сотрудничает с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы якобы помочь китайскому лидеру скрыть правду о распространении вируса.Доказательств "сговора" между Гебрейесусом и Си Цзиньпином экс-госсекретарь США не предоставил.ВОЗ во вторник опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Глава организации также отметил, что специалисты не нашли источник вируса, и призвал продолжить его поиск. Тем не менее, как следует из доклада, коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей через другое животное.
https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603529651.html
https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603459211.html
китай
ухань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584063779_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_aebb75911eaf58ecc92698d5d34c444c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, майк помпео, коронавирусы, си цзиньпин, воз, китай, ухань, сша, соцсети, в мире

Помпео обвинил ВОЗ в дезинформации после публикации доклада о COVID-19

22:06 30.03.2021
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал в Twitter доклад Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса и обвинил его авторов в поддержке китайской "дезинформационной кампании".
"Вот почему я рекомендовал США покинуть ВОЗ", — добавил он.
Ситуация в Ухани, Китай - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 20:23Распространение коронавируса
В 14 странах выразили озабоченность докладом ВОЗ о COVID-19
По мнению дипломата, наиболее вероятным источником COVID-19 является институт вирусологии в Ухане. Также Помпео предположил, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сотрудничает с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы якобы помочь китайскому лидеру скрыть правду о распространении вируса.
Доказательств "сговора" между Гебрейесусом и Си Цзиньпином экс-госсекретарь США не предоставил.
ВОЗ во вторник опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Глава организации также отметил, что специалисты не нашли источник вируса, и призвал продолжить его поиск. Тем не менее, как следует из доклада, коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей через другое животное.
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 14:41Распространение коронавируса
В США заявили об ощущении "неминуемой гибели" из-за ситуации с COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусМайк ПомпеоКоронавирусыСи ЦзиньпинВОЗКитайУханьСШАСоцсетиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния