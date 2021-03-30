https://ria.ru/20210330/pompeo-1603538398.html

Помпео обвинил ВОЗ в дезинформации после публикации доклада о COVID-19

Помпео обвинил ВОЗ в дезинформации после публикации доклада о COVID-19

Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал в Twitter доклад Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса и обвинил его авторов в... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T22:06

2021-03-30T22:06

2021-03-30T22:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

майк помпео

коронавирусы

си цзиньпин

воз

китай

ухань

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал в Twitter доклад Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса и обвинил его авторов в поддержке китайской "дезинформационной кампании"."Вот почему я рекомендовал США покинуть ВОЗ", — добавил он.По мнению дипломата, наиболее вероятным источником COVID-19 является институт вирусологии в Ухане. Также Помпео предположил, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сотрудничает с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы якобы помочь китайскому лидеру скрыть правду о распространении вируса.Доказательств "сговора" между Гебрейесусом и Си Цзиньпином экс-госсекретарь США не предоставил.ВОЗ во вторник опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Глава организации также отметил, что специалисты не нашли источник вируса, и призвал продолжить его поиск. Тем не менее, как следует из доклада, коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей через другое животное.

https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603529651.html

https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603459211.html

китай

ухань

сша

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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, майк помпео, коронавирусы, си цзиньпин, воз, китай, ухань, сша, соцсети, в мире