https://ria.ru/20210330/pitanie-1603449372.html
Врач рассказал, как питание в детстве влияет на формирование личности
Врач рассказал, как питание в детстве влияет на формирование личности
Питание в детском возрасте влияет на формирование полноценной, успешной личности со здоровым целеполаганием, детям не хватает витамина D, омега-3 жирных кислот, РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:59
2021-03-30T13:59
2021-03-30T14:12
социальный навигатор
здоровье
михаил гинзбург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156244/93/1562449374_0:0:2279:1282_1920x0_80_0_0_d929793688c9dd7ff87ce7e2722ad5f9.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Питание в детском возрасте влияет на формирование полноценной, успешной личности со здоровым целеполаганием, детям не хватает витамина D, омега-3 жирных кислот, йода, цинка, магния, заявил доктор медицинских наук, эксперт Михаил Гинзбург.Он подчеркнул, что эксперты видят связи между неправильным питанием и настроением, склонностью к депрессии.По его словам, детям сейчас не хватает витамина Д, омега-3 жирных кислот, не хватает йода, цинка, магния."Все это содержится в адекватном питании, когда в нем достаточно рыбы, морепродуктов, зелени, круп, мы получаем полноценную личность", - отметил Гинзбург.Он также видит проблему в отсутствии продвижения правильного здорового питания в школах."Есть агрессивный фаст-фуд, агрессивные маркетинговые кампании производителей "детских завтраков", где много жира, трансжиров, сахара. Это большая проблема, пока мы молчим, это поле занимают люди с, на мой докторский взгляд, нездоровым предложением", - добавил Гинзбург.Нужно через школы и детские сады предлагать семьям здоровое питание, подчеркнул он."Самый большой миф здорового питания то, что оно якобы дороже среднестатистического питания, это не так, оно не дороже, просто оно требует определенного навыка, определенной привычки", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20210330/pitanie-1603431709.html
https://ria.ru/20200815/1575813258.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156244/93/1562449374_0:0:2279:1710_1920x0_80_0_0_407fdbe5a630223ef491f16ca701cbad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, здоровье, михаил гинзбург, общество
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Питание в детском возрасте влияет на формирование полноценной, успешной личности со здоровым целеполаганием, детям не хватает витамина D, омега-3 жирных кислот, йода, цинка, магния, заявил доктор медицинских наук, эксперт Михаил Гинзбург
.
"При неправильном питании получаем неполноценное умственное и физическое развитие. Речь, конечно, не идет об умственной неполноценности, речь идет о том, что человек становится менее успешен", - заявил Гинзбург в ходе круглого стола "Здоровое питание - детям".
Он подчеркнул, что эксперты видят связи между неправильным питанием и настроением, склонностью к депрессии.
"Ожирение в детском возрасте - это стопроцентный предиктор ожирения во взрослом возрасте. Ожирение у ребенка обязательно перейдет во взрослое состояние. Мы мало пока говорим о дефицитности детского питания и влияния питания на развитие. Когда мы говорим, что много детей начинают рано курить, рано приобщаются к алкоголю и так далее, я эту проблему вижу именно в том, что питание неполноценное, неправильное, не позволяет ребенку сформироваться с нормальным целеполаганием", - пояснил он.
По его словам, детям сейчас не хватает витамина Д, омега-3 жирных кислот, не хватает йода, цинка, магния.
"Все это содержится в адекватном питании, когда в нем достаточно рыбы, морепродуктов, зелени, круп, мы получаем полноценную личность", - отметил Гинзбург.
Он также видит проблему в отсутствии продвижения правильного здорового питания в школах.
"Есть агрессивный фаст-фуд, агрессивные маркетинговые кампании производителей "детских завтраков", где много жира, трансжиров, сахара. Это большая проблема, пока мы молчим, это поле занимают люди с, на мой докторский взгляд, нездоровым предложением", - добавил Гинзбург.
Нужно через школы и детские сады предлагать семьям здоровое питание, подчеркнул он.
"Самый большой миф здорового питания то, что оно якобы дороже среднестатистического питания, это не так, оно не дороже, просто оно требует определенного навыка, определенной привычки", - резюмировал эксперт.