https://ria.ru/20210330/pitanie-1603449372.html

Врач рассказал, как питание в детстве влияет на формирование личности

Врач рассказал, как питание в детстве влияет на формирование личности

Питание в детском возрасте влияет на формирование полноценной, успешной личности со здоровым целеполаганием, детям не хватает витамина D, омега-3 жирных кислот, РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:59

2021-03-30T13:59

2021-03-30T14:12

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Питание в детском возрасте влияет на формирование полноценной, успешной личности со здоровым целеполаганием, детям не хватает витамина D, омега-3 жирных кислот, йода, цинка, магния, заявил доктор медицинских наук, эксперт Михаил Гинзбург.Он подчеркнул, что эксперты видят связи между неправильным питанием и настроением, склонностью к депрессии.По его словам, детям сейчас не хватает витамина Д, омега-3 жирных кислот, не хватает йода, цинка, магния."Все это содержится в адекватном питании, когда в нем достаточно рыбы, морепродуктов, зелени, круп, мы получаем полноценную личность", - отметил Гинзбург.Он также видит проблему в отсутствии продвижения правильного здорового питания в школах."Есть агрессивный фаст-фуд, агрессивные маркетинговые кампании производителей "детских завтраков", где много жира, трансжиров, сахара. Это большая проблема, пока мы молчим, это поле занимают люди с, на мой докторский взгляд, нездоровым предложением", - добавил Гинзбург.Нужно через школы и детские сады предлагать семьям здоровое питание, подчеркнул он."Самый большой миф здорового питания то, что оно якобы дороже среднестатистического питания, это не так, оно не дороже, просто оно требует определенного навыка, определенной привычки", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20210330/pitanie-1603431709.html

https://ria.ru/20200815/1575813258.html

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социальный навигатор, здоровье, михаил гинзбург, общество