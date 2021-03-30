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https://ria.ru/20210330/korruptsiya-1603415321.html
ФСБ задержала еще одного вице-премьера Ставропольского края
ФСБ задержала еще одного вице-премьера Ставропольского края
На Ставрополье задержали второго за несколько недель зампреда местного правительства, сообщили в СК. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:13
2021-03-30T12:51
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. На Ставрополье задержали второго за несколько недель зампреда местного правительства, сообщили в СК.Романа Петрашова, как и его коллегу Александра Золотарева, подозревают в коррупции, а именно в мошенничестве в особо крупном размере, уточнила старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.По версии следствия, Петрашов в 2013-2015 годы получил не менее 130 миллионов рублей "под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений". Деньги ему передавали как лично, так и через посредников и "путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юрлиц".Сейчас в доме и на рабочем месте Петрашова идут обыски. Комментариями его защиты РИА Новости пока не располагает.Две с половиной недели назад при попытке скрыться задержали еще одного зампреда правительства Ставропольского края Александра Золотарева.Следствие считает, что он получил более 60 миллионов рублей взяток. Сейчас чиновник находится в СИЗО.После этого губернатор Владимир Владимиров отправил правительство региона в отставку и объявил, что новый состав сформируют после антикоррупционной проверки каждой кандидатуры, которая должна была завершиться как раз сегодня.Все члены правительства до утверждения нового кабинета остались в ранге исполняющих обязанности, Петрашов в том числе.
https://ria.ru/20210325/korruptsiya-1602704365.html
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60
Кадры задержания зампредседателя правительства Ставропольского края
Суд арестовал заместителя председателя краевого правительства Александра Золотарева. Его задержали в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться и подозревают в получении взяток на более чем 60 миллионов рублей.
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60
следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия

ФСБ задержала еще одного вице-премьера Ставропольского края

11:13 30.03.2021 (обновлено: 12:51 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. На Ставрополье задержали второго за несколько недель зампреда местного правительства, сообщили в СК.
Романа Петрашова, как и его коллегу Александра Золотарева, подозревают в коррупции, а именно в мошенничестве в особо крупном размере, уточнила старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.
По версии следствия, Петрашов в 2013-2015 годы получил не менее 130 миллионов рублей "под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений". Деньги ему передавали как лично, так и через посредников и "путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юрлиц".
Сейчас в доме и на рабочем месте Петрашова идут обыски. Комментариями его защиты РИА Новости пока не располагает.
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25 марта, 08:00
Не укради и не соблазни — новый этап в борьбе с коррупцией
Две с половиной недели назад при попытке скрыться задержали еще одного зампреда правительства Ставропольского края Александра Золотарева.
Следствие считает, что он получил более 60 миллионов рублей взяток. Сейчас чиновник находится в СИЗО.
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В России предложили изымать потенциально коррупционные деньги чиновников
После этого губернатор Владимир Владимиров отправил правительство региона в отставку и объявил, что новый состав сформируют после антикоррупционной проверки каждой кандидатуры, которая должна была завершиться как раз сегодня.
Все члены правительства до утверждения нового кабинета остались в ранге исполняющих обязанности, Петрашов в том числе.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайПроисшествия
 
 
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