https://ria.ru/20210330/korruptsiya-1603415321.html

ФСБ задержала еще одного вице-премьера Ставропольского края

ФСБ задержала еще одного вице-премьера Ставропольского края

На Ставрополье задержали второго за несколько недель зампреда местного правительства, сообщили в СК. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T11:13

2021-03-30T11:13

2021-03-30T12:51

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. На Ставрополье задержали второго за несколько недель зампреда местного правительства, сообщили в СК.Романа Петрашова, как и его коллегу Александра Золотарева, подозревают в коррупции, а именно в мошенничестве в особо крупном размере, уточнила старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.По версии следствия, Петрашов в 2013-2015 годы получил не менее 130 миллионов рублей "под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений". Деньги ему передавали как лично, так и через посредников и "путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юрлиц".Сейчас в доме и на рабочем месте Петрашова идут обыски. Комментариями его защиты РИА Новости пока не располагает.Две с половиной недели назад при попытке скрыться задержали еще одного зампреда правительства Ставропольского края Александра Золотарева.Следствие считает, что он получил более 60 миллионов рублей взяток. Сейчас чиновник находится в СИЗО.После этого губернатор Владимир Владимиров отправил правительство региона в отставку и объявил, что новый состав сформируют после антикоррупционной проверки каждой кандидатуры, которая должна была завершиться как раз сегодня.Все члены правительства до утверждения нового кабинета остались в ранге исполняющих обязанности, Петрашов в том числе.

https://ria.ru/20210325/korruptsiya-1602704365.html

https://ria.ru/20210322/dengi-1602373688.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания зампредседателя правительства Ставропольского края Суд арестовал заместителя председателя краевого правительства Александра Золотарева. Его задержали в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться и подозревают в получении взяток на более чем 60 миллионов рублей. 2021-03-30T11:13 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия