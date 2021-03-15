https://ria.ru/20210315/otstavka-1601201902.html

Глава Ставрополья Владимиров отправил в отставку правительство региона

Глава Ставрополья Владимиров отправил в отставку правительство региона

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил в отставку региональное правительство. Новый кабинет сформируют после антикоррупционной проверки... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T09:35

2021-03-15T09:35

2021-03-15T16:48

владимир владимиров

ставропольский край

политика

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил в отставку региональное правительство. Новый кабинет сформируют после антикоррупционной проверки каждой кандидатуры, заявил он.Накануне суд арестовал заместителя председателя краевого правительства Александра Золотарева. Его задержали в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться и подозревают в получении взяток на более чем 60 миллионов рублей.По данным следствия, в 2017 году Золотарев вместе с Алексеем Когарлыцким, который был первым замом министра строительства и архитектуры Ставрополья, получил от одной из компаний два с половиной миллиона рублей. Взамен чиновники обещали покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса краевой детской клинической больницы. Вторую взятку Золотарев и Когарлыцкий получили от той же компании в 2018-м году — 15,5 миллиона рублей. На этот раз речь шла о строительстве лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического кардиологического диспансера.Год спустя сумма третьей взятки составила уже 45 миллионов рублей. Эти деньги предназначались чиновникам за помощь с контрактом на возведение корпуса краевого онкологического диспансера.

https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html

ставропольский край

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Кадры задержания зампредседателя правительства Ставропольского края Суд арестовал заместителя председателя краевого правительства Александра Золотарева. Его задержали в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться и подозревают в получении взяток на более чем 60 миллионов рублей. 2021-03-15T09:35 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир владимиров, ставропольский край, политика