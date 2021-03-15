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Глава Ставрополья Владимиров отправил в отставку правительство региона
Глава Ставрополья Владимиров отправил в отставку правительство региона
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил в отставку региональное правительство. Новый кабинет сформируют после антикоррупционной проверки... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T09:35
2021-03-15T09:35
2021-03-15T16:48
владимир владимиров
ставропольский край
политика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил в отставку региональное правительство. Новый кабинет сформируют после антикоррупционной проверки каждой кандидатуры, заявил он.Накануне суд арестовал заместителя председателя краевого правительства Александра Золотарева. Его задержали в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться и подозревают в получении взяток на более чем 60 миллионов рублей.По данным следствия, в 2017 году Золотарев вместе с Алексеем Когарлыцким, который был первым замом министра строительства и архитектуры Ставрополья, получил от одной из компаний два с половиной миллиона рублей. Взамен чиновники обещали покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса краевой детской клинической больницы. Вторую взятку Золотарев и Когарлыцкий получили от той же компании в 2018-м году — 15,5 миллиона рублей. На этот раз речь шла о строительстве лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического кардиологического диспансера.Год спустя сумма третьей взятки составила уже 45 миллионов рублей. Эти деньги предназначались чиновникам за помощь с контрактом на возведение корпуса краевого онкологического диспансера.
https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html
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Кадры задержания зампредседателя правительства Ставропольского края
Суд арестовал заместителя председателя краевого правительства Александра Золотарева. Его задержали в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться и подозревают в получении взяток на более чем 60 миллионов рублей.
2021-03-15T09:35
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владимир владимиров, ставропольский край, политика
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
отправил в отставку региональное правительство. Новый кабинет сформируют после антикоррупционной проверки каждой кандидатуры, заявил он.
"Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет права с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди. Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и.о.", — написал Владимиров в Instagram.
Накануне суд арестовал заместителя председателя краевого правительства Александра Золотарева. Его задержали в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться и подозревают в получении взяток на более чем 60 миллионов рублей.
По данным следствия, в 2017 году Золотарев вместе с Алексеем Когарлыцким, который был первым замом министра строительства и архитектуры Ставрополья, получил от одной из компаний два с половиной миллиона рублей. Взамен чиновники обещали покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса краевой детской клинической больницы.
Вторую взятку Золотарев и Когарлыцкий получили от той же компании в 2018-м году — 15,5 миллиона рублей. На этот раз речь шла о строительстве лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического кардиологического диспансера.
Год спустя сумма третьей взятки составила уже 45 миллионов рублей. Эти деньги предназначались чиновникам за помощь с контрактом на возведение корпуса краевого онкологического диспансера.