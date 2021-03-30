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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Песков напомнил о личном вкладе Путина в прекращение войны в Карабахе
Песков напомнил о личном вкладе Путина в прекращение войны в Карабахе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личную роль президента России Владимира Путина в том, чтобы остановить войну в Карабахе, должны помнить РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:02
2021-03-30T08:28
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
нагорно-карабахская республика
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личную роль президента России Владимира Путина в том, чтобы остановить войну в Карабахе, должны помнить все.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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нагорный карабах, владимир путин, нагорно-карабахская республика, в мире

Песков напомнил о личном вкладе Путина в прекращение войны в Карабахе

08:02 30.03.2021 (обновлено: 08:28 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личную роль президента России Владимира Путина в том, чтобы остановить войну в Карабахе, должны помнить все.

"У нас прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном уважении. Они могут иметь очень-очень много аспектов, которые представляют взаимную выгоду. С Арменией тоже исторически хорошие отношения. У нас большое количество интеграционных процессов, которые приносят Армении изрядную выгоду. Как политическую, так и экономическую. А что касается того, что произошло… Наверное, личную роль Путина в том, чтобы остановить войну, должны помнить все", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
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