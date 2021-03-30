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Песков напомнил о личном вкладе Путина в прекращение войны в Карабахе

Песков напомнил о личном вкладе Путина в прекращение войны в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личную роль президента России Владимира Путина в том, чтобы остановить войну в Карабахе, должны помнить РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:02

2021-03-30T08:02

2021-03-30T08:28

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

нагорно-карабахская республика

в мире

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личную роль президента России Владимира Путина в том, чтобы остановить войну в Карабахе, должны помнить все.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, нагорно-карабахская республика, в мире