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Серпентолог рассказал, что делать при встрече с ядовитой змеей
Серпентолог рассказал, что делать при встрече с ядовитой змеей
Серпентолог Владимир Черлин в беседе с телеканалом "Звезда" предупредил россиян о просыпающихся змеях и рассказал, как следует вести себя при встрече с ними. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:39
2021-03-29T21:25
россия
змеи
здоровье
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
весна
дети
животные
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Серпентолог Владимир Черлин в беседе с телеканалом "Звезда" предупредил россиян о просыпающихся змеях и рассказал, как следует вести себя при встрече с ними.По его словам, выход змей в начале апреля — не редкость. В теплую солнечную погоду, отметил эксперт, они могут греться на остатках сугробов.Черлин обратил внимание, что, в частности, в Московской области обитают всего два вида змей — ужи и гадюки."Когда встречаешь в лесу, особенно весной, обыкновенную гадюку, самое главное правило — не трогать ее. Гадюки не нападают никогда первыми, и первое, что она пытается сделать, — уйти от встречи с человеком", — сказал он.Специалист подчеркнул, что отличить ужа от ядовитой гадюки достаточно просто: ужи имеют два желтых пятна на верхушке головы, а гадюку возможно определить по черной зигзагообразной полосе по всей длине. Цвет туловища ядовитой змеи, как уточнил Черлин, варьируется от красно-зеленого до серого."Кроме обыкновенной гадюки живет обыкновенный уж &lt;…&gt;, который не опасен совершенно: он не кусается и никакого вреда причинить человеку не может", — напомнил он.Эксперт также посоветовал россиянам при встрече с ядовитой змеей не подходить к ней ближе чем на полтора метра, а также не пытаться трогать ее. Кроме того, он призвал родителей предупредить детей об опасности и предостеречь их от попыток вступить в контакт со змеями.
https://ria.ru/20200602/1572316490.html
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россия, змеи, здоровье, здоровье - общество, московская область (подмосковье), весна, дети, животные, общество

Серпентолог рассказал, что делать при встрече с ядовитой змеей

16:39 29.03.2021 (обновлено: 21:25 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГадюка в серпентарии
Гадюка в серпентарии - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Серпентолог Владимир Черлин в беседе с телеканалом "Звезда" предупредил россиян о просыпающихся змеях и рассказал, как следует вести себя при встрече с ними.
По его словам, выход змей в начале апреля — не редкость. В теплую солнечную погоду, отметил эксперт, они могут греться на остатках сугробов.
Гадюка - РИА Новости, 1920, 02.06.2020
2 июня 2020, 08:00Наука
Настоящий гадюшник. Каких змей стоит бояться
Черлин обратил внимание, что, в частности, в Московской области обитают всего два вида змей — ужи и гадюки.
"Когда встречаешь в лесу, особенно весной, обыкновенную гадюку, самое главное правило — не трогать ее. Гадюки не нападают никогда первыми, и первое, что она пытается сделать, — уйти от встречи с человеком", — сказал он.
Специалист подчеркнул, что отличить ужа от ядовитой гадюки достаточно просто: ужи имеют два желтых пятна на верхушке головы, а гадюку возможно определить по черной зигзагообразной полосе по всей длине. Цвет туловища ядовитой змеи, как уточнил Черлин, варьируется от красно-зеленого до серого.
"Кроме обыкновенной гадюки живет обыкновенный уж <…>, который не опасен совершенно: он не кусается и никакого вреда причинить человеку не может", — напомнил он.
Эксперт также посоветовал россиянам при встрече с ядовитой змеей не подходить к ней ближе чем на полтора метра, а также не пытаться трогать ее. Кроме того, он призвал родителей предупредить детей об опасности и предостеречь их от попыток вступить в контакт со змеями.
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