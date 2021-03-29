https://ria.ru/20210329/zmei-1603326629.html
Серпентолог рассказал, что делать при встрече с ядовитой змеей
Серпентолог рассказал, что делать при встрече с ядовитой змеей
Серпентолог Владимир Черлин в беседе с телеканалом "Звезда" предупредил россиян о просыпающихся змеях и рассказал, как следует вести себя при встрече с ними. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:39
2021-03-29T16:39
2021-03-29T21:25
россия
змеи
здоровье
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
весна
дети
животные
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Серпентолог Владимир Черлин в беседе с телеканалом "Звезда" предупредил россиян о просыпающихся змеях и рассказал, как следует вести себя при встрече с ними.По его словам, выход змей в начале апреля — не редкость. В теплую солнечную погоду, отметил эксперт, они могут греться на остатках сугробов.Черлин обратил внимание, что, в частности, в Московской области обитают всего два вида змей — ужи и гадюки."Когда встречаешь в лесу, особенно весной, обыкновенную гадюку, самое главное правило — не трогать ее. Гадюки не нападают никогда первыми, и первое, что она пытается сделать, — уйти от встречи с человеком", — сказал он.Специалист подчеркнул, что отличить ужа от ядовитой гадюки достаточно просто: ужи имеют два желтых пятна на верхушке головы, а гадюку возможно определить по черной зигзагообразной полосе по всей длине. Цвет туловища ядовитой змеи, как уточнил Черлин, варьируется от красно-зеленого до серого."Кроме обыкновенной гадюки живет обыкновенный уж <…>, который не опасен совершенно: он не кусается и никакого вреда причинить человеку не может", — напомнил он.Эксперт также посоветовал россиянам при встрече с ядовитой змеей не подходить к ней ближе чем на полтора метра, а также не пытаться трогать ее. Кроме того, он призвал родителей предупредить детей об опасности и предостеречь их от попыток вступить в контакт со змеями.
https://ria.ru/20200602/1572316490.html
https://ria.ru/20200728/1574995004.html
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россия, змеи, здоровье, здоровье - общество, московская область (подмосковье), весна, дети, животные, общество
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Серпентолог Владимир Черлин в беседе с телеканалом "Звезда"
предупредил россиян о просыпающихся змеях и рассказал, как следует вести себя при встрече с ними.
По его словам, выход змей в начале апреля — не редкость. В теплую солнечную погоду, отметил эксперт, они могут греться на остатках сугробов.
Черлин обратил внимание, что, в частности, в Московской области
обитают всего два вида змей — ужи и гадюки.
"Когда встречаешь в лесу, особенно весной, обыкновенную гадюку, самое главное правило — не трогать ее. Гадюки не нападают никогда первыми, и первое, что она пытается сделать, — уйти от встречи с человеком", — сказал он.
Специалист подчеркнул, что отличить ужа от ядовитой гадюки достаточно просто: ужи имеют два желтых пятна на верхушке головы, а гадюку возможно определить по черной зигзагообразной полосе по всей длине. Цвет туловища ядовитой змеи, как уточнил Черлин, варьируется от красно-зеленого до серого.
"Кроме обыкновенной гадюки живет обыкновенный уж <…>, который не опасен совершенно: он не кусается и никакого вреда причинить человеку не может", — напомнил он.
Эксперт также посоветовал россиянам при встрече с ядовитой змеей не подходить к ней ближе чем на полтора метра, а также не пытаться трогать ее. Кроме того, он призвал родителей предупредить детей об опасности и предостеречь их от попыток вступить в контакт со змеями.