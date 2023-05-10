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Укус гадюки: первая помощь, что делать если укусила
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20:23 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/gadyuka-1870899233.html
Укус гадюки: симптомы, последствия, как помочь человеку
Укус гадюки: первая помощь, что делать если укусила
Укус гадюки: симптомы, последствия, как помочь человеку
Обыкновенная гадюка — вид ядовитых рептилий, которые обитают в Европе и Азии. Как она выглядит, как ее отличить от других змей, какую угрозу несет ее яд для... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T20:23
2023-05-10T20:23
змеи
россия
европа
азия
рептилии
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Обыкновенная гадюка — вид ядовитых рептилий, которые обитают в Европе и Азии. Как она выглядит, как ее отличить от других змей, какую угрозу несет ее яд для человека, как оказать первую помощь при укусе гадюки, что можно и что нельзя делать — в материале РИА Новости.Укус гадюкиС начала апреля и по конец октября вероятность натолкнуться на змей в большинстве регионов России наиболее высока. В этот период рептилии выползают из своих зимних укрытий и ведут активный образ жизни.В средней полосе России, Москве и Московской области в частности, можно заметить ужей, медянок и гадюк. Змеи часто встречаются на берегах озер, ручьев, рек, возле заброшенных строений, на кочках и тропинках, иногда они заползают на дачные участки.Наибольшую опасность для человека представляет гадюка. Однако, как утверждает врач-травматолог Константин Сергеев, ее яд не настолько сильный, чтобы причинить существенный вред организму.При укусе гадюки важно вовремя вызвать врача и оказать пострадавшему первую помощь.СимптомыКроме того, врач-токсиколог Михаил Кутушов отмечает следующие сигналы организма, которые укажут на укус ядовитой змеи:ПричиныЗмеи довольно редко нападают на людей, только в целях защиты. Если гадюка заползла в огород в поисках еды (мышей, ящериц, крыс) и заметила хозяев, она, скорее всего, постарается скрыться.Рептилия может укусить, если на нее случайно наступить или напугать ее, ткнув палкой. К тому же не стоит загонять гадюку в угол, откуда ей будет сложно выползти. Так животное с большей вероятностью перейдет в нападение.Как не допуститьГлавная мера безопасности — это правильно подобранная одежда. Лучше отдать предпочтение длинным и плотным брюкам, сапогам или другой высокой обуви.В свою очередь, Ольга Шарапова напоминает, что при выезде за город надо всегда брать с собой аптечку, в которой должны быть антигистаминные препараты.Что делать при укусеПри укусе гадюки важно сохранять спокойствие и придерживаться инструкции:Первая помощьЗатем эксперт рекомендует протереть место укуса спиртом или антисептиком и наложить асептическую повязку.После этого необходимо обездвижить пораженную часть тела и обеспечить пострадавшего большим количеством воды. Жидкость поможет вывести яд из организма.Чего нельзя делатьТравматолог Константин Сергеев перечислил главные ошибки, которые совершают многие люди при укусе гадюки:Также врачи крайне не рекомендуют подвергать пострадавшего каким-либо физическим нагрузкам и пытаться разрезать ранку.Последствия укуса гадюки для человекаЯд гадюки разрушает эритроциты (красные кровяные клетки) и провоцирует резкую боль, отек, множественные кровоизлияния в пораженной области и внутренние кровоизлияния в различных органах.Укус гадюки может привести к летальному исходу, но, по словам врача Ольги Шараповой, такие случаи крайне редки. Поэтому при нападении змеи важно не паниковать, главное — правильно оказать пострадавшему первую помощь и сразу вызвать медиков.Как отличить гадюку от других змейЯдовитых змей часто путают с другими вполне безобидными рептилиями. Но есть несколько внешних признаков, по которым совсем не сложно распознать гадюку.Гадюки часто выглядят, как обыкновенные ужи, но чтобы точно их не спутать, следует помнить, что у ужа есть желтые, оранжевые или просто светлые “ушки” по бокам головы, которых нет у гадюки. У водяного ужа эти пятна отсутствуют, но есть темный рисунок в виде буквы “V” при переходе от головы к туловищу.
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змеи, россия, европа, азия, рептилии
змеи, Россия, Европа, Азия, рептилии

Укус гадюки: симптомы, последствия, как помочь человеку

© РИА Новости / Степаненков | Перейти в медиабанкУкус гадюки
Укус гадюки - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Степаненков
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Укус гадюки
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Оглавление
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Обыкновенная гадюка — вид ядовитых рептилий, которые обитают в Европе и Азии. Как она выглядит, как ее отличить от других змей, какую угрозу несет ее яд для человека, как оказать первую помощь при укусе гадюки, что можно и что нельзя делать — в материале РИА Новости.

Укус гадюки

С начала апреля и по конец октября вероятность натолкнуться на змей в большинстве регионов России наиболее высока. В этот период рептилии выползают из своих зимних укрытий и ведут активный образ жизни.
В средней полосе России, Москве и Московской области в частности, можно заметить ужей, медянок и гадюк. Змеи часто встречаются на берегах озер, ручьев, рек, возле заброшенных строений, на кочках и тропинках, иногда они заползают на дачные участки.
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Наибольшую опасность для человека представляет гадюка. Однако, как утверждает врач-травматолог Константин Сергеев, ее яд не настолько сильный, чтобы причинить существенный вред организму.
При укусе гадюки важно вовремя вызвать врача и оказать пострадавшему первую помощь.

Симптомы

«
“Если человека укусила гадюка, он почувствует это сразу. Во-первых, на месте укуса возникнет резкая боль, откроется кровотечение и появятся две небольшие раны”, — прокомментировала в беседе с РИА Новости Ольга Шарапова, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова.
Кроме того, врач-токсиколог Михаил Кутушов отмечает следующие сигналы организма, которые укажут на укус ядовитой змеи:
  • головокружение;
  • тошнота;
  • слабость;
  • бледность.
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Причины

Змеи довольно редко нападают на людей, только в целях защиты. Если гадюка заползла в огород в поисках еды (мышей, ящериц, крыс) и заметила хозяев, она, скорее всего, постарается скрыться.
Рептилия может укусить, если на нее случайно наступить или напугать ее, ткнув палкой. К тому же не стоит загонять гадюку в угол, откуда ей будет сложно выползти. Так животное с большей вероятностью перейдет в нападение.

Как не допустить

Главная мера безопасности — это правильно подобранная одежда. Лучше отдать предпочтение длинным и плотным брюкам, сапогам или другой высокой обуви.
«
“Смотрите внимательно на траву, которая под ногами, — чаще всего именно в ней можно наткнуться на гадюку”, — отметил Михаил Кутушов.
В свою очередь, Ольга Шарапова напоминает, что при выезде за город надо всегда брать с собой аптечку, в которой должны быть антигистаминные препараты.
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Что делать при укусе

При укусе гадюки важно сохранять спокойствие и придерживаться инструкции:
  1. 1.
    Увести пострадавшего подальше от змеи. Если гадюка будет чувствовать опасность, она нападет снова. Крайне не рекомендуется пытаться поймать и убить рептилию: змеи могут кусаться даже после смерти.
  2. 2.
    Усадить или уложить пострадавшего так, чтобы место укуса было ниже уровня сердца, поскольку в таком положении яд будет намного медленнее распространяться по организму. Например, если человека укусили в ногу, лучше аккуратно посадить его на землю.
  3. 3.
    Освободить пораженное место. При необходимости расстегнуть рубашку, рукава, снять часы, браслеты, обувь, носки. Иначе одежда и аксессуары усилят отек.
  4. 4.
    Оказать первую помощь.
  5. 5.
    Вызвать врачей и обязательно сообщить, что человека укусила ядовитая змея. Так медики поймут, что необходимо везти с собой противоядие.
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник держит шприц

Первая помощь

«
“В течение первых 15-20 минут важно высосать яд, пока он не подействовал. Если во рту нет ранок, на губах нет трещин, то просто зубами зажимаете то место, где змея укусила, и проделываете процедуру: высасываете, быстро сплевываете, высасываете, снова быстро сплевываете”, — рассказал Михаил Кутушов.
Затем эксперт рекомендует протереть место укуса спиртом или антисептиком и наложить асептическую повязку.
После этого необходимо обездвижить пораженную часть тела и обеспечить пострадавшего большим количеством воды. Жидкость поможет вывести яд из организма.
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«
“Очень важно снять одежду, через которую укусила рептилия. На ней остается токсин”, — добавила Ольга Шарапова.

Чего нельзя делать

Травматолог Константин Сергеев перечислил главные ошибки, которые совершают многие люди при укусе гадюки:
  • накладывание жгута;
  • прижигание ранки (зеленкой, йодом, огнем);
  • принятие алкогольных напитков.
Также врачи крайне не рекомендуют подвергать пострадавшего каким-либо физическим нагрузкам и пытаться разрезать ранку.
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Последствия укуса гадюки для человека

Яд гадюки разрушает эритроциты (красные кровяные клетки) и провоцирует резкую боль, отек, множественные кровоизлияния в пораженной области и внутренние кровоизлияния в различных органах.
Укус гадюки может привести к летальному исходу, но, по словам врача Ольги Шараповой, такие случаи крайне редки. Поэтому при нападении змеи важно не паниковать, главное — правильно оказать пострадавшему первую помощь и сразу вызвать медиков.
«
“Конечно, есть змеи, яд которых смертельно опасен уже в первые минуты. Например, палестинская гадюка Венера. Когда я работал в Израиле, к нам поступил пациент с укусом этой гадюки. Сначала его еле откачали, а потом он почти месяц был в реанимации. Но мы живем все-таки в средней полосе России”, — поделился с РИА Новости токсиколог Михаил Кутушов.

Как отличить гадюку от других змей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГадюка
Гадюка - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Гадюка
Ядовитых змей часто путают с другими вполне безобидными рептилиями. Но есть несколько внешних признаков, по которым совсем не сложно распознать гадюку.
  1. 1.
    Глаза. У гадюк зрачки вертикальные, в то время как у ужей — круглые.
  2. 2.
    Клыки. Гадюку отличают два больших ядовитых клыка.
  3. 3.
    Голова. У гадюк плоская голова острой формы, по размеру она значительно больше тела животного.
  4. 4.
    Цвет. Гадюки могут быть бурыми, черными, серыми, с медным или красноватым оттенком, но главное отличие их от любых других змей — это узор в виде зигзага вдоль позвоночника.
  5. 5.
    Тело. У гадюки узкая голова и узкий хвост, в центре своей длины змея сильно толще. Само тело гадюки плотное и короткое, длина взрослых особей составляет 50-70 см.
Гадюки часто выглядят, как обыкновенные ужи, но чтобы точно их не спутать, следует помнить, что у ужа есть желтые, оранжевые или просто светлые “ушки” по бокам головы, которых нет у гадюки. У водяного ужа эти пятна отсутствуют, но есть темный рисунок в виде буквы “V” при переходе от головы к туловищу.
 
змеиРоссияЕвропаАзиярептилии
 
 
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