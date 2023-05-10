https://ria.ru/20230510/gadyuka-1870899233.html

Укус гадюки: симптомы, последствия, как помочь человеку

Укус гадюки: первая помощь, что делать если укусила

Укус гадюки: симптомы, последствия, как помочь человеку

Обыкновенная гадюка — вид ядовитых рептилий, которые обитают в Европе и Азии. Как она выглядит, как ее отличить от других змей, какую угрозу несет ее яд для... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T20:23

2023-05-10T20:23

2023-05-10T20:23

змеи

россия

европа

азия

рептилии

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Обыкновенная гадюка — вид ядовитых рептилий, которые обитают в Европе и Азии. Как она выглядит, как ее отличить от других змей, какую угрозу несет ее яд для человека, как оказать первую помощь при укусе гадюки, что можно и что нельзя делать — в материале РИА Новости.Укус гадюкиС начала апреля и по конец октября вероятность натолкнуться на змей в большинстве регионов России наиболее высока. В этот период рептилии выползают из своих зимних укрытий и ведут активный образ жизни.В средней полосе России, Москве и Московской области в частности, можно заметить ужей, медянок и гадюк. Змеи часто встречаются на берегах озер, ручьев, рек, возле заброшенных строений, на кочках и тропинках, иногда они заползают на дачные участки.Наибольшую опасность для человека представляет гадюка. Однако, как утверждает врач-травматолог Константин Сергеев, ее яд не настолько сильный, чтобы причинить существенный вред организму.При укусе гадюки важно вовремя вызвать врача и оказать пострадавшему первую помощь.СимптомыКроме того, врач-токсиколог Михаил Кутушов отмечает следующие сигналы организма, которые укажут на укус ядовитой змеи:ПричиныЗмеи довольно редко нападают на людей, только в целях защиты. Если гадюка заползла в огород в поисках еды (мышей, ящериц, крыс) и заметила хозяев, она, скорее всего, постарается скрыться.Рептилия может укусить, если на нее случайно наступить или напугать ее, ткнув палкой. К тому же не стоит загонять гадюку в угол, откуда ей будет сложно выползти. Так животное с большей вероятностью перейдет в нападение.Как не допуститьГлавная мера безопасности — это правильно подобранная одежда. Лучше отдать предпочтение длинным и плотным брюкам, сапогам или другой высокой обуви.В свою очередь, Ольга Шарапова напоминает, что при выезде за город надо всегда брать с собой аптечку, в которой должны быть антигистаминные препараты.Что делать при укусеПри укусе гадюки важно сохранять спокойствие и придерживаться инструкции:Первая помощьЗатем эксперт рекомендует протереть место укуса спиртом или антисептиком и наложить асептическую повязку.После этого необходимо обездвижить пораженную часть тела и обеспечить пострадавшего большим количеством воды. Жидкость поможет вывести яд из организма.Чего нельзя делатьТравматолог Константин Сергеев перечислил главные ошибки, которые совершают многие люди при укусе гадюки:Также врачи крайне не рекомендуют подвергать пострадавшего каким-либо физическим нагрузкам и пытаться разрезать ранку.Последствия укуса гадюки для человекаЯд гадюки разрушает эритроциты (красные кровяные клетки) и провоцирует резкую боль, отек, множественные кровоизлияния в пораженной области и внутренние кровоизлияния в различных органах.Укус гадюки может привести к летальному исходу, но, по словам врача Ольги Шараповой, такие случаи крайне редки. Поэтому при нападении змеи важно не паниковать, главное — правильно оказать пострадавшему первую помощь и сразу вызвать медиков.Как отличить гадюку от других змейЯдовитых змей часто путают с другими вполне безобидными рептилиями. Но есть несколько внешних признаков, по которым совсем не сложно распознать гадюку.Гадюки часто выглядят, как обыкновенные ужи, но чтобы точно их не спутать, следует помнить, что у ужа есть желтые, оранжевые или просто светлые “ушки” по бокам головы, которых нет у гадюки. У водяного ужа эти пятна отсутствуют, но есть темный рисунок в виде буквы “V” при переходе от головы к туловищу.

https://ria.ru/20230404/zmei-1862962696.html

https://ria.ru/20230418/zhivotnye-1866453224.html

https://ria.ru/20230426/kleschi-1867670069.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230404/gadyuki-1862969723.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220812/medvedi-1809125078.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

змеи, россия, европа, азия, рептилии