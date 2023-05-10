Укус гадюки: симптомы, последствия, как помочь человеку
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Обыкновенная гадюка — вид ядовитых рептилий, которые обитают в Европе и Азии. Как она выглядит, как ее отличить от других змей, какую угрозу несет ее яд для человека, как оказать первую помощь при укусе гадюки, что можно и что нельзя делать — в материале РИА Новости.
Укус гадюки
С начала апреля и по конец октября вероятность натолкнуться на змей в большинстве регионов России наиболее высока. В этот период рептилии выползают из своих зимних укрытий и ведут активный образ жизни.
В средней полосе России, Москве и Московской области в частности, можно заметить ужей, медянок и гадюк. Змеи часто встречаются на берегах озер, ручьев, рек, возле заброшенных строений, на кочках и тропинках, иногда они заползают на дачные участки.
Наибольшую опасность для человека представляет гадюка. Однако, как утверждает врач-травматолог Константин Сергеев, ее яд не настолько сильный, чтобы причинить существенный вред организму.
При укусе гадюки важно вовремя вызвать врача и оказать пострадавшему первую помощь.
Симптомы
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“Если человека укусила гадюка, он почувствует это сразу. Во-первых, на месте укуса возникнет резкая боль, откроется кровотечение и появятся две небольшие раны”, — прокомментировала в беседе с РИА Новости Ольга Шарапова, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова.
Кроме того, врач-токсиколог Михаил Кутушов отмечает следующие сигналы организма, которые укажут на укус ядовитой змеи:
- головокружение;
- тошнота;
- слабость;
- бледность.
Причины
Змеи довольно редко нападают на людей, только в целях защиты. Если гадюка заползла в огород в поисках еды (мышей, ящериц, крыс) и заметила хозяев, она, скорее всего, постарается скрыться.
Рептилия может укусить, если на нее случайно наступить или напугать ее, ткнув палкой. К тому же не стоит загонять гадюку в угол, откуда ей будет сложно выползти. Так животное с большей вероятностью перейдет в нападение.
Как не допустить
Главная мера безопасности — это правильно подобранная одежда. Лучше отдать предпочтение длинным и плотным брюкам, сапогам или другой высокой обуви.
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“Смотрите внимательно на траву, которая под ногами, — чаще всего именно в ней можно наткнуться на гадюку”, — отметил Михаил Кутушов.
В свою очередь, Ольга Шарапова напоминает, что при выезде за город надо всегда брать с собой аптечку, в которой должны быть антигистаминные препараты.
Что делать при укусе
При укусе гадюки важно сохранять спокойствие и придерживаться инструкции:
- 1.Увести пострадавшего подальше от змеи. Если гадюка будет чувствовать опасность, она нападет снова. Крайне не рекомендуется пытаться поймать и убить рептилию: змеи могут кусаться даже после смерти.
- 2.Усадить или уложить пострадавшего так, чтобы место укуса было ниже уровня сердца, поскольку в таком положении яд будет намного медленнее распространяться по организму. Например, если человека укусили в ногу, лучше аккуратно посадить его на землю.
- 3.Освободить пораженное место. При необходимости расстегнуть рубашку, рукава, снять часы, браслеты, обувь, носки. Иначе одежда и аксессуары усилят отек.
- 4.Оказать первую помощь.
- 5.Вызвать врачей и обязательно сообщить, что человека укусила ядовитая змея. Так медики поймут, что необходимо везти с собой противоядие.
Медицинский работник держит шприц
Первая помощь
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“В течение первых 15-20 минут важно высосать яд, пока он не подействовал. Если во рту нет ранок, на губах нет трещин, то просто зубами зажимаете то место, где змея укусила, и проделываете процедуру: высасываете, быстро сплевываете, высасываете, снова быстро сплевываете”, — рассказал Михаил Кутушов.
Затем эксперт рекомендует протереть место укуса спиртом или антисептиком и наложить асептическую повязку.
После этого необходимо обездвижить пораженную часть тела и обеспечить пострадавшего большим количеством воды. Жидкость поможет вывести яд из организма.
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“Очень важно снять одежду, через которую укусила рептилия. На ней остается токсин”, — добавила Ольга Шарапова.
Чего нельзя делать
Травматолог Константин Сергеев перечислил главные ошибки, которые совершают многие люди при укусе гадюки:
- накладывание жгута;
- прижигание ранки (зеленкой, йодом, огнем);
- принятие алкогольных напитков.
Также врачи крайне не рекомендуют подвергать пострадавшего каким-либо физическим нагрузкам и пытаться разрезать ранку.
Последствия укуса гадюки для человека
Яд гадюки разрушает эритроциты (красные кровяные клетки) и провоцирует резкую боль, отек, множественные кровоизлияния в пораженной области и внутренние кровоизлияния в различных органах.
Укус гадюки может привести к летальному исходу, но, по словам врача Ольги Шараповой, такие случаи крайне редки. Поэтому при нападении змеи важно не паниковать, главное — правильно оказать пострадавшему первую помощь и сразу вызвать медиков.
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“Конечно, есть змеи, яд которых смертельно опасен уже в первые минуты. Например, палестинская гадюка Венера. Когда я работал в Израиле, к нам поступил пациент с укусом этой гадюки. Сначала его еле откачали, а потом он почти месяц был в реанимации. Но мы живем все-таки в средней полосе России”, — поделился с РИА Новости токсиколог Михаил Кутушов.
Как отличить гадюку от других змей
Ядовитых змей часто путают с другими вполне безобидными рептилиями. Но есть несколько внешних признаков, по которым совсем не сложно распознать гадюку.
- 1.Глаза. У гадюк зрачки вертикальные, в то время как у ужей — круглые.
- 2.Клыки. Гадюку отличают два больших ядовитых клыка.
- 3.Голова. У гадюк плоская голова острой формы, по размеру она значительно больше тела животного.
- 4.Цвет. Гадюки могут быть бурыми, черными, серыми, с медным или красноватым оттенком, но главное отличие их от любых других змей — это узор в виде зигзага вдоль позвоночника.
- 5.Тело. У гадюки узкая голова и узкий хвост, в центре своей длины змея сильно толще. Само тело гадюки плотное и короткое, длина взрослых особей составляет 50-70 см.
Гадюки часто выглядят, как обыкновенные ужи, но чтобы точно их не спутать, следует помнить, что у ужа есть желтые, оранжевые или просто светлые “ушки” по бокам головы, которых нет у гадюки. У водяного ужа эти пятна отсутствуют, но есть темный рисунок в виде буквы “V” при переходе от головы к туловищу.