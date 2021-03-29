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https://ria.ru/20210329/sanktsii-1603377241.html
В Совфеде назвали санкционную политику западных стран болезнью
В Совфеде назвали санкционную политику западных стран болезнью
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя новые антироссийские санкции Канады, заявил, что санкционная... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T23:02
2021-03-29T23:02
россия
сергей цеков
совет федерации рф
канада
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя новые антироссийские санкции Канады, заявил, что санкционная политика западных стран является государственной болезнью, а на больных, как известно, не обижаются.Канада расширила санкции против России "в ответ на незаконную оккупацию и аннексию" Крыма, сообщил МИД страны в понедельник. В частности, новые санкции введены против двух физических лиц и четырех компаний.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия
канада
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россия, сергей цеков, совет федерации рф, канада, республика крым, в мире

В Совфеде назвали санкционную политику западных стран болезнью

23:02 29.03.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя новые антироссийские санкции Канады, заявил, что санкционная политика западных стран является государственной болезнью, а на больных, как известно, не обижаются.
Канада расширила санкции против России "в ответ на незаконную оккупацию и аннексию" Крыма, сообщил МИД страны в понедельник. В частности, новые санкции введены против двух физических лиц и четырех компаний.

"Сели за компьютер, наткнулись на руководителей транспортных организаций в России, добавили страховую компанию из Крыма - и все, санкционный список готов. Это современная "кропотливая "работа чиновников из Канады и других стран-сателлитов США. Вопрос: как нам реагировать? Думаю, что никак. Санкционная политика западных стран – своего рода государственная болезнь, а, как известно, грешно обижаться на больных", - сказал РИА Новости Цеков.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияСергей ЦековСовет Федерации РФКанадаРеспублика КрымВ мире
 
 
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