В Совфеде назвали санкционную политику западных стран болезнью
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя новые антироссийские санкции Канады, заявил, что санкционная политика западных стран является государственной болезнью, а на больных, как известно, не обижаются.
Канада расширила санкции против России "в ответ на незаконную оккупацию и аннексию" Крыма, сообщил МИД страны в понедельник. В частности, новые санкции введены против двух физических лиц и четырех компаний.
"Сели за компьютер, наткнулись на руководителей транспортных организаций в России, добавили страховую компанию из Крыма - и все, санкционный список готов. Это современная "кропотливая "работа чиновников из Канады и других стран-сателлитов США. Вопрос: как нам реагировать? Думаю, что никак. Санкционная политика западных стран – своего рода государственная болезнь, а, как известно, грешно обижаться на больных", - сказал РИА Новости Цеков.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".