https://ria.ru/20210329/sanktsii-1603377241.html

В Совфеде назвали санкционную политику западных стран болезнью

В Совфеде назвали санкционную политику западных стран болезнью

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя новые антироссийские санкции Канады, заявил, что санкционная... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T23:02

2021-03-29T23:02

2021-03-29T23:02

россия

сергей цеков

совет федерации рф

канада

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя новые антироссийские санкции Канады, заявил, что санкционная политика западных стран является государственной болезнью, а на больных, как известно, не обижаются.Канада расширила санкции против России "в ответ на незаконную оккупацию и аннексию" Крыма, сообщил МИД страны в понедельник. В частности, новые санкции введены против двух физических лиц и четырех компаний.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210329/sanktsii-1603375095.html

россия

канада

республика крым

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россия, сергей цеков, совет федерации рф, канада, республика крым, в мире