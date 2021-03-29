https://ria.ru/20210329/posobiya-1603251640.html

Эксперт рассказал, как изменится размер пособия на детей от 3 до 7 лет

Эксперт рассказал, как изменится размер пособия на детей от 3 до 7 лет

Подход Минтруда к выплате пособия на детей от 3 до 7 лет повышает адресность, а также предусматривает ежегодную индексацию размера выплаты, рассказал РИА... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:11

2021-03-29T10:11

2021-03-29T10:11

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

дети

общество

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Подход Минтруда к выплате пособия на детей от 3 до 7 лет повышает адресность, а также предусматривает ежегодную индексацию размера выплаты, рассказал РИА Новости заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, член Общественного совета при министерстве Юрий Горлин.Ранее сообщалось, что Минтруд обновляет подход к выплатам на детей от 3 до 7 лет: теперь будут учитываться не только доходы семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах.По мнению Горлина, такой подход является правильным шагом для повышения адресности и эффективности меры поддержки. Размер пособия будет дифференцирован в зависимости от дефицита доходов семьи.При этом, уточнил Горлин, некоторые элементы подхода в будущем могут быть усовершенствованы. В частности, он обратил внимание на то, что нуждаемость определяется в рмаках "нуклеарной семьи", то есть состоящей из матери, отца и детей. Такой подход не учитывает разные жизненные ситуации: один из родителей не живет с семьей, в семье проживают дети от предыдущих браков, дети проживают в другой семье и другие.По мнению эксперта, более корректно – оценивать нуждаемость в рамках домохозяйства или совместно проживающих людей, которые ведут общее хозяйство. Однако такой подход более сложно администрировать, как и идентифицировать его состав. Также размер пособия, считает Горлин, в идеале лучше определять по дефициту семьи (или домохозяйства), что обеспечивало бы вывод за границу бедности. Но такой подход требует большего объема денег."В-третьих, в составе доходов не учитывается ряд доходов, например, от продажи имущества. В подходе не содержится эффективных мер, профилактирующих риски не учета теневых доходов", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20210323/lishenie-1602394097.html

https://ria.ru/20210301/deti-1599373324.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), дети, общество