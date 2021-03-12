https://ria.ru/20210312/vyplaty-1600921116.html

При назначении выплат на детей планируют учитывать имущество и вклады

При назначении выплат на детей планируют учитывать имущество и вклады

Минтруд планирует учитывать движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладках при назначении выплаты на детей от 3 до 7 лет, сообщила... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T13:06

2021-03-12T13:06

2021-03-12T13:06

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минтруд планирует учитывать движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладках при назначении выплаты на детей от 3 до 7 лет, сообщила пресс-служба министерства.При назначении пособия будет учитываться только имущество родителей и детей, отметили в ведомстве."Семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно", - сообщили в пресс-службе.Как предполагают в министерстве, к числу получателей выплат будут отнесены семьи, которые владеют, в частности, квартирой или несколькими, если площадь на одного человека менее 24 квадратных метров. Если помещение не признано пригодным для проживания, оно не учитывается.Также семья может владеть домом или несколькими, если площадь на каждого члена семьи менее 40 квадратных метров, одной дачей, гаражом или машиноместом.У семьи может быть участок земли общей площадью не более 0,25 гектара, нежилое помещение, автомобиль, мотоцикл, трактор, или комбайн, или катер, не старше 5 лет. У семьи также может быть банковский вклад, если годовой доход от процентов не превышает величину прожиточного минимума.Многодетная семья или семья, где есть ребенок с инвалидностью, может иметь несколько гаражей, машин и мотоциклов.Семья с новой, до 5 лет, мощной (свыше 250 л.с.) машиной не сможет получить пособие. Исключением является случай, когда речь идет о семье с четырьмя и более детьми с микроавтобусом, в котором более пяти посадочных мест.

https://radiosputnik.ria.ru/20210311/vyplaty-1600766900.html

https://ria.ru/20201221/mintrud-1590161754.html

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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество