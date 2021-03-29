https://ria.ru/20210329/peterburg-1603253373.html
В Петербурге пассажир маршрутки ударил ножом водителя
В Петербурге пассажир маршрутки ударил ножом водителя
Пассажир маршрутки в воскресенье ранил ножом водителя в Петербурге, полиция ведет розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:29
2021-03-29T10:29
2021-03-29T10:35
средняя азия
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Пассажир маршрутки в воскресенье ранил ножом водителя в Петербурге, полиция ведет розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция разыскивает пассажира маршрутки, ударившего ножом водителя", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, утром 28 марта поступило сообщение об инциденте напротив дома 188 по улице Коммунаров муниципального округа Горелово."Проезжавший в качестве пассажира в маршрутном автобусе маршрута "К-403" неизвестный мужчина в ходе словесного конфликта с 34-летним водителем, уроженцем Средней Азии, нанес ему удар ножом в живот и с места происшествия скрылся", - отмечается в сообщении.Уточняется, что потерпевший госпитализирован в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
https://ria.ru/20210315/zaderzhaniya-1601233234.html
средняя азия
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
средняя азия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия