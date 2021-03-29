https://ria.ru/20210329/peterburg-1603253373.html

В Петербурге пассажир маршрутки ударил ножом водителя

В Петербурге пассажир маршрутки ударил ножом водителя

Пассажир маршрутки в воскресенье ранил ножом водителя в Петербурге, полиция ведет розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:29

2021-03-29T10:29

2021-03-29T10:35

средняя азия

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Пассажир маршрутки в воскресенье ранил ножом водителя в Петербурге, полиция ведет розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция разыскивает пассажира маршрутки, ударившего ножом водителя", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, утром 28 марта поступило сообщение об инциденте напротив дома 188 по улице Коммунаров муниципального округа Горелово."Проезжавший в качестве пассажира в маршрутном автобусе маршрута "К-403" неизвестный мужчина в ходе словесного конфликта с 34-летним водителем, уроженцем Средней Азии, нанес ему удар ножом в живот и с места происшествия скрылся", - отмечается в сообщении.Уточняется, что потерпевший госпитализирован в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

https://ria.ru/20210315/zaderzhaniya-1601233234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

средняя азия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия