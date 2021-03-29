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В Петербурге пассажир маршрутки ударил ножом водителя
В Петербурге пассажир маршрутки ударил ножом водителя
Пассажир маршрутки в воскресенье ранил ножом водителя в Петербурге, полиция ведет розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:29
2021-03-29T10:35
средняя азия
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Пассажир маршрутки в воскресенье ранил ножом водителя в Петербурге, полиция ведет розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция разыскивает пассажира маршрутки, ударившего ножом водителя", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, утром 28 марта поступило сообщение об инциденте напротив дома 188 по улице Коммунаров муниципального округа Горелово."Проезжавший в качестве пассажира в маршрутном автобусе маршрута "К-403" неизвестный мужчина в ходе словесного конфликта с 34-летним водителем, уроженцем Средней Азии, нанес ему удар ножом в живот и с места происшествия скрылся", - отмечается в сообщении.Уточняется, что потерпевший госпитализирован в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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средняя азия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге пассажир маршрутки ударил ножом водителя

10:29 29.03.2021 (обновлено: 10:35 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Пассажир маршрутки в воскресенье ранил ножом водителя в Петербурге, полиция ведет розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полиция разыскивает пассажира маршрутки, ударившего ножом водителя", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, утром 28 марта поступило сообщение об инциденте напротив дома 188 по улице Коммунаров муниципального округа Горелово.
"Проезжавший в качестве пассажира в маршрутном автобусе маршрута "К-403" неизвестный мужчина в ходе словесного конфликта с 34-летним водителем, уроженцем Средней Азии, нанес ему удар ножом в живот и с места происшествия скрылся", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что потерпевший госпитализирован в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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