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На Аляске при крушении вертолета погиб богатейший человек Чехии Келлнер

На Аляске при крушении вертолета погиб богатейший человек Чехии Келлнер

На Аляске при крушении вертолета погиб 56-летний чешский миллиардер Петр Келлнер, рассказала пресс-секретарь его инвестиционной группы PPF Итка Ткадлецова. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T09:05

2021-03-29T09:05

2021-03-29T17:56

петр келлнер

forbes

аляска

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На Аляске при крушении вертолета погиб 56-летний чешский миллиардер Петр Келлнер, рассказала пресс-секретарь его инвестиционной группы PPF Итка Ткадлецова.Трагедия произошла недалеко от ледника Кник с лыжными спусками. Пятеро из находившихся на борту людей погибли, один выжил — врачи оценивают его состояние как тяжелое. Тела нашла Национальная гвардия и добровольцы из спасательного отряда. Останки передали на судебно-медицинскую экспертизу.После инцидента власти ввели временный запрет на полеты в районе ледника. Национальный совет по безопасности на транспорте расследует причины катастрофы.Петр Келлнер — учредитель и главный акционер PPF Group N.V. По последним данным, его состояние оценивается в 17,5 миллиарда долларов. Он около тридцати лет удерживал первенство среди чешских долларовых миллиардеров. С 2008 по 2016 год его группа владела торговой сетью "Эльдорадо".

аляска

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр келлнер, forbes, аляска, чехия, в мире