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Биография Петра Келлнера
Биография Петра Келлнера
Чешский миллиардер Петр Келлнер (Petr Kellner) родился 20 мая 1964 года в городе Ческа-Липа. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:45
2021-03-29T16:37
петр келлнер
чехия
справки
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Чешский миллиардер Петр Келлнер (Petr Kellner) родился 20 мая 1964 года в городе Ческа-Липа. В 1986 году окончил экономический факультет Высшей школы экономики в Праге. Работал клерком во внешнеторговой компании Strojimport Praha, затем ассистентом продюсера на киностудии Barrandov Studio.В начале 1990-х годов занимался продажей канцелярских товаров.В 1991 году Келлнер и его партнеры основали "Первый приватизационный фонд" (První privatizační fond, позже PPF).Первой крупной инвестицией фонда во второй половине 1990-х годов стала покупка Чешской страховой компании (ЧСК), лидера рынка страхования в республике.Во второй половине 1990-х годов PPF учредила компанию Home Credit, специализирующуюся на потребительском финансированию; создала два банка PPF Банк и eBank.В 2007 году PPF с итальянской страховой компанией Generali создали совместный холдинг Generali PPF Holding, который действовал в Центральной и Восточной Европе, а также в странах СНГ. Однако в 2013 году PPF в два этапа продала группе Generali свой пакет акций в холдинговой компании. С января 1998 года по март 2007 года Келлнер был председателем правления компании PPF. С апреля 2007 по март 2013 года был членом совета директоров Generali Insurance.За более 20-летнюю историю компания PPF стала одной из крупнейших инвестиционных и финансовых групп в Центральной и Восточной Европе. Келлнер владел 98,93% акций холдинговой компании, руководил стратегическим развитием и общим направлением группы.Группа PPF инвестирует в ряд секторов, включая банковские и финансовые услуги, недвижимость, телекоммуникации, инжиниринг, биотехнологии и страхование. Она работает в Европе, Азии и Северной Америке.Среди активов компании – группа Home Credit, PPF Bank, телекоммуникационная компания O2, биотехнологическая компания Sotio, компания в области медиабизнеса и индустрии развлечений Central European Media Enterprises, холдинги коммерческой недвижимости и др. PPF Art управляет выставочными площадями в Праге. Через свою дочернюю компанию CETIN PPF Group является технологическим партнером музыкального фестиваля "Пражская весна". С 2002 года компания PPF работает на российском рынке. В России Келлнеру принадлежала сеть магазинов по продаже электроники "Эльдорадо", однако в 2016 году он продал ее, банк "Номос" (продал в 2012 году). В настоящее время среди российских активов компании – компания Home Credit, агрохолдинг "РАВ Агро" (Воронеж), торговый комплекс "Невский центр" в Санкт-Петербурге и др.В 2009 году вместе со своей женой Келлнер основал благотворительный фонд The Kellner Family Foundation. Журнал Forbesоценивает состояние Келлнера в 17,5 миллиарда долларов. В списке миллиардеров мира, составленным Forbes в 2020 году, он занимал 68-е место. Он около тридцати лет удерживал первенство среди чешских долларовых миллиардеров.29 марта 2021 года стало известно, что Петр Келлнер погиб на Аляске при крушении вертолета. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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60
петр келлнер, чехия, справки

Биография Петра Келлнера

11:45 29.03.2021 (обновлено: 16:37 29.03.2021)
 
© Фото : предоставлено PPF GroupПетр Келлнер
Петр Келлнер - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : предоставлено PPF Group
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Чешский миллиардер Петр Келлнер (Petr Kellner) родился 20 мая 1964 года в городе Ческа-Липа.
В 1986 году окончил экономический факультет Высшей школы экономики в Праге.
Работал клерком во внешнеторговой компании Strojimport Praha, затем ассистентом продюсера на киностудии Barrandov Studio.
В начале 1990-х годов занимался продажей канцелярских товаров.
В 1991 году Келлнер и его партнеры основали "Первый приватизационный фонд" (První privatizační fond, позже PPF).
Первой крупной инвестицией фонда во второй половине 1990-х годов стала покупка Чешской страховой компании (ЧСК), лидера рынка страхования в республике.
Во второй половине 1990-х годов PPF учредила компанию Home Credit, специализирующуюся на потребительском финансированию; создала два банка PPF Банк и eBank.
В 2007 году PPF с итальянской страховой компанией Generali создали совместный холдинг Generali PPF Holding, который действовал в Центральной и Восточной Европе, а также в странах СНГ. Однако в 2013 году PPF в два этапа продала группе Generali свой пакет акций в холдинговой компании.
С января 1998 года по март 2007 года Келлнер был председателем правления компании PPF. С апреля 2007 по март 2013 года был членом совета директоров Generali Insurance.
За более 20-летнюю историю компания PPF стала одной из крупнейших инвестиционных и финансовых групп в Центральной и Восточной Европе. Келлнер владел 98,93% акций холдинговой компании, руководил стратегическим развитием и общим направлением группы.
Группа PPF инвестирует в ряд секторов, включая банковские и финансовые услуги, недвижимость, телекоммуникации, инжиниринг, биотехнологии и страхование. Она работает в Европе, Азии и Северной Америке.
Среди активов компании – группа Home Credit, PPF Bank, телекоммуникационная компания O2, биотехнологическая компания Sotio, компания в области медиабизнеса и индустрии развлечений Central European Media Enterprises, холдинги коммерческой недвижимости и др.
PPF Art управляет выставочными площадями в Праге. Через свою дочернюю компанию CETIN PPF Group является технологическим партнером музыкального фестиваля "Пражская весна".
С 2002 года компания PPF работает на российском рынке. В России Келлнеру принадлежала сеть магазинов по продаже электроники "Эльдорадо", однако в 2016 году он продал ее, банк "Номос" (продал в 2012 году). В настоящее время среди российских активов компании – компания Home Credit, агрохолдинг "РАВ Агро" (Воронеж), торговый комплекс "Невский центр" в Санкт-Петербурге и др.
В 2009 году вместе со своей женой Келлнер основал благотворительный фонд The Kellner Family Foundation.
Журнал Forbesоценивает состояние Келлнера в 17,5 миллиарда долларов. В списке миллиардеров мира, составленным Forbes в 2020 году, он занимал 68-е место. Он около тридцати лет удерживал первенство среди чешских долларовых миллиардеров.
29 марта 2021 года стало известно, что Петр Келлнер погиб на Аляске при крушении вертолета.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Петр КеллнерЧехияСправки
 
 
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