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Биография Петра Келлнера

Биография Петра Келлнера

Чешский миллиардер Петр Келлнер (Petr Kellner) родился 20 мая 1964 года в городе Ческа-Липа. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:45

2021-03-29T11:45

2021-03-29T16:37

петр келлнер

чехия

справки

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Чешский миллиардер Петр Келлнер (Petr Kellner) родился 20 мая 1964 года в городе Ческа-Липа. В 1986 году окончил экономический факультет Высшей школы экономики в Праге. Работал клерком во внешнеторговой компании Strojimport Praha, затем ассистентом продюсера на киностудии Barrandov Studio.В начале 1990-х годов занимался продажей канцелярских товаров.В 1991 году Келлнер и его партнеры основали "Первый приватизационный фонд" (První privatizační fond, позже PPF).Первой крупной инвестицией фонда во второй половине 1990-х годов стала покупка Чешской страховой компании (ЧСК), лидера рынка страхования в республике.Во второй половине 1990-х годов PPF учредила компанию Home Credit, специализирующуюся на потребительском финансированию; создала два банка PPF Банк и eBank.В 2007 году PPF с итальянской страховой компанией Generali создали совместный холдинг Generali PPF Holding, который действовал в Центральной и Восточной Европе, а также в странах СНГ. Однако в 2013 году PPF в два этапа продала группе Generali свой пакет акций в холдинговой компании. С января 1998 года по март 2007 года Келлнер был председателем правления компании PPF. С апреля 2007 по март 2013 года был членом совета директоров Generali Insurance.За более 20-летнюю историю компания PPF стала одной из крупнейших инвестиционных и финансовых групп в Центральной и Восточной Европе. Келлнер владел 98,93% акций холдинговой компании, руководил стратегическим развитием и общим направлением группы.Группа PPF инвестирует в ряд секторов, включая банковские и финансовые услуги, недвижимость, телекоммуникации, инжиниринг, биотехнологии и страхование. Она работает в Европе, Азии и Северной Америке.Среди активов компании – группа Home Credit, PPF Bank, телекоммуникационная компания O2, биотехнологическая компания Sotio, компания в области медиабизнеса и индустрии развлечений Central European Media Enterprises, холдинги коммерческой недвижимости и др. PPF Art управляет выставочными площадями в Праге. Через свою дочернюю компанию CETIN PPF Group является технологическим партнером музыкального фестиваля "Пражская весна". С 2002 года компания PPF работает на российском рынке. В России Келлнеру принадлежала сеть магазинов по продаже электроники "Эльдорадо", однако в 2016 году он продал ее, банк "Номос" (продал в 2012 году). В настоящее время среди российских активов компании – компания Home Credit, агрохолдинг "РАВ Агро" (Воронеж), торговый комплекс "Невский центр" в Санкт-Петербурге и др.В 2009 году вместе со своей женой Келлнер основал благотворительный фонд The Kellner Family Foundation. Журнал Forbesоценивает состояние Келлнера в 17,5 миллиарда долларов. В списке миллиардеров мира, составленным Forbes в 2020 году, он занимал 68-е место. Он около тридцати лет удерживал первенство среди чешских долларовых миллиардеров.29 марта 2021 года стало известно, что Петр Келлнер погиб на Аляске при крушении вертолета. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр келлнер, чехия, справки