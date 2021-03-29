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Туризм
https://ria.ru/20210329/germaniya-1603282570.html
Германия ужесточила правила въезда в страну
Германия ужесточила правила въезда в страну
Власти Германии уточнили, с какого числа пассажирам, прибывающим в страну, придется предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:46
2021-03-29T14:46
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
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новости - туризм
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти Германии уточнили, с какого числа пассажирам, прибывающим в страну, придется предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает АТОР. Изначально предполагалось, что требование вступит в силу с полуночи 28 марта, но теперь решено, что оно начнет действовать с 00:00 вторника, 30 марта (по местному времени).Для посадки на рейс в Германию путешественники должны будут предоставить перевозчику сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 на немецком или английском языках. Исследование должно быть сделано не позже, чем за 48 часов до вылета.По сообщению немецких СМИ, без такого сертификата на борт самолета не пустят. Проверять, что у пассажиров при въезде в Германию есть соответствующие документы, будет федеральная полиция и сотрудники здравоохранения.Пока известно, что наличие отрицательного ПЦР-теста для поездки в Германию собираются требовать до 12 мая.Таким образом, россиянам, имеющим право въезда в Германию (например, обладатели вида на жительство, родственники граждан Германии, туристам по-прежнему въезд запрещен) придется делать исследование перед вылетом.С 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с Германией. Рейсы будут отправляться пять раз в неделю в Берлин и трижды во Франкфурт-на-Майне из двух российских городов — Москвы и Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20210325/aviasoobschenie-1602839652.html
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, франкфурт-на-майне, берлин (город), санкт-петербург

Германия ужесточила правила въезда в страну

14:46 29.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти Германии уточнили, с какого числа пассажирам, прибывающим в страну, придется предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает АТОР.
Изначально предполагалось, что требование вступит в силу с полуночи 28 марта, но теперь решено, что оно начнет действовать с 00:00 вторника, 30 марта (по местному времени).
Для посадки на рейс в Германию путешественники должны будут предоставить перевозчику сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 на немецком или английском языках. Исследование должно быть сделано не позже, чем за 48 часов до вылета.
По сообщению немецких СМИ, без такого сертификата на борт самолета не пустят. Проверять, что у пассажиров при въезде в Германию есть соответствующие документы, будет федеральная полиция и сотрудники здравоохранения.
Пока известно, что наличие отрицательного ПЦР-теста для поездки в Германию собираются требовать до 12 мая.
Таким образом, россиянам, имеющим право въезда в Германию (например, обладатели вида на жительство, родственники граждан Германии, туристам по-прежнему въезд запрещен) придется делать исследование перед вылетом.
С 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с Германией. Рейсы будут отправляться пять раз в неделю в Берлин и трижды во Франкфурт-на-Майне из двух российских городов — Москвы и Санкт-Петербурга.
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 17:02Распространение коронавируса
Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с Германией и Узбекистаном
 
Туризмкуда можно лететьКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМоскваФранкфурт-на-МайнеБерлин (город)Санкт-Петербург
 
 
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