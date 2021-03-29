https://ria.ru/20210329/dom-1602936603.html

Как не стать жертвой умного дома и сэкономить на расходах

Как не стать жертвой умного дома и сэкономить на расходах

Рынок технологий умного дома в России вырос на треть по сравнению с 2019 годом, подсчитали в Аналитическом центре при правительстве Российской Федерации. Чаще... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T08:00

2021-03-29T08:00

2021-03-29T12:32

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Кирилл Каримов. Рынок технологий умного дома в России вырос на треть по сравнению с 2019 годом, подсчитали в Аналитическом центре при правительстве Российской Федерации. Чаще всего их используют в освещении и видеонаблюдении. Набирают популярность и решения со множеством разных устройств, объединенных единым центром управления. Насколько это безопасно — в материале РИА Новости.Зачем нужен умный дом в 2021 годуУмный дом помогает решить три задачи: обеспечение безопасности, экономия денег, повышение комфорта. Безопасность — это не только наблюдение за квартирой при помощи видеокамер, чтобы не допустить проникновение посторонних, но и предупреждение порчи имущества в результате пожара, залива. За этим следят датчики протечки воды, задымления, содержания углекислого газа в воздухе. Экономию на коммуналке умный дом выводит на совершенно иной уровень, причем конкретные варианты системы ограничены лишь фантазией того, кто ее создает. Так, теплые полы, оборудованные соответствующими датчиками, включатся только в определенном диапазоне температуры воздуха в помещении и строго в заданное время. Более того, система, работающая вместе с датчиком открытия окон, самостоятельно выключит подогрев, чтобы не тратить драгоценную электроэнергию впустую.И, конечно, жизнь даже с редкими вкраплениями smart home в быт гораздо комфортнее: привычный смартфон превращается в полноценный пульт по управлению светом, бытовой техникой, роботом-пылесосом и другой электроникой. А уж какие возможности открывают умные колонки, способные взять на себя роль голосового хаба!Как работает умный домУмный дом хорош еще и тем, что это масштабируемая система, которую строишь шаг за шагом, начав буквально с розетки, роутера Wi-Fi и смартфона. Принципиальная схема, вне зависимости от размера, включает в себя несколько основных элементов.Контроллер (он же шлюз) — своеобразное ядро умного дома, объединяющее все элементы воедино. К шлюзу подключается любая совместимая электроника — проводным или беспроводным способом. Сам же он связан с сервером, который может быть и локальным, если необходима высокая защита данных.На втором уровне — многочисленные датчики и сенсоры, занятые мониторингом и сбором информации. Скажем, датчик освещенности поймет, что за окном наступил вечер и даст команду на включение света. А сенсор протечки обнаружит повышение влажности в воздухе и сообщит об этом хозяину дома.Исполнительные устройства, или актуаторы, выполняют команды, поступающие со шлюза. Часто это электромеханические устройства. Например, термостат, необходимый для поддержания определенной температуры в помещении.Наконец, системе нужна и умная техника, вроде телевизора со смарт-ТВ. Управлять же всем "оркестром" удобнее со смартфона — Android или iOS. Но при желании можно и с компьютера, лишь бы был доступ в Сеть.Программное разнообразиеБез качественного софта умный дом не заработает как надо, а скорее вызовет у хозяина лишь нервный тик и желание вернуться к лампочке Ильича. Благо тут есть из чего выбрать, и альтернатив с каждым годом все больше.Одно из известных решений — HomeKit от Apple. Компания из Купертино вообще склонна делать уникальные системы. Причем там не только разработали программный фреймворк, но и предлагают собственные умные устройства для него. Из последних примеров — умная колонка HomePod mini, в которой энтузиасты даже обнаружили незадокументированный датчик температуры и влажности. HomeKit особенно популярен в США, где производители умной техники просто не рискуют выпускать ее на рынок без поддержки протокола Apple. Сама же система позволяет управлять со смартфона, планшета или компьютера буквально всем — от розетки до ворот гаража и систем полива.В мире Android свои правила, и там моду на умный дом задает китайская Xiaomi, развивающая собственную экосистему Mi Home. Xiaomi и огромное число ее партнеров прежде всего производят именно технику, в том числе шлюзы, датчики, специальные розетки и всевозможные бытовые агрегаты. При желании можно собрать умный дом исключительно на базе Xiaomi. Управление — со смартфона. Есть в Mi Home и множество нюансов, вроде различий в работе региональных серверов. Но в отличие от Apple Xiaomi позволяет своей умной технике взаимодействовать и с другими системами.В России тоже есть платформы умного дома. Среди разработчиков — Mail.Ru, "Ростелеком". И даже "Сбер" выпустил несколько устройств: умные розетки и лампы, а также совместимую приставку SberBox. Но раньше всех этим занялись в "Яндексе": параллельно с разработкой голосового ассистента Алиса начали привлекать сторонних производителей, в частности все ту же Xiaomi. С помощью умного дома от "Яндекса" и колонки, например, можно управлять освещением в квартире (разумеется, при наличии необходимого оборудования). Кстати, система заточена под голосовое управление Алисой.А что с безопасностью?Умный дом защищает от грабителей, но личные данные тоже воруют. От этого обезопасит хранение информации на серверах компаний. Правда, есть нюансы: так, группа ученых Университета Мэриленда США и Национального университета Сингапура установили, что робот-пылесос с лидаром способен стать шпионским устройством, записывающим разговоры поблизости.Бывают и совсем курьезные ситуации. В 2018-м выяснилось, что платформа Nest от Google уязвима к перехвату соединения с сервером. Благодаря этой особенности злоумышленник мог отправлять собственные команды в умный дом жертвы. И дело не ограничилось лампочками — таким способом отключали камеры видеонаблюдения.Защититься от подобных неприятностей можно, соблюдая простые правила. Поинтересуйтесь перед покупкой, как у системы или ее компонента обстоят дела с безопасностью. Всегда обновляйте прошивки и ПО до последней версии — производители часто выпускают патчи, в которых латают дыры. Наконец, не ленитесь и защищайте устройства и панели управления длинным уникальным паролем.

https://ria.ru/20210201/pylesos-1595177838.html

https://ria.ru/20200226/1565203208.html

https://ria.ru/20210310/kamery-1600545011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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