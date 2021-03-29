https://ria.ru/20210329/avto-1603277216.html
Названы марки авто, водители которых чаще становятся виновниками ДТП
Названы марки авто, водители которых чаще становятся виновниками ДТП
Чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся водители автомобилей марок Datsun, Peugeot и Hyundai, следует из статистики страховой компании "Согласие" по РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:37
2021-03-29T12:37
2021-03-29T12:37
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся водители автомобилей марок Datsun, Peugeot и Hyundai, следует из статистики страховой компании "Согласие" по ОСАГО, с которой ознакомилось РИА Новости.Эксперты страховщика проанализировали число убытков по ОСАГО у водителей разных марок легковых автомобилей за 2020 год, поделенное на число договоров на машины этих же марок, действовавших в этом периоде.В аварийную десятку в порядке убывания также вошли водители Fiat, Ford, Kia, Skoda, Mazda, Subaru и Daewoo, сообщил страховщик.Кроме того, в компании подсчитали, что в Москве компенсация ущерба за виновников ДТП в среднем составила 72 тысячи рублей, показав рост на 16%. В Санкт-Петербурге она достигла 69,4 тысячи (рост на 17%), в Московской и Ленинградской областях - 67,5 тысячи (+12%) и 68,4 тысячи рублей (+15%) соответственно.
https://ria.ru/20210112/dtp-1592707186.html
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россия, skoda, осаго, авто, ford motor, москва, ленинградская область, санкт-петербург