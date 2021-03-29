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Названы марки авто, водители которых чаще становятся виновниками ДТП
Названы марки авто, водители которых чаще становятся виновниками ДТП
Чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся водители автомобилей марок Datsun, Peugeot и Hyundai, следует из статистики страховой компании "Согласие" по РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:37
2021-03-29T12:37
россия
skoda
осаго
авто
ford motor
москва
ленинградская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся водители автомобилей марок Datsun, Peugeot и Hyundai, следует из статистики страховой компании "Согласие" по ОСАГО, с которой ознакомилось РИА Новости.Эксперты страховщика проанализировали число убытков по ОСАГО у водителей разных марок легковых автомобилей за 2020 год, поделенное на число договоров на машины этих же марок, действовавших в этом периоде.В аварийную десятку в порядке убывания также вошли водители Fiat, Ford, Kia, Skoda, Mazda, Subaru и Daewoo, сообщил страховщик.Кроме того, в компании подсчитали, что в Москве компенсация ущерба за виновников ДТП в среднем составила 72 тысячи рублей, показав рост на 16%. В Санкт-Петербурге она достигла 69,4 тысячи (рост на 17%), в Московской и Ленинградской областях - 67,5 тысячи (+12%) и 68,4 тысячи рублей (+15%) соответственно.
https://ria.ru/20210112/dtp-1592707186.html
россия
москва
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россия, skoda, осаго, авто, ford motor, москва, ленинградская область, санкт-петербург

Названы марки авто, водители которых чаще становятся виновниками ДТП

12:37 29.03.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанНа месте массового ДТП в Башкирии
На месте массового ДТП в Башкирии - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся водители автомобилей марок Datsun, Peugeot и Hyundai, следует из статистики страховой компании "Согласие" по ОСАГО, с которой ознакомилось РИА Новости.
Эксперты страховщика проанализировали число убытков по ОСАГО у водителей разных марок легковых автомобилей за 2020 год, поделенное на число договоров на машины этих же марок, действовавших в этом периоде.
"По данным компании, самая высокая частота убытков у водителей автомобилей японской марки Datsun - 10%. Не отличаются безаварийной ездой многие поклонники французских Peugeot (2 место и частота убытков на уровне 6,3%) и Hyundai (3 место и 6%)", - выяснили аналитики.
В аварийную десятку в порядке убывания также вошли водители Fiat, Ford, Kia, Skoda, Mazda, Subaru и Daewoo, сообщил страховщик.
Кроме того, в компании подсчитали, что в Москве компенсация ущерба за виновников ДТП в среднем составила 72 тысячи рублей, показав рост на 16%. В Санкт-Петербурге она достигла 69,4 тысячи (рост на 17%), в Московской и Ленинградской областях - 67,5 тысячи (+12%) и 68,4 тысячи рублей (+15%) соответственно.
Сотрудник ДПС на месте аварии в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 13:06
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РоссияSkodaОСАГОАвтоFord MotorМоскваЛенинградская областьСанкт-Петербург
 
 
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