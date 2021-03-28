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Бывший военный атташе США в Афинах вызвал скандал, назвав Грецию нищей
Бывший военный атташе США в Афинах вызвал скандал, назвав Грецию нищей
Бывший военный атташе США в Афинах Роберт Палм назвал Грецию нищей в связи с обсуждением в Twitter, какие фрегаты для греческого флота закупить, но удалил твит... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T13:34
2021-03-28T21:48
греция
сша
в мире
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АФИНЫ, 28 мар — РИА Новости. Бывший военный атташе США в Афинах Роберт Палм назвал Грецию нищей в связи с обсуждением в Twitter, какие фрегаты для греческого флота закупить, но удалил твит и извинился после поднявшейся волны возмущения и требования греков отказаться от закупки американских кораблей.Греческий премьер Кириакос Мицотакис в сентябре 2020 года заявлял, что Греция, помимо 18 истребителей Rafale, намерена приобрести четыре новейших многоцелевых фрегата и модернизировать имеющиеся четыре фрегата MEKO. Сумма сделки оценивается в несколько миллиардов евро. Среди основных претендентов называют французские и американские фрегаты, а общественность и СМИ обсуждают, какие выбрать.Один из пользователей опубликовал в Twitter фотографии разных фрегатов и подписал: "Что я хотел" и "Что мне дадут".Его твит вызвал резкую реакцию греков, которые указали на то, что называть "нищим" государство, подобное греческому, особенно в дни празднования 200-летия национально-освободительной революции, "далеко не уважительно"."Позор. Думай в следующий раз, прежде чем говорить", — написал пользователь Станитсас Харалампос.Пользователь Philosopher king заметил, что этот твит отлично поясняет, почему греки должны закупить французские фрегаты."Мистер Палм. Появился еще один симпатизирующий России. Привет из Торонто", — написал Nick Lazoropoulos.Другой пользователь, Dr Ioannis Zisis из Восточного Йоркшира, образно написал, что подачкой занимались греки и подавали не сухари, которые подают нищим, а миллиарды евро на закупку вооружений. "Мы дали на 5,5 миллиарда сухарей на вашу "ладонь" (по-английски "ладонь" совпадает с фамилией экс-атташе. — Прим. ред.), чтобы просить вас", — написал Dr Ioannis Zisis.К дискуссии подключились и турецкие пользователи. "Я наслаждался, читая этот твит ниже. Нищий не имеет права выбирать. Отличное определение для греков и Греции", — написал пользователь под ником Turkish Allies. Другие турки отметили твит Палма смайликами.Палм удалил твит и принес извинения. Однако многие сочли его извинения фальшивыми."Надеюсь, правительство Греции выберет предложение Франции. Поскольку большинство греков и экспертов хотят французского предложения, &lt;...&gt; этот твит был очень полезен. Отличная работа!" — написал пользователь Димитрис.Палм несколько лет был военным атташе в Греции, он имел тогда звание капитана первого ранга. Летом 2018 года министр национальной обороны Панос Камменос наградил Палма в связи с его отъездом из Афин Почетной звездой чести за "действия, способствовавшие дальнейшему укреплению отношений между двумя странами".
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греция, сша, в мире

Бывший военный атташе США в Афинах вызвал скандал, назвав Грецию нищей

13:34 28.03.2021 (обновлено: 21:48 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкМолодой человек на холме Акрополь в Афинах
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 28 мар — РИА Новости. Бывший военный атташе США в Афинах Роберт Палм назвал Грецию нищей в связи с обсуждением в Twitter, какие фрегаты для греческого флота закупить, но удалил твит и извинился после поднявшейся волны возмущения и требования греков отказаться от закупки американских кораблей.
Греческий премьер Кириакос Мицотакис в сентябре 2020 года заявлял, что Греция, помимо 18 истребителей Rafale, намерена приобрести четыре новейших многоцелевых фрегата и модернизировать имеющиеся четыре фрегата MEKO. Сумма сделки оценивается в несколько миллиардов евро. Среди основных претендентов называют французские и американские фрегаты, а общественность и СМИ обсуждают, какие выбрать.
Один из пользователей опубликовал в Twitter фотографии разных фрегатов и подписал: "Что я хотел" и "Что мне дадут".

"Беднякам не приходится выбирать (beggars can't be choosers)", — ответил пословицей бывший военный атташе США в Афинах Роберт Палм.

Его твит вызвал резкую реакцию греков, которые указали на то, что называть "нищим" государство, подобное греческому, особенно в дни празднования 200-летия национально-освободительной революции, "далеко не уважительно".
День независимости: военный парад в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

В Греции отмечают 200-летие начала революции 1821—1829 годов, освободившей страну от 400-летнего оттоманского ига.

Вертолеты Agusta-Bell АВ 205 ВВС Греции на параде, посвященном 200-летию независимости Греции
1 из 14

В Греции отмечают 200-летие начала революции 1821—1829 годов, освободившей страну от 400-летнего оттоманского ига.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Перед началом парада состоялось торжественное возложение венков к могиле Неизвестного солдата, прошел смотр Президентской гвардии.

Почетный караул эвзонов у могилы Неизвестного солдата на площади Синтагма в Афинах
2 из 14

Перед началом парада состоялось торжественное возложение венков к могиле Неизвестного солдата, прошел смотр Президентской гвардии.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© REUTERS / Alkis Konstantinidis

В параде участвовали более 2,6 тысячи человек, 56 бронированных машин, почти 30 мотоциклов, 26 самолетов и 20 вертолетов.

Военный парад, посвященный 200-летию независимости Греции
3 из 14

В параде участвовали более 2,6 тысячи человек, 56 бронированных машин, почти 30 мотоциклов, 26 самолетов и 20 вертолетов.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Премьер Греции Кириакос Мицотакис пригласил на празднование представителей России, Великобритании и Франции — стран, сыгравших ключевую роль в поддержке борьбы греков за независимость. Россию представил Михаил Мишустин, Соединенное Королевство — принц Уэльский Чарльз, Францию — министр обороны Флоранс Парли.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время военного парада по случаю Дня независимости Греции на площади Синтагма в Афинах
4 из 14

Премьер Греции Кириакос Мицотакис пригласил на празднование представителей России, Великобритании и Франции — стран, сыгравших ключевую роль в поддержке борьбы греков за независимость. Россию представил Михаил Мишустин, Соединенное Королевство — принц Уэльский Чарльз, Францию — министр обороны Флоранс Парли.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

Впервые в параде приняли участие военные из стран-союзниц: вместе с греческими самолетами в воздух поднялись французские "Рафали" американские F-16.

Многоцелевые истребители Дассо Рафаль ВВС Греции на параде, посвященном 200-летию независимости Греции
5 из 14

Впервые в параде приняли участие военные из стран-союзниц: вместе с греческими самолетами в воздух поднялись французские "Рафали" американские F-16.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
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© REUTERS / Pool / Petros Giannakouris

Парад пеших частей открыла президентская гвардия. Эвзоны, которые круглосуточно несут караульную службу у памятника Неизвестному солдату и Президентского дворца, символизируют связь между прошлым и настоящим.

Почетный караул эвзонов после церемонии поднятия греческого флага во время празднования 200-летия независимости Греции
6 из 14

Парад пеших частей открыла президентская гвардия. Эвзоны, которые круглосуточно несут караульную службу у памятника Неизвестному солдату и Президентского дворца, символизируют связь между прошлым и настоящим.

© REUTERS / Pool / Petros Giannakouris
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Торжественным маршем прошли также моторизованные и военно-воздушные части, силы полиции, пожарной службы и береговой охраны.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время военного парада по случаю Дня независимости Греции на площади Синтагма в Афинах
7 из 14

Торжественным маршем прошли также моторизованные и военно-воздушные части, силы полиции, пожарной службы и береговой охраны.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Принц Уэльский Чарльз на церемонии возложения венков к памятнику Неизвестному солдату.

Принц Уэльский Чарльз Филипп Артур Джордж на церемонии возложения венков к Памятнику Неизвестному Солдату на площади Синтагма в Афинах
8 из 14

Принц Уэльский Чарльз на церемонии возложения венков к памятнику Неизвестному солдату.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© REUTERS / Costas Baltas

В честь праздника из пушек на афинской горе Ликавитос дали 21 залп.

Военнослужащий на холме Ликавит во время празднования 200-летия независимости Греции
9 из 14

В честь праздника из пушек на афинской горе Ликавитос дали 21 залп.

© REUTERS / Costas Baltas
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии коронавируса торжества в этом году проходят с ограничениями.

Многоцелевые истребители McDonnell Douglas F-4 Phantom II ВВС Греции на параде, посвященном 200-летию независимости Греции
10 из 14

Из-за пандемии коронавируса торжества в этом году проходят с ограничениями.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pool / Petros Giannakouris

Парад проходил без зрителей, а гостям приходилось соблюдать социальную дистанцию.

Почетный караул эвзонов на церемонии поднятия греческого флага во время празднования 200-летия независимости Греции
11 из 14

Парад проходил без зрителей, а гостям приходилось соблюдать социальную дистанцию.

© REUTERS / Pool / Petros Giannakouris
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Михаил Мишустин у памятника Неизвестному солдату на площади Синтагма в Афинах.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии возложения венков к Памятнику Неизвестному Солдату на площади Синтагма в Афинах
12 из 14

Михаил Мишустин у памятника Неизвестному солдату на площади Синтагма в Афинах.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

День 25 марта официально стал праздничным в Греции в 1838 году.

Военно-транспортные вертолеты CH-47 Chinook ВВС Греции на параде, посвященном 200-летию независимости Греции
13 из 14

День 25 марта официально стал праздничным в Греции в 1838 году.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

В Афинах в День независимости традиционно устраивают военный парад и другие массовые мероприятия.

Жительница Афин приветствует вертолеты ВВС Греции, участвующие на параде, посвященном 200-летию независимости Греции
14 из 14

В Афинах в День независимости традиционно устраивают военный парад и другие массовые мероприятия.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
1 из 14

В Греции отмечают 200-летие начала революции 1821—1829 годов, освободившей страну от 400-летнего оттоманского ига.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
2 из 14

Перед началом парада состоялось торжественное возложение венков к могиле Неизвестного солдата, прошел смотр Президентской гвардии.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
3 из 14

В параде участвовали более 2,6 тысячи человек, 56 бронированных машин, почти 30 мотоциклов, 26 самолетов и 20 вертолетов.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
4 из 14

Премьер Греции Кириакос Мицотакис пригласил на празднование представителей России, Великобритании и Франции — стран, сыгравших ключевую роль в поддержке борьбы греков за независимость. Россию представил Михаил Мишустин, Соединенное Королевство — принц Уэльский Чарльз, Францию — министр обороны Флоранс Парли.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
5 из 14

Впервые в параде приняли участие военные из стран-союзниц: вместе с греческими самолетами в воздух поднялись французские "Рафали" американские F-16.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
6 из 14

Парад пеших частей открыла президентская гвардия. Эвзоны, которые круглосуточно несут караульную службу у памятника Неизвестному солдату и Президентского дворца, символизируют связь между прошлым и настоящим.

© REUTERS / Pool / Petros Giannakouris
7 из 14

Торжественным маршем прошли также моторизованные и военно-воздушные части, силы полиции, пожарной службы и береговой охраны.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
8 из 14

Принц Уэльский Чарльз на церемонии возложения венков к памятнику Неизвестному солдату.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
9 из 14

В честь праздника из пушек на афинской горе Ликавитос дали 21 залп.

© REUTERS / Costas Baltas
10 из 14

Из-за пандемии коронавируса торжества в этом году проходят с ограничениями.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
11 из 14

Парад проходил без зрителей, а гостям приходилось соблюдать социальную дистанцию.

© REUTERS / Pool / Petros Giannakouris
12 из 14

Михаил Мишустин у памятника Неизвестному солдату на площади Синтагма в Афинах.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
13 из 14

День 25 марта официально стал праздничным в Греции в 1838 году.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
14 из 14

В Афинах в День независимости традиционно устраивают военный парад и другие массовые мероприятия.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
"Позор. Думай в следующий раз, прежде чем говорить", — написал пользователь Станитсас Харалампос.
Пользователь Philosopher king заметил, что этот твит отлично поясняет, почему греки должны закупить французские фрегаты.
"Мистер Палм. Появился еще один симпатизирующий России. Привет из Торонто", — написал Nick Lazoropoulos.
Другой пользователь, Dr Ioannis Zisis из Восточного Йоркшира, образно написал, что подачкой занимались греки и подавали не сухари, которые подают нищим, а миллиарды евро на закупку вооружений. "Мы дали на 5,5 миллиарда сухарей на вашу "ладонь" (по-английски "ладонь" совпадает с фамилией экс-атташе. — Прим. ред.), чтобы просить вас", — написал Dr Ioannis Zisis.
К дискуссии подключились и турецкие пользователи. "Я наслаждался, читая этот твит ниже. Нищий не имеет права выбирать. Отличное определение для греков и Греции", — написал пользователь под ником Turkish Allies. Другие турки отметили твит Палма смайликами.
Палм удалил твит и принес извинения.

"Как частное лицо, я не говорю ни от правительства США, ни от Lockheed. Я удалил свой предыдущий твит, потому что мой комментарий, который не должен был быть грубым или неуважительным, не был хорошо продуман и, к сожалению, был оскорбительным. Мне искренне жаль", — написал Палм.

Однако многие сочли его извинения фальшивыми.
"Надеюсь, правительство Греции выберет предложение Франции. Поскольку большинство греков и экспертов хотят французского предложения, <...> этот твит был очень полезен. Отличная работа!" — написал пользователь Димитрис.
Палм несколько лет был военным атташе в Греции, он имел тогда звание капитана первого ранга. Летом 2018 года министр национальной обороны Панос Камменос наградил Палма в связи с его отъездом из Афин Почетной звездой чести за "действия, способствовавшие дальнейшему укреплению отношений между двумя странами".
 
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