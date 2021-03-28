https://ria.ru/20210328/skandal-1603190544.html

Бывший военный атташе США в Афинах вызвал скандал, назвав Грецию нищей

Бывший военный атташе США в Афинах вызвал скандал, назвав Грецию нищей

Бывший военный атташе США в Афинах Роберт Палм назвал Грецию нищей в связи с обсуждением в Twitter, какие фрегаты для греческого флота закупить, но удалил твит... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T13:34

2021-03-28T13:34

2021-03-28T21:48

греция

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569903401_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2beaaf776740774103a4771a786fea5d.jpg

АФИНЫ, 28 мар — РИА Новости. Бывший военный атташе США в Афинах Роберт Палм назвал Грецию нищей в связи с обсуждением в Twitter, какие фрегаты для греческого флота закупить, но удалил твит и извинился после поднявшейся волны возмущения и требования греков отказаться от закупки американских кораблей.Греческий премьер Кириакос Мицотакис в сентябре 2020 года заявлял, что Греция, помимо 18 истребителей Rafale, намерена приобрести четыре новейших многоцелевых фрегата и модернизировать имеющиеся четыре фрегата MEKO. Сумма сделки оценивается в несколько миллиардов евро. Среди основных претендентов называют французские и американские фрегаты, а общественность и СМИ обсуждают, какие выбрать.Один из пользователей опубликовал в Twitter фотографии разных фрегатов и подписал: "Что я хотел" и "Что мне дадут".Его твит вызвал резкую реакцию греков, которые указали на то, что называть "нищим" государство, подобное греческому, особенно в дни празднования 200-летия национально-освободительной революции, "далеко не уважительно"."Позор. Думай в следующий раз, прежде чем говорить", — написал пользователь Станитсас Харалампос.Пользователь Philosopher king заметил, что этот твит отлично поясняет, почему греки должны закупить французские фрегаты."Мистер Палм. Появился еще один симпатизирующий России. Привет из Торонто", — написал Nick Lazoropoulos.Другой пользователь, Dr Ioannis Zisis из Восточного Йоркшира, образно написал, что подачкой занимались греки и подавали не сухари, которые подают нищим, а миллиарды евро на закупку вооружений. "Мы дали на 5,5 миллиарда сухарей на вашу "ладонь" (по-английски "ладонь" совпадает с фамилией экс-атташе. — Прим. ред.), чтобы просить вас", — написал Dr Ioannis Zisis.К дискуссии подключились и турецкие пользователи. "Я наслаждался, читая этот твит ниже. Нищий не имеет права выбирать. Отличное определение для греков и Греции", — написал пользователь под ником Turkish Allies. Другие турки отметили твит Палма смайликами.Палм удалил твит и принес извинения. Однако многие сочли его извинения фальшивыми."Надеюсь, правительство Греции выберет предложение Франции. Поскольку большинство греков и экспертов хотят французского предложения, <...> этот твит был очень полезен. Отличная работа!" — написал пользователь Димитрис.Палм несколько лет был военным атташе в Греции, он имел тогда звание капитана первого ранга. Летом 2018 года министр национальной обороны Панос Камменос наградил Палма в связи с его отъездом из Афин Почетной звездой чести за "действия, способствовавшие дальнейшему укреплению отношений между двумя странами".

греция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, сша, в мире