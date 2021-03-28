Бывший военный атташе США в Афинах вызвал скандал, назвав Грецию нищей

АФИНЫ, 28 мар — РИА Новости. Бывший военный атташе США в Афинах Роберт Палм назвал Грецию нищей в связи с обсуждением в Twitter, какие фрегаты для греческого флота закупить, но удалил твит и извинился после поднявшейся волны возмущения и требования греков отказаться от закупки американских кораблей.Греческий премьер Кириакос Мицотакис в сентябре 2020 года заявлял, что Греция, помимо 18 истребителей Rafale, намерена приобрести четыре новейших многоцелевых фрегата и модернизировать имеющиеся четыре фрегата MEKO. Сумма сделки оценивается в несколько миллиардов евро. Среди основных претендентов называют французские и американские фрегаты, а общественность и СМИ обсуждают, какие выбрать.Один из пользователей опубликовал в Twitter фотографии разных фрегатов и подписал: "Что я хотел" и "Что мне дадут".Его твит вызвал резкую реакцию греков, которые указали на то, что называть "нищим" государство, подобное греческому, особенно в дни празднования 200-летия национально-освободительной революции, "далеко не уважительно"."Позор. Думай в следующий раз, прежде чем говорить", — написал пользователь Станитсас Харалампос.Пользователь Philosopher king заметил, что этот твит отлично поясняет, почему греки должны закупить французские фрегаты."Мистер Палм. Появился еще один симпатизирующий России. Привет из Торонто", — написал Nick Lazoropoulos.Другой пользователь, Dr Ioannis Zisis из Восточного Йоркшира, образно написал, что подачкой занимались греки и подавали не сухари, которые подают нищим, а миллиарды евро на закупку вооружений. "Мы дали на 5,5 миллиарда сухарей на вашу "ладонь" (по-английски "ладонь" совпадает с фамилией экс-атташе. — Прим. ред.), чтобы просить вас", — написал Dr Ioannis Zisis.К дискуссии подключились и турецкие пользователи. "Я наслаждался, читая этот твит ниже. Нищий не имеет права выбирать. Отличное определение для греков и Греции", — написал пользователь под ником Turkish Allies. Другие турки отметили твит Палма смайликами.Палм удалил твит и принес извинения. Однако многие сочли его извинения фальшивыми."Надеюсь, правительство Греции выберет предложение Франции. Поскольку большинство греков и экспертов хотят французского предложения, <...> этот твит был очень полезен. Отличная работа!" — написал пользователь Димитрис.Палм несколько лет был военным атташе в Греции, он имел тогда звание капитана первого ранга. Летом 2018 года министр национальной обороны Панос Камменос наградил Палма в связи с его отъездом из Афин Почетной звездой чести за "действия, способствовавшие дальнейшему укреплению отношений между двумя странами".
АФИНЫ, 28 мар — РИА Новости. Бывший военный атташе США в Афинах Роберт Палм назвал Грецию нищей в связи с обсуждением в Twitter, какие фрегаты для греческого флота закупить, но удалил твит и извинился после поднявшейся волны возмущения и требования греков отказаться от закупки американских кораблей.
Греческий премьер Кириакос Мицотакис в сентябре 2020 года заявлял, что Греция, помимо 18 истребителей Rafale, намерена приобрести четыре новейших многоцелевых фрегата и модернизировать имеющиеся четыре фрегата MEKO. Сумма сделки оценивается в несколько миллиардов евро. Среди основных претендентов называют французские и американские фрегаты, а общественность и СМИ обсуждают, какие выбрать.
Один из пользователей опубликовал в Twitter фотографии разных фрегатов и подписал: "Что я хотел" и "Что мне дадут".
"Беднякам не приходится выбирать (beggars can't be choosers)", — ответил пословицей бывший военный атташе США в Афинах Роберт Палм.
Его твит вызвал резкую реакцию греков, которые указали на то, что называть "нищим" государство, подобное греческому, особенно в дни празднования 200-летия национально-освободительной революции, "далеко не уважительно".
Премьер Греции Кириакос Мицотакис пригласил на празднование представителей России, Великобритании и Франции — стран, сыгравших ключевую роль в поддержке борьбы греков за независимость. Россию представил Михаил Мишустин, Соединенное Королевство — принц Уэльский Чарльз, Францию — министр обороны Флоранс Парли.
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Премьер Греции Кириакос Мицотакис пригласил на празднование представителей России, Великобритании и Франции — стран, сыгравших ключевую роль в поддержке борьбы греков за независимость. Россию представил Михаил Мишустин, Соединенное Королевство — принц Уэльский Чарльз, Францию — министр обороны Флоранс Парли.
Парад пеших частей открыла президентская гвардия. Эвзоны, которые круглосуточно несут караульную службу у памятника Неизвестному солдату и Президентского дворца, символизируют связь между прошлым и настоящим.
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Парад пеших частей открыла президентская гвардия. Эвзоны, которые круглосуточно несут караульную службу у памятника Неизвестному солдату и Президентского дворца, символизируют связь между прошлым и настоящим.
Премьер Греции Кириакос Мицотакис пригласил на празднование представителей России, Великобритании и Франции — стран, сыгравших ключевую роль в поддержке борьбы греков за независимость. Россию представил Михаил Мишустин, Соединенное Королевство — принц Уэльский Чарльз, Францию — министр обороны Флоранс Парли.
Парад пеших частей открыла президентская гвардия. Эвзоны, которые круглосуточно несут караульную службу у памятника Неизвестному солдату и Президентского дворца, символизируют связь между прошлым и настоящим.
"Позор. Думай в следующий раз, прежде чем говорить", — написал пользователь Станитсас Харалампос.
Пользователь Philosopher king заметил, что этот твит отлично поясняет, почему греки должны закупить французские фрегаты.
"Мистер Палм. Появился еще один симпатизирующий России. Привет из Торонто", — написал Nick Lazoropoulos.
Другой пользователь, Dr Ioannis Zisis из Восточного Йоркшира, образно написал, что подачкой занимались греки и подавали не сухари, которые подают нищим, а миллиарды евро на закупку вооружений. "Мы дали на 5,5 миллиарда сухарей на вашу "ладонь" (по-английски "ладонь" совпадает с фамилией экс-атташе. — Прим. ред.), чтобы просить вас", — написал Dr Ioannis Zisis.
К дискуссии подключились и турецкие пользователи. "Я наслаждался, читая этот твит ниже. Нищий не имеет права выбирать. Отличное определение для греков и Греции", — написал пользователь под ником Turkish Allies. Другие турки отметили твит Палма смайликами.
Палм удалил твит и принес извинения.
"Как частное лицо, я не говорю ни от правительства США, ни от Lockheed. Я удалил свой предыдущий твит, потому что мой комментарий, который не должен был быть грубым или неуважительным, не был хорошо продуман и, к сожалению, был оскорбительным. Мне искренне жаль", — написал Палм.
Однако многие сочли его извинения фальшивыми.
"Надеюсь, правительство Греции выберет предложение Франции. Поскольку большинство греков и экспертов хотят французского предложения, <...> этот твит был очень полезен. Отличная работа!" — написал пользователь Димитрис.
Палм несколько лет был военным атташе в Греции, он имел тогда звание капитана первого ранга. Летом 2018 года министр национальной обороны Панос Камменос наградил Палма в связи с его отъездом из Афин Почетной звездой чести за "действия, способствовавшие дальнейшему укреплению отношений между двумя странами".
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