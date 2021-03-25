https://ria.ru/20210325/vosstanie-1602515628.html

Греческое национально-освободительное восстание (1821-1829)

Греческое национально-освободительное восстание (1821-1829)

Греческая национально-освободительная революция 1821-1829 годов (Греческая война за независимость) – освободительное восстание греческого народа против... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T01:01

2021-03-25T01:01

2021-03-25T01:01

греция

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602513595_0:364:726:772_1920x0_80_0_0_6f21faec99345c91ec4d2c9d74e2856f.jpg

Греческая национально-освободительная революция 1821-1829 годов (Греческая война за независимость) – освободительное восстание греческого народа против турецкого господства. Власть турецкого султана начала распространяться на греческие земли с середины XIV века. К концу столетия турки покорили Македонию, Фессалию и часть центральной Греции. После захвата Константинополя в 1453 году османы в течение тринадцати лет овладели практически всей континентальной частью страны. В 1571 году они захватили Кипр, в 1669 году – Крит. Во главе вновь образованных административных единиц стояли турецкие чиновники, местное самоуправление находилось в руках крупных греческих землевладельцев. Турки установили в Греции военно-ленную систему: часть земель была передана в пожизненное пользование турецким военачальникам и знати; греческие крестьяне платили хозяевам поземельную подать, а мусульманскому духовенству – натуральную десятину. Все немусульманское население обязано было также платить "налог кровью" – часть детей забирали из семей, обращали в ислам и отдавали в янычары (военно-профессиональное сословие Османской империи). Турецкое господство серьезно тормозило социально-экономическое развитие греческих земель, способствовало оживлению и консервации натуральных форм хозяйства.Недовольство местного населения приводило к вооруженным выступлениям против турок (восстание Дионисия Философа в 1611 году, Пелопоннесское восстание в 1770 году и др.), многие греки эмигрировали в Италию, Россию, Австрию и другие страны.В 1814 году на территории Российской империи, в Одессе, возникла тайная организация "Филики Этерия" ("Общество друзей"), основанная купцами греческого происхождения – Николаосом Скуфасом, Афанасиосом Цакаловым и Эммануилом Ксантосом. В 1818 году штаб-квартира "Филики Этерии" была перенесена в Константинополь (ныне Стамбул). Деятельность "Филики Этерия" была развернута в Греции, областях Турции, колониях греческих эмигрантов в странах Западной Европы. Объединив в своих рядах интеллигенцию, ремесленников, купцов, клефтов и др., организация, по сути дела, подготовила национально-освободительную революцию в Греции.В 1820 году "Филики Этерии" возглавил Александр Ипсиланти, выходец из греческой аристократической семьи, участник Отечественной войны 1812 года, имел чин генерал-майора, в 1816 году состоял при Александре I флигель-адъютантом. В ноябре 1820 года – феврале 1821 года Ипсиланти жил в Кишиневе, где организовал греческий отряд, ставший затем ядром антиосманского восстания. 6 марта 1821 года переправился через реку Прут и, обратившись к соотечественникам с воззванием, поднял на территории Молдавского княжества (оно находилось в вассальной зависимости от Турции) восстание, послужившее сигналом к началу войны за независимость Греции (1821-1829). 25 марта 1821 года революция охватила южные районы Пелопоннеса, затем – значительную часть континентальной Греции и ряд островов Эгейского моря. В апреле-мае вспыхнули восстания на островах Спеце, Псаре и др. Восставшие организовывали отряды, которые в зависимости от условий военных действий насчитывали от 25 до тысячи человек. В распоряжении повстанцев оказалась часть флота. В ответ на события в Греции султан Махмуд II призвал к оружию всех мусульман империи. Начались массовые избиения греков в Константинополе, Смирне, на островах Кипр, Крит и Родос. Отряды янычар-карателей были посланы в Болгарию и Дунайские княжества, что нарушало русско-турецкие соглашения. Из-за сложной международной обстановки и обязательств, которые налагало на российского императора Александра I участие в Священном союзе (союз европейских монархов), помощь восставшим грекам со стороны России в тот момент не была оказана. Другие члены Священного союза в соответствии с его консервативными принципами рассматривали восстание как бунт подданных против законного государя. Согласованная позиция держав поощрила султана на усиление карательных мер. На помощь восставшим попыталась с боем пробиться сформированная в Молдавии и Валахии (историческая область, расположенная на юге современной Румынии) повстанческая армия, возглавляемая Ипсиланти, но была разбита турецкими войсками. Однако это поражение не оказало существенного влияния на дальнейший ход борьбы. Повстанцы проникали в глубину турецкой обороны, наносили удары по тылам противника, устраивали засады на горных дорогах, часто применяли осады и штурмы укрепленных турецких крепостей и гарнизонов городов. В 1821-1822 годах восставшие освободили значительную часть Греции. 23 сентября 1821 года они взяли штурмом оплот противника в Морее город Триполис. В январе 1822 года в Пиаду, близ Эпидавра, было созвано Национальное собрание, которое провозгласило независимость Греции и приняло первую греческую конституцию – Эпидаврский органический статут, объявлявший страну независимой республикой.Однако у повстанцев не было единого управления, после первых успехов в их лагере обострились противоречия, что привело к двум гражданским войнам (ноябрь 1823 – июнь 1824 годов, ноябрь 1824 – начало 1825 годов), которые заметно ослабили греческое освободительное движение. В 1824 году турецкий султан Махмуд II привлек к борьбе с восставшими своего вассала – египетского пашу Мухаммеда Али, пообещав ему территории Сирии и Крита. В 1825 году египетская армия под командованием Ибрагима-паши опустошила большую часть Мореи. 22 апреля 1826 года после 11-месячной осады египетские и турецкие войска захватили важный опорный пункт повстанцев – город Месолонгион, в июне 1827 года турки овладели афинским Акрополем, после чего в Греции остались лишь небольшие очаги сопротивления.Такое развитие событий заставило ведущие европейские державы вмешаться в конфликт. Во многих странах в поддержку восставших греков выступила общественность, в Грецию стали отправляться добровольцы (среди них был английский поэт Джордж Байрон). Великобритания, пытаясь не допустить усиления на Балканах влияния России и одновременно стремясь укрепить там свои позиции, еще в 1823 году после первых успехов греков признала их "воюющей стороной" и в 1824-1825 годах выделила им денежные займы.4 апреля (23 марта по старому стилю) 1826 года в Санкт-Петербурге был подписан протокол между Россией и Великобританией, по которому стороны брали на себя посредничество в греко-турецком конфликте на основе предоставления Греции внутренней самостоятельности при условии уплаты ею ежегодной дани султану. По Лондонской конвенции 1827 года к посреднической миссии России и Великобритании присоединилась Франция.В апреле 1827 года Национальное собрание избрало президентом Греции Иоанна Каподистрию.Турецкая сторона отвергла предложения стран-посредников, после чего к Пелопоннесу были направлены российская, французская, британская военно-морские эскадры, которые в Наваринском сражении (1827) разгромили турецко-египетско-тунисский флот.Судьбу Греции фактически решила русско-турецкая война 1828-1829 годов, закончившаяся победой России и заключением Адрианопольского мира (1829), по которому Османская империя признала автономию Греции при условии уплаты дани султану.В 1830 года Греция официально была признана независимым государством.Ежегодно 25 марта Греция отмечает национальный праздник – День независимости. По традиции в этот день в центре Афин проходит военный парад. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, справки