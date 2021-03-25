https://ria.ru/20210325/parad-1602825906.html

День независимости: военный парад в Афинах

День независимости: военный парад в Афинах

Греция празднует День независимости. Россию на торжествах, главным событием которых стал военный парад, представил премьер Михаил Мишустин. Кадры из Афин — в... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T17:25

2021-03-25T17:25

2021-03-25T17:29

михаил мишустин

афины

фото

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Греция празднует День независимости. Россию на торжествах, главным событием которых стал военный парад, представил премьер Михаил Мишустин. Кадры из Афин — в фотоленте Ria.ru.

афины

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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