Пашинян подаст в отставку
15:14 28.03.2021 (обновлено: 16:02 28.03.2021)
© Sputnik / Асатур ЕсаянцНикол Пашинян на акции своих сторонников в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле.
"Да, в ближайшее время, в апреле я подам в отставку, не для того чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы. За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра", — сказал он на встрече с жителями Армавирской области.
Оппозиция требовала отставки премьера с ноября, после того как он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим документом, который Ереван и Баку подписали при посредничестве России, Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, но позволило сохранить то, что иначе Карабах потерял бы. Тем не менее оппозиция резко критиковала премьера.
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В конце февраля неосторожные слова Пашиняна, усомнившегося в боеспособности российских "Искандеров", спровоцировали политический кризис. После того как в отставку отправили заместителя начальника Генштаба (как писали СМИ, он высмеял слова Пашиняна об "Искандерах"), премьер потребовал отставки и начальника Генштаба. В ответ генералитет призвал покинуть пост самого Пашиняна. Тот расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Оппозиция тоже вышла на улицы и возвела в центре Еревана баррикады.
В результате Пашинян объявил о проведении внеочередных парламентских выборов. Их назначили на 20 июня.