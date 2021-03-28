https://ria.ru/20210328/pashinyan-1603198579.html

Пашинян подаст в отставку

Пашинян подаст в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T15:14

2021-03-28T15:14

2021-03-28T16:02

никол пашинян

армения

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле.Оппозиция требовала отставки премьера с ноября, после того как он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим документом, который Ереван и Баку подписали при посредничестве России, Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, но позволило сохранить то, что иначе Карабах потерял бы. Тем не менее оппозиция резко критиковала премьера.В конце февраля неосторожные слова Пашиняна, усомнившегося в боеспособности российских "Искандеров", спровоцировали политический кризис. После того как в отставку отправили заместителя начальника Генштаба (как писали СМИ, он высмеял слова Пашиняна об "Искандерах"), премьер потребовал отставки и начальника Генштаба. В ответ генералитет призвал покинуть пост самого Пашиняна. Тот расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Оппозиция тоже вышла на улицы и возвела в центре Еревана баррикады. В результате Пашинян объявил о проведении внеочередных парламентских выборов. Их назначили на 20 июня.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/armeniya-1602677423.html

https://ria.ru/20210318/vybory-1601856738.html

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никол пашинян, армения