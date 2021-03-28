https://ria.ru/20210328/mozambik-1603225732.html
В Мозамбике несколько десятков человек погибли при нападении боевиков
В Мозамбике несколько десятков человек погибли при нападении боевиков
Несколько десятков человек погибли в результате нападения исламистов на город Пальма на севере Мозамбика, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T22:54
2021-03-28T22:54
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Несколько десятков человек погибли в результате нападения исламистов на город Пальма на севере Мозамбика, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти страны.Боевики установили контроль над городом Пальма в пятницу вечером. В субботу власти Мозамбика провели эвакуацию около 180 человек, которые три дня не могли выбраться из гостиницы в городе из-за нападения исламистов. После операции несколько человек погибли, сообщало агентство.По последним данным местного минобороны, когда проходила эвакуация из отеля, боевики устроили засаду, в результате чего умерли семь человек.Также он добавил, что силы безопасности занимались "спасением сотен горожан, жителей страны и иностранцев", но не привел данные о числе спасенных.Французская компания Total, разрабатывающая газовое месторождение в Мозамбике, ранее заявила о приостановке работ после нападения исламистов на населенный пункт.Исламистские группировки напали на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в близлежащих лесах, люди, работающие на месторождении, в том числе и иностранцы, и местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Военные заявляли об операции по освобождению города.В марте правозащитные организации сообщали, что сотни мирных жителей были убиты в результате столкновений правительственных сил и исламистской террористической организации "Аль-Шабааб" (не имеет отношения к группировке "Аль-Шабааб" в Сомали), а также нападений наемников нанятой властями частной военной компании ЮАР Dyck Advisory Group в провинции Кабу-Делгаду.
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Несколько десятков человек погибли в результате нападения исламистов на город Пальма на севере Мозамбика
, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на власти страны.
Боевики установили контроль над городом Пальма в пятницу вечером. В субботу власти Мозамбика провели эвакуацию около 180 человек, которые три дня не могли выбраться из гостиницы в городе из-за нападения исламистов. После операции несколько человек погибли, сообщало агентство.
По последним данным местного минобороны, когда проходила эвакуация из отеля, боевики устроили засаду, в результате чего умерли семь человек.
"В минувшую среду группа террористов проникла… в Пальму, они начали боевые действия, что привело к подлому убийству десятков беззащитных людей", - заявил официальный представитель минобороны Омара Саранга, слова которого приводит агентство.
Также он добавил, что силы безопасности занимались "спасением сотен горожан, жителей страны и иностранцев", но не привел данные о числе спасенных.
Французская компания Total
, разрабатывающая газовое месторождение в Мозамбике, ранее заявила о приостановке работ после нападения исламистов на населенный пункт.
Исламистские группировки напали на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в близлежащих лесах, люди, работающие на месторождении, в том числе и иностранцы, и местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Военные заявляли об операции по освобождению города.
В марте правозащитные организации сообщали, что сотни мирных жителей были убиты в результате столкновений правительственных сил и исламистской террористической организации "Аль-Шабааб" (не имеет отношения к группировке "Аль-Шабааб" в Сомали
), а также нападений наемников нанятой властями частной военной компании ЮАР
Dyck Advisory Group в провинции Кабу-Делгаду.