https://ria.ru/20210328/materinstvo-1603185733.html

В СФ обсудят запрет иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей

В СФ обсудят запрет иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей

В Совете Федерации обсудят на следующей неделе законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства в России, сообщила РИА... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T12:11

2021-03-28T12:11

2021-03-28T12:11

россия

маргарита павлова (политик)

совет федерации рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Совете Федерации обсудят на следующей неделе законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства в России, сообщила РИА Новости член рабочей группы по подготовке законопроекта, сенатор Маргарита Павлова."На следующей неделе в Совете Федерации должно пройти обсуждение законопроекта", - сказала она.По словам Павловой, документ уже получил поддержку ряда комитетов Госдумы, в том числе по безопасности и противодействию коррупции, по охране здоровья, по вопросам семьи и других. Законопроект направлен в правительство для получения отзыва.Законопроект о регулировании вопросов суррогатного материнства (есть у РИА Новости) разработан группой депутатов Госдумы. В проекте предлагается дать право на "применение технологий суррогатного материнства" только гражданам РФ, состоящим в зарегистрированном браке, не старше 55 лет. Проект также вводит норму о запрете рекламы услуг в сфере суррогатного материнства.Виде-спикер Госдумы Пётр Толстой сообщил ранее РИА Новости, что законопроект может быть внесён в Госдуму весной.

https://ria.ru/20200730/1575187945.html

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россия, маргарита павлова (политик), совет федерации рф, госдума рф, общество