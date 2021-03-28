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В СФ обсудят запрет иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей
В СФ обсудят запрет иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей
В Совете Федерации обсудят на следующей неделе законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства в России, сообщила РИА... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T12:11
2021-03-28T12:11
россия
маргарита павлова (политик)
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Совете Федерации обсудят на следующей неделе законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства в России, сообщила РИА Новости член рабочей группы по подготовке законопроекта, сенатор Маргарита Павлова."На следующей неделе в Совете Федерации должно пройти обсуждение законопроекта", - сказала она.По словам Павловой, документ уже получил поддержку ряда комитетов Госдумы, в том числе по безопасности и противодействию коррупции, по охране здоровья, по вопросам семьи и других. Законопроект направлен в правительство для получения отзыва.Законопроект о регулировании вопросов суррогатного материнства (есть у РИА Новости) разработан группой депутатов Госдумы. В проекте предлагается дать право на "применение технологий суррогатного материнства" только гражданам РФ, состоящим в зарегистрированном браке, не старше 55 лет. Проект также вводит норму о запрете рекламы услуг в сфере суррогатного материнства.Виде-спикер Госдумы Пётр Толстой сообщил ранее РИА Новости, что законопроект может быть внесён в Госдуму весной.
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россия, маргарита павлова (политик), совет федерации рф, госдума рф, общество

В СФ обсудят запрет иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей

12:11 28.03.2021
 
© Depositphotos / jukai5Беременность
Беременность - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Depositphotos / jukai5
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Совете Федерации обсудят на следующей неделе законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства в России, сообщила РИА Новости член рабочей группы по подготовке законопроекта, сенатор Маргарита Павлова.
"На следующей неделе в Совете Федерации должно пройти обсуждение законопроекта", - сказала она.
По словам Павловой, документ уже получил поддержку ряда комитетов Госдумы, в том числе по безопасности и противодействию коррупции, по охране здоровья, по вопросам семьи и других. Законопроект направлен в правительство для получения отзыва.
Законопроект о регулировании вопросов суррогатного материнства (есть у РИА Новости) разработан группой депутатов Госдумы. В проекте предлагается дать право на "применение технологий суррогатного материнства" только гражданам РФ, состоящим в зарегистрированном браке, не старше 55 лет. Проект также вводит норму о запрете рекламы услуг в сфере суррогатного материнства.
Виде-спикер Госдумы Пётр Толстой сообщил ранее РИА Новости, что законопроект может быть внесён в Госдуму весной.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 30.07.2020
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РоссияМаргарита Павлова (политик)Совет Федерации РФГосдума РФОбщество
 
 
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