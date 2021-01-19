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В Госдуме разработали проект об ограничениях суррогатного материнства
В Госдуме разработали проект об ограничениях суррогатного материнства
Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, предлагающий давать право на "применение технологий суррогатного материнства" только состоящим в... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T19:58
2021-01-19T21:11
россия
суррогатное материнство
петр толстой
госдума рф
общество
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, предлагающий давать право на "применение технологий суррогатного материнства" только состоящим в зарегистрированном браке россиянам не старше 55 лет.Законопроект, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, еще не внесли в Государственную думу, его планируют обсудить 20 января на заседании рабочей группы под руководством вице-спикера Петра Толстого.Как отмечается в пояснительной записке, депутаты хотят дать право на применение технологий суррогатного материнства только гражданам России или тем, кто имеет вид на жительство. Это должны быть состоящие в зарегистрированном в браке мужчина и женщина — "самостоятельное вынашивание и рождение ребенка которой невозможно по медицинским показаниям, установленным консилиумом врачей" — в возрасте от 25 до 55 лет. При этом необходимо, чтобы с момента регистрации брака прошло не менее года.Законопроект также вводит норму о запрете рекламы услуг в сфере суррогатного материнства."Повсеместная, доступная реклама суррогатного материнства не соответствует сложившемуся традиционному понятию материнства, формирует неверные установки в области репродуктивного и иного поведения личности", — говорится в пояснительной записке к документу.Как считают авторы проекта, реализация предложенных мер "позволит эффективнее урегулировать и взять под контроль рынок суррогатного материнства, избавив его от коммерческих манипуляций со стороны разного рода "посреднических контор", направленных на "продажу" российских детей и их вывоз за границу".
https://ria.ru/20201208/materinstvo-1588190914.html
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россия, суррогатное материнство, петр толстой, госдума рф, общество

В Госдуме разработали проект об ограничениях суррогатного материнства

19:58 19.01.2021 (обновлено: 21:11 19.01.2021)
 
© Depositphotos / jukai5Беременность
Беременность - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Depositphotos / jukai5
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, предлагающий давать право на "применение технологий суррогатного материнства" только состоящим в зарегистрированном браке россиянам не старше 55 лет.
Законопроект, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, еще не внесли в Государственную думу, его планируют обсудить 20 января на заседании рабочей группы под руководством вице-спикера Петра Толстого.
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В России суррогатное материнство могут приравнять к игорному бизнесу
Как отмечается в пояснительной записке, депутаты хотят дать право на применение технологий суррогатного материнства только гражданам России или тем, кто имеет вид на жительство. Это должны быть состоящие в зарегистрированном в браке мужчина и женщина — "самостоятельное вынашивание и рождение ребенка которой невозможно по медицинским показаниям, установленным консилиумом врачей" — в возрасте от 25 до 55 лет. При этом необходимо, чтобы с момента регистрации брака прошло не менее года.
Законопроект также вводит норму о запрете рекламы услуг в сфере суррогатного материнства.
"Повсеместная, доступная реклама суррогатного материнства не соответствует сложившемуся традиционному понятию материнства, формирует неверные установки в области репродуктивного и иного поведения личности", — говорится в пояснительной записке к документу.
Как считают авторы проекта, реализация предложенных мер "позволит эффективнее урегулировать и взять под контроль рынок суррогатного материнства, избавив его от коммерческих манипуляций со стороны разного рода "посреднических контор", направленных на "продажу" российских детей и их вывоз за границу".
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Россиясуррогатное материнствоПетр ТолстойГосдума РФОбщество
 
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