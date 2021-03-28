Папа Франциск в Пальмовое воскресенье призвал молиться за жертв насилия
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
© AP Photo / Alessandra Tarantino
ВАТИКАН, 28 мар - РИА Новости, Сергей Старцев. В Пальмовое (Вербное) воскресенье, которое отмечает сегодня Римско-католическая церковь, папа Римский Франциск призвал молиться за всех жертв насилия, особенно за пострадавших в результате теракта, совершенного утром перед католическим храмом в Индонезии.
Второй год подряд папа Франциск отслужил в Соборе Святого Петра торжественную мессу по случаю Пальмового воскресенья в условиях жестких ограничительных мер, действующих в Ватикане из-за пандемии COVID-19. Богослужение, онлайн-трансляцию которого вел из Ватиканской базилики информационный портал Vatican News, понтифик возглавил в присутствии чуть более ста представителей духовенства и мирян. Из-за чрезвычайных медико-санитарных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса, на площади Святого Петра в этом году вновь не состоялась массовая процессия с пальмовыми и оливковыми ветвями, в которой ранее по традиции ежегодно принимали участие тысячи католиков, приезжавших в Ватикан со всего света.
Тем не менее, перед литургией папа Франциск по традиции благословил пальмовые ветви, которые группа кардиналов Римской курии принесла в главный католический храм мира, украшенный по случаю праздника оливковыми деревьями и композициями из пальмовых листьев.
В своей проповеди понтифик отметил особое чувство изумления, с которым каждый верующий ежегодно встречает Пальмовое воскресенье. "Мы переходим от радости встречи Иисуса, который входит в Иерусалим, к боли видеть его приговоренным к смерти и распятым. Это внутреннее ощущение, которое будет сопровождать нас на протяжении всей Страстной недели", - сказал он.
Мессой по случаю Пальмового воскресенья папа Франциск положил начало обрядам Страстной седмицы.
По окончании богослужения перед прочтением молитвы "Ангел Господень" понтифик подчеркнул, что уже второй раз верующие вступают в Страстную неделю в условиях пандемии. "В прошлом году мы были более шокированы, в этом году мы больше перенесли. И экономический кризис стал тяжелым", - сказал понтифик и призвал не поддаваться недоверию, отчаянию и недовольству.
Папа Франциск призвал молиться за всех жертв насилия, особенно за пострадавших в результате теракта, совершенного в воскресенье утром перед католическим собором в индонезийском городе Макассар.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Пальмовое или Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста. В основе праздника лежит евангельский рассказ о том, как Иисус перед мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим. Народ приветствовал его как царя, бросая перед ним на дорогу пальмовые ветви. Этот праздник символизирует, с одной стороны, признание миссии Христа, а с другой - вход сына человеческого в рай.
Взрыв произошел у входа в собор в городе Макассар, столице островной провинции Индонезии Южный Сулавеси, в воскресенье утром, примерно во время проведения воскресной мессы, на которую обычно приходят много верующих. СМИ сообщали, что взрыв осуществил террорист-смертник. Как сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на полицию, 14 человек получили ранения в результате теракта.