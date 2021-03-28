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У католической церкви в индонезийском городе Макассар прогремел взрыв
У католической церкви в индонезийском городе Макассар прогремел взрыв
Мощный взрыв прогремел у церкви в индонезийском городе Макассар во время воскресной мессы, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 28.03.2021
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел у церкви в индонезийском городе Макассар во время воскресной мессы, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.По предварительным данным, 14 человек получили ранения.Как сообщает новостное агентство ANTARA, подрыв осуществил один террорист-смертник, тогда как по данным Ассошиэйтед Пресс, их было двое.На месте происшествия полиция обнаружила поврежденный мотоцикл.Посольство России в Индонезии призвало россиян сохранять спокойствие и не посещать места массового скопления людей. По данным миссии, среди погибших числится только террорист.
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южный сулавеси, индонезия, в мире

У католической церкви в индонезийском городе Макассар прогремел взрыв

07:09 28.03.2021 (обновлено: 12:07 28.03.2021)
 
© AP Photo / Masyudi S. FirmansyahСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва у католического храма в индонезийском городе Макассар
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва у католического храма в индонезийском городе Макассар - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© AP Photo / Masyudi S. Firmansyah
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел у церкви в индонезийском городе Макассар во время воскресной мессы, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным, 14 человек получили ранения.
Как сообщает новостное агентство ANTARA, подрыв осуществил один террорист-смертник, тогда как по данным Ассошиэйтед Пресс, их было двое.
На месте происшествия полиция обнаружила поврежденный мотоцикл.
© REUTERS / Stringer

Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва у католического храма в индонезийском городе Макассар
1 из 2

© REUTERS / Stringer
© REUTERS / Antara Foto/Arnas Padda

Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва у католического храма в индонезийском городе Макассар
2 из 2

© REUTERS / Antara Foto/Arnas Padda
1 из 2

© REUTERS / Stringer
2 из 2

© REUTERS / Antara Foto/Arnas Padda
Посольство России в Индонезии призвало россиян сохранять спокойствие и не посещать места массового скопления людей. По данным миссии, среди погибших числится только террорист.
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