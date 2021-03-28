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У католической церкви в индонезийском городе Макассар прогремел взрыв
У католической церкви в индонезийском городе Макассар прогремел взрыв
Мощный взрыв прогремел у церкви в индонезийском городе Макассар во время воскресной мессы, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T07:09
2021-03-28T07:09
2021-03-28T12:07
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел у церкви в индонезийском городе Макассар во время воскресной мессы, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.По предварительным данным, 14 человек получили ранения.Как сообщает новостное агентство ANTARA, подрыв осуществил один террорист-смертник, тогда как по данным Ассошиэйтед Пресс, их было двое.На месте происшествия полиция обнаружила поврежденный мотоцикл.Посольство России в Индонезии призвало россиян сохранять спокойствие и не посещать места массового скопления людей. По данным миссии, среди погибших числится только террорист.
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