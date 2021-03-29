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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210329/voskresene-1603280853.html
Вопреки ограничениям: Пальмовое воскресенье у католиков
Вопреки ограничениям: Пальмовое воскресенье у католиков
Римско-католическая церковь отметила Пальмовое (Вербное) воскресенье, посвященное торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим. Кадры праздника — в фотоленте РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:11
2021-03-29T14:11
религия и мировоззрение
папа римский
вербное воскресенье
франциск (хорхе марио бергольо)
польша
иерусалим
сирия
мексика
ватикан
сша
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Римско-католическая церковь отметила Пальмовое (Вербное) воскресенье, посвященное торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим. Кадры праздника — в фотоленте Ria.ru.
польша
иерусалим
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папа римский, вербное воскресенье, франциск (хорхе марио бергольо), польша, иерусалим, сирия, мексика, ватикан, сша, филиппины, фото, фото

Вопреки ограничениям: Пальмовое воскресенье у католиков

14:11 29.03.2021
 
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Римско-католическая церковь отметила Пальмовое (Вербное) воскресенье, посвященное торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим. Кадры праздника — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Giuseppe Lami/Pool

В Ватикане второй год подряд торжества проходили в условиях жестких ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Папа Франциск отслужил мессу в Соборе Святого Петра в присутствии чуть более ста представителей духовенства и мирян.

Папа Франциск во время мессы в Пальмовое воскресенье в базилике Святого Петра в Ватикане
1 из 12

В Ватикане второй год подряд торжества проходили в условиях жестких ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Папа Франциск отслужил мессу в Соборе Святого Петра в присутствии чуть более ста представителей духовенства и мирян.

© REUTERS / Giuseppe Lami/Pool
© REUTERS / Vatican Media

В этом году на площади Святого Петра вновь не состоялась массовая процессия, в которой обычно принимали участие тысячи католиков со всего мира. Тем не менее перед литургией папа благословил пальмовые ветви.

Папа Франциск во время мессы в Пальмовое воскресенье в базилике Святого Петра в Ватикане
2 из 12

В этом году на площади Святого Петра вновь не состоялась массовая процессия, в которой обычно принимали участие тысячи католиков со всего мира. Тем не менее перед литургией папа благословил пальмовые ветви.

© REUTERS / Vatican Media
© REUTERS / Lisa Marie David

Месса в Пальмовое воскресенье дает начало обрядам Страстной седмицы.

Люди во время мессы в Пальмовое воскресенье возле National Shrine of Our Mother of Perpetual Help в Паранаке, Филиппины
3 из 12

Месса в Пальмовое воскресенье дает начало обрядам Страстной седмицы.

© REUTERS / Lisa Marie David
© REUTERS / Yamam al Shaar

Мальчики празднуют Пальмовое воскресенье у церкви в Дамаске.

Мальчики празднуют Пальмовое воскресенье у церкви в Дамаске, Сирия
4 из 12

Мальчики празднуют Пальмовое воскресенье у церкви в Дамаске.

© REUTERS / Yamam al Shaar
© REUTERS / Yamam al Shaar

Каждый верующий встречает Пальмовое воскресенье с особым изумлением, отметил понтифик в своей проповеди.

Люди празднуют Пальмовое воскресенье у церкви в Дамаске, Сирия
5 из 12

Каждый верующий встречает Пальмовое воскресенье с особым изумлением, отметил понтифик в своей проповеди.

© REUTERS / Yamam al Shaar
© REUTERS / Mohammed Salem

"Мы переходим от радости встречи Иисуса, который входит в Иерусалим, к боли видеть его приговоренным к смерти и распятым. Это внутреннее ощущение, которое будет сопровождать нас на протяжении всей Страстной недели", — сказал папа Франциск.

Месса в Пальмовое воскресенье в церкви города Газа
6 из 12

"Мы переходим от радости встречи Иисуса, который входит в Иерусалим, к боли видеть его приговоренным к смерти и распятым. Это внутреннее ощущение, которое будет сопровождать нас на протяжении всей Страстной недели", — сказал папа Франциск.

© REUTERS / Mohammed Salem
© AP Photo / Marco Ugarte

Праздник Входа Господня в Иерусалим (Пальмовое или Вербное воскресенье) отмечают за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста.

Актер играет Иисуса Христа во время спектакля в Пальмовое воскресенье возле собора Истапалапа в Мехико
7 из 12

Праздник Входа Господня в Иерусалим (Пальмовое или Вербное воскресенье) отмечают за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста.

© AP Photo / Marco Ugarte
© REUTERS / Karamallah Daher

В основе праздника лежит рассказ о том, как Иисус перед мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим.

Священник посещает районы в Южном Ливане, чтобы благословить верующих во время Пальмового воскресенья
8 из 12

В основе праздника лежит рассказ о том, как Иисус перед мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим.

© REUTERS / Karamallah Daher
© REUTERS / Ammar Awad

Народ приветствовал его как царя, бросая перед ним на дорогу пальмовые ветви.

Шествие в Пальмовое воскресенье на Елеонской горе в Иерусалиме
9 из 12

Народ приветствовал его как царя, бросая перед ним на дорогу пальмовые ветви.

© REUTERS / Ammar Awad
© AP Photo / Mahmoud Illean

Вход Иисуса Христа в Иерусалим описан всеми четырьмя евангелистами.

Монахини делают селфи во время празднования Пальмового воскресенья на Елеонской горе в Иерусалиме
10 из 12

Вход Иисуса Христа в Иерусалим описан всеми четырьмя евангелистами.

© AP Photo / Mahmoud Illean
© REUTERS / Eduardo Munoz

Праздник символизирует, с одной стороны, признание миссии Христа, а с другой — вход сына человеческого в рай.

Месса в Пальмовое воскресенье в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке, США
11 из 12

Праздник символизирует, с одной стороны, признание миссии Христа, а с другой — вход сына человеческого в рай.

© REUTERS / Eduardo Munoz
© REUTERS / Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta

Священник несет вербу в Пальмовое воскресенье в Варшаве.

Священник несет вербу в Пальмовое (вербное) воскресенье, возле церкви в Варшаве, Польша
12 из 12

Священник несет вербу в Пальмовое воскресенье в Варшаве.

© REUTERS / Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta
 
Религия и мировоззрениеПапа РимскийВербное воскресеньеФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ПольшаИерусалимСирияМексикаВатиканСШАФилиппиныФото
 
 
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