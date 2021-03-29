Вопреки ограничениям: Пальмовое воскресенье у католиков
В Ватикане второй год подряд торжества проходили в условиях жестких ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Папа Франциск отслужил мессу в Соборе Святого Петра в присутствии чуть более ста представителей духовенства и мирян.
В Ватикане второй год подряд торжества проходили в условиях жестких ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Папа Франциск отслужил мессу в Соборе Святого Петра в присутствии чуть более ста представителей духовенства и мирян.
В этом году на площади Святого Петра вновь не состоялась массовая процессия, в которой обычно принимали участие тысячи католиков со всего мира. Тем не менее перед литургией папа благословил пальмовые ветви.
В этом году на площади Святого Петра вновь не состоялась массовая процессия, в которой обычно принимали участие тысячи католиков со всего мира. Тем не менее перед литургией папа благословил пальмовые ветви.
Месса в Пальмовое воскресенье дает начало обрядам Страстной седмицы.
Мальчики празднуют Пальмовое воскресенье у церкви в Дамаске.
Каждый верующий встречает Пальмовое воскресенье с особым изумлением, отметил понтифик в своей проповеди.
Каждый верующий встречает Пальмовое воскресенье с особым изумлением, отметил понтифик в своей проповеди.
"Мы переходим от радости встречи Иисуса, который входит в Иерусалим, к боли видеть его приговоренным к смерти и распятым. Это внутреннее ощущение, которое будет сопровождать нас на протяжении всей Страстной недели", — сказал папа Франциск.
"Мы переходим от радости встречи Иисуса, который входит в Иерусалим, к боли видеть его приговоренным к смерти и распятым. Это внутреннее ощущение, которое будет сопровождать нас на протяжении всей Страстной недели", — сказал папа Франциск.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Пальмовое или Вербное воскресенье) отмечают за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Пальмовое или Вербное воскресенье) отмечают за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста.
В основе праздника лежит рассказ о том, как Иисус перед мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим.
В основе праздника лежит рассказ о том, как Иисус перед мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим.
Народ приветствовал его как царя, бросая перед ним на дорогу пальмовые ветви.
Вход Иисуса Христа в Иерусалим описан всеми четырьмя евангелистами.
Вход Иисуса Христа в Иерусалим описан всеми четырьмя евангелистами.
Праздник символизирует, с одной стороны, признание миссии Христа, а с другой — вход сына человеческого в рай.
Праздник символизирует, с одной стороны, признание миссии Христа, а с другой — вход сына человеческого в рай.
Священник несет вербу в Пальмовое воскресенье в Варшаве.
Священник несет вербу в Пальмовое воскресенье в Варшаве.