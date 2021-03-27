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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210327/vaktsiny-1603115746.html
"Надо еще больше". Как Россия и Китай помогают миру с вакциной
"Надо еще больше". Как Россия и Китай помогают миру с вакциной
Прививочная кампания во многих странах идет с перебоями, а в некоторых, по сути, еще не началась. Вакцин не хватает, и те, у кого они есть, не спешат делиться... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T15:11
2021-03-27T15:15
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
воз
евросоюз
китай
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МОСКВА, 27 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Прививочная кампания во многих странах идет с перебоями, а в некоторых, по сути, еще не началась. Вакцин не хватает, и те, у кого они есть, не спешат делиться. Только Россия и Китай предлагают помощь всем желающим, организовав поставки в разные регионы мира. О том, как Москва и Пекин решили объединить усилия и договорились о совместном фармацевтическом производстве – в материале РИА Новости.Вакцина для себяКатастрофический моральный провал — так назвал глобальную ситуацию с вакциной от коронавируса генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. "Подход "сначала — я", который мы видим у некоторых стран, ставит под угрозу доступность жизненно важного препарата. Это еще один кирпич в стене неравенства", — подчеркнул он.В последние месяцы самые обсуждаемые новости — прививочные кампании, перебои с поставками и дефицит лекарственных средств. Так, Евросоюз ограничил экспорт вакцины, в частности, в Австралию и Японию. Причина, пояснили в Брюсселе, в том, что в ожидании третьей волны эпидемии нет возможности поделиться.США тоже не готовы поставлять другим вакцину, пока сами не завершат прививочную кампанию. На прошлой неделе Белый дом сообщил, что отправит в Мексику и Канаду 2,5 миллиона и 1,5 миллиона доз AstraZeneca, соответственно, правда, сроки пока не уточняли.От Мексики до ДжибутиВакцина — мощное оружие в борьбе с вирусом и надежда на спасение жизней, заявил представитель китайского МИД Чжао Лицзянь. Критерий качества вакцины понятен: если действенная и безопасная — значит, хорошая. "Мы продолжим сотрудничать с другими странами в борьбе с "вакцинным национализмом" и "вакцинным разделением", будем продвигать равенство в распределении, чтобы объединенными усилиями противостоять вирусу", — добавил дипломат.Китай бесплатно предоставил вакцины в 69 стран и организовал коммерческие поставки еще в 43 страны. До конца года на 18 производственных линиях КНР выпустят два миллиарда доз.Между тем, критики указывали на медленные темпы вакцинации в самом Китае: с декабря — когда одобрили Sinopharm — по февраль собирались привить 50 миллионов человек, но не получилось. Теперь процесс ускорился: в марте вакцинировали около 75 миллионов китайцев. Семнадцатого числа для экстренного применения одобрили уже пятый препарат, и ежегодное производство способно полностью покрыть потребности страны, сообщил представитель министерства промышленности и информатизации КНР Мао Цзюньфэн. К концу июня планируют привить 560 миллионов человек — 40% населения. Еще 330 миллионов вакцинируют до конца 2021 года, то есть в целом 64% населения.Больше всего китайских вакцин приобретают Индонезия (125 миллионов доз), Бразилия (120 миллионов) и Мексика (55 миллионов). На коммерческой основе КНР предоставила 596 миллионов и безвозмездно — еще девять миллионов доз. Кроме того, десять миллионов выделили для международного механизма помощи развивающимся странам COVAX. На экспорт идет в основном Sinovac — 428 миллионов доз — в 18 стран мира. Sinopharm при этом — главный спонсор пожертвований Пекина: препарат в качестве благотворительной помощи отправили в 38 государств. В Латинской Америке почти все страны закупили китайские вакцины Sinopharm или Sinovac, а председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи лично обратился к жителям Колумбии по поводу поставок третьей партии препаратов. Sinovac приобрела также Украина, правда, вакцину в страну еще не доставили. Sinopharm в Европе закупила Сербия, куда поступили два из четырех миллионов доз, и Венгрия — полтора из пяти миллионов доз. Китайские вакцины — как платно, так и безвозмездно — получили и в Африке: Бенин, Нигерия, Зимбабве, Намибия, Джибути.В Юго-Восточной Азии с Китаем конкурирует Индия. Об этом условились лидеры США, Австралии, Японии и Индии на саммите QUAD. К концу 2022 года Дели при поддержке Токио и Вашингтона изготовит миллиард доз.Спрос обеспеченРоссия тоже присоединилась к международной программе COVAX, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. В ВОЗ подали заявку на участие в программе вакцины "Спутник V". Однако в приоритете для Москвы — прямые поставки."Спутник V" одобрили в 56 странах с общим населением в 1,5 миллиарда. Это и Африка, и Латинская Америка, и Азия, и Европа, в том числе члены ЕС — Словакия и Венгрия.Брюссель, однако, пока не утвердил российский препарат. "Мы в процессе оценки, организуем инспекции, надеемся, что это будет действенная вакцина, которую мы сможем добавить в список для европейцев", — сказала исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА Эмер Кук. Если "Спутник V" одобрят в ЕС, во втором квартале 2021 года Россия готова отправить туда 100 миллионов доз. При этом, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, России нет потребности повышать привлекательность "Спутника V" за рубежом. "Эта вакцина настолько востребована, что у нас пока производство не справляется с удовлетворением зарубежных нужд. У нас добрая половина стран мира требует гораздо большее количество, чем мы можем произвести, поэтому мы сейчас налаживаем со многими государствами совместное производство и, как говорил вчера президент, готовы передавать соответствующие технологии", — пояснил он.Совместный выпуск наладили в Южной Корее, Индии, Бразилии, Белоруссии и Казахстане. Всего там планируют изготовить 1,4 миллиарда доз — этого хватит на 700 миллионов человек. Одновременно российские и китайские компании "Петровакс" и CanSino Biologics сообща работают над вакциной Ad5-nCov. Заявку на регистрацию уже подали в Минздрав России, а пока препарат проходит третью фазу клинических испытаний. Ожидается, что после его одобрения 160 миллионов доз ежегодно будут производить в Московской области.Представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь отмечал, что КНР намерена вместе с Россией формировать единое глобальное сообщество здравоохранения. В данный момент порядка 60% мировых запасов вакцины приходятся на страны с высоким уровнем доходов, в которых, как подсчитали в Центре инноваций в сфере глобального здравоохранения Дьюкского университета, проживают 16% населения земли. Россия и Китай, таким образом, надеются сократить глобальную нехватку препарата и устранить неравенство в его распределении.
https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601772017.html
https://ria.ru/20210317/dostupnost-1601635146.html
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коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, воз, евросоюз, китай

"Надо еще больше". Как Россия и Китай помогают миру с вакциной

15:11 27.03.2021 (обновлено: 15:15 27.03.2021)
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinУпаковка средства для борьбы с вирусом COVID-19 производства китайской фармацевтической фирмы Sinopharm
Упаковка средства для борьбы с вирусом COVID-19 производства китайской фармацевтической фирмы Sinopharm - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 27 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Прививочная кампания во многих странах идет с перебоями, а в некоторых, по сути, еще не началась. Вакцин не хватает, и те, у кого они есть, не спешат делиться. Только Россия и Китай предлагают помощь всем желающим, организовав поставки в разные регионы мира. О том, как Москва и Пекин решили объединить усилия и договорились о совместном фармацевтическом производстве – в материале РИА Новости.
Вакцина для себя
Катастрофический моральный провал — так назвал глобальную ситуацию с вакциной от коронавируса генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. "Подход "сначала — я", который мы видим у некоторых стран, ставит под угрозу доступность жизненно важного препарата. Это еще один кирпич в стене неравенства", — подчеркнул он.
В последние месяцы самые обсуждаемые новости — прививочные кампании, перебои с поставками и дефицит лекарственных средств. Так, Евросоюз ограничил экспорт вакцины, в частности, в Австралию и Японию. Причина, пояснили в Брюсселе, в том, что в ожидании третьей волны эпидемии нет возможности поделиться.
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 11:11Россия-Китай: Главное
Китай одобрил еще одну вакцину от COVID-19 для экстренного применения
США тоже не готовы поставлять другим вакцину, пока сами не завершат прививочную кампанию. На прошлой неделе Белый дом сообщил, что отправит в Мексику и Канаду 2,5 миллиона и 1,5 миллиона доз AstraZeneca, соответственно, правда, сроки пока не уточняли.
От Мексики до Джибути
Вакцина — мощное оружие в борьбе с вирусом и надежда на спасение жизней, заявил представитель китайского МИД Чжао Лицзянь. Критерий качества вакцины понятен: если действенная и безопасная — значит, хорошая. "Мы продолжим сотрудничать с другими странами в борьбе с "вакцинным национализмом" и "вакцинным разделением", будем продвигать равенство в распределении, чтобы объединенными усилиями противостоять вирусу", — добавил дипломат.
Китай бесплатно предоставил вакцины в 69 стран и организовал коммерческие поставки еще в 43 страны. До конца года на 18 производственных линиях КНР выпустят два миллиарда доз.
Между тем, критики указывали на медленные темпы вакцинации в самом Китае: с декабря — когда одобрили Sinopharm — по февраль собирались привить 50 миллионов человек, но не получилось. Теперь процесс ускорился: в марте вакцинировали около 75 миллионов китайцев. Семнадцатого числа для экстренного применения одобрили уже пятый препарат, и ежегодное производство способно полностью покрыть потребности страны, сообщил представитель министерства промышленности и информатизации КНР Мао Цзюньфэн. К концу июня планируют привить 560 миллионов человек — 40% населения. Еще 330 миллионов вакцинируют до конца 2021 года, то есть в целом 64% населения.
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 13:32Россия-Китай: Главное
Китай и Россия могут обеспечить глобальную доступность вакцин от COVID-19
Больше всего китайских вакцин приобретают Индонезия (125 миллионов доз), Бразилия (120 миллионов) и Мексика (55 миллионов). На коммерческой основе КНР предоставила 596 миллионов и безвозмездно — еще девять миллионов доз. Кроме того, десять миллионов выделили для международного механизма помощи развивающимся странам COVAX.
На экспорт идет в основном Sinovac — 428 миллионов доз — в 18 стран мира. Sinopharm при этом — главный спонсор пожертвований Пекина: препарат в качестве благотворительной помощи отправили в 38 государств. В Латинской Америке почти все страны закупили китайские вакцины Sinopharm или Sinovac, а председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи лично обратился к жителям Колумбии по поводу поставок третьей партии препаратов.
Sinovac приобрела также Украина, правда, вакцину в страну еще не доставили. Sinopharm в Европе закупила Сербия, куда поступили два из четырех миллионов доз, и Венгрия — полтора из пяти миллионов доз. Китайские вакцины — как платно, так и безвозмездно — получили и в Африке: Бенин, Нигерия, Зимбабве, Намибия, Джибути.
В Юго-Восточной Азии с Китаем конкурирует Индия. Об этом условились лидеры США, Австралии, Японии и Индии на саммите QUAD. К концу 2022 года Дели при поддержке Токио и Вашингтона изготовит миллиард доз.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 18:41Россия-Китай: Главное
В России подали заявку на регистрацию совместной РФ-КНР вакцины Ad5-nCov
Спрос обеспечен
Россия тоже присоединилась к международной программе COVAX, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. В ВОЗ подали заявку на участие в программе вакцины "Спутник V". Однако в приоритете для Москвы — прямые поставки.
"Спутник V" одобрили в 56 странах с общим населением в 1,5 миллиарда. Это и Африка, и Латинская Америка, и Азия, и Европа, в том числе члены ЕС — Словакия и Венгрия.
Брюссель, однако, пока не утвердил российский препарат. "Мы в процессе оценки, организуем инспекции, надеемся, что это будет действенная вакцина, которую мы сможем добавить в список для европейцев", — сказала исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА Эмер Кук. Если "Спутник V" одобрят в ЕС, во втором квартале 2021 года Россия готова отправить туда 100 миллионов доз.
При этом, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, России нет потребности повышать привлекательность "Спутника V" за рубежом. "Эта вакцина настолько востребована, что у нас пока производство не справляется с удовлетворением зарубежных нужд. У нас добрая половина стран мира требует гораздо большее количество, чем мы можем произвести, поэтому мы сейчас налаживаем со многими государствами совместное производство и, как говорил вчера президент, готовы передавать соответствующие технологии", — пояснил он.
Постоянный представитель КНР при ООН Чэнь Сюй - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 13:40Россия-Китай: Главное
Китай на сессии ООН призвал страны к борьбе с эпидемией
Совместный выпуск наладили в Южной Корее, Индии, Бразилии, Белоруссии и Казахстане. Всего там планируют изготовить 1,4 миллиарда доз — этого хватит на 700 миллионов человек.
Одновременно российские и китайские компании "Петровакс" и CanSino Biologics сообща работают над вакциной Ad5-nCov. Заявку на регистрацию уже подали в Минздрав России, а пока препарат проходит третью фазу клинических испытаний. Ожидается, что после его одобрения 160 миллионов доз ежегодно будут производить в Московской области.
Представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь отмечал, что КНР намерена вместе с Россией формировать единое глобальное сообщество здравоохранения. В данный момент порядка 60% мировых запасов вакцины приходятся на страны с высоким уровнем доходов, в которых, как подсчитали в Центре инноваций в сфере глобального здравоохранения Дьюкского университета, проживают 16% населения земли. Россия и Китай, таким образом, надеются сократить глобальную нехватку препарата и устранить неравенство в его распределении.
Вакцинация от COVID-19 в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 15:37Россия-Китай: Главное
Китай предоставит COVAX 10 млн доз вакцин против COVID-19
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19РоссияВакциныКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийВОЗЕвросоюзКитай
 
 
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