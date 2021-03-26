https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

Полгода до выборов: главные интриги кампании-2021

Полгода до выборов: главные интриги кампании-2021

До главного политического события года — выборов в Государственную думу — остается всего полгода. Срок вроде бы и значительный, но время это пролетит незаметно. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T08:00

2021-03-26T08:00

2021-03-26T07:56

лдпр

кпрф

справедливая россия

госдума рф

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До главного политического события года — выборов в Государственную думу — остается всего полгода. Срок вроде бы и значительный, но время это пролетит незаметно. Так что выборы уже на пороге и стучатся в нашу дверь. А это означает, что гостя хорошо бы узнать получше, прежде чем впустить в дом. Основные темы, главные интриги, проблемные вопросы, болевые точки — понятно, в одном тексте не осветить. Остается сделать контурный набросок, впоследствии уже уделив внимание отдельным конкретным эпизодам.Во-первых и о первых. Ни для кого не секрет, что фаворитом электоральной кампании была, есть и останется "Единая Россия". Тут интриги нет. Зато полно интриги в будущем самой партии. Первая из них — как пройдут праймериз. Какие результаты покажут "старые партийцы", какие продемонстрируют молодые выдвиженцы и, конечно же, каков процент лояльных беспартийных будет вовлечен в кампанию. Сколько добровольцев, волонтеров и активистов пройдут через праймериз и будут включены в списки правящей партии? Социологи постоянно твердят, что у избирателя есть запрос на "новые лица в политике". Партия парламентского большинства, несомненно, постарается этот запрос удовлетворить. Представляется, что единороссы будут выстраивать за счет праймериз широкую коалицию — нерушимый блок партийцев и общественников. Раз уж избиратель хочет новые лица, задача партии — их привлечь.Тем не менее кого мы увидим в списках партии и в качестве кандидатов в мажоритарных округах — вопрос интересный. Понятно, что у молодых волонтеров и активистов вряд ли найдутся ресурсы на покрытие думских одномандатных округов. Зато в списочной части они будут смотреться вполне органично, влив в партию ту самую "свежую струю". Впрочем, не стоит обольщаться — присутствие волонтеров в списках вызовет не только и не столько умиление, сколько напряжение внутри "Единой России". Многие заслуженные партийцы — или считающие себя заслуженными — посчитают себя ущемленными и незаслуженно отстраненными. Возможен и переток от единороссов к другим партиям игроков среднего уровня.Еще одна интрига заключается в том, насколько для партии важен безоговорочный контроль над нижней палатой парламента (так называемое конституционное большинство). Или же партия удовлетворится 50 процентами плюс один мандат? Вторая линия, усиливающая легитимность выборов, очевидно, в свою очередь, будет фактором нестабильности внутри "Единой России".Из интриг стоит упомянуть и то, как будет проходить выдвижение одномандатников. В 2016 году единороссы договорились по части одномандатных округов с конкурентами, не выдвигая там своих кандидатов. Будет ли избрана такая стратегия и на этот раз — пока остается загадкой, но можно предположить, что расторговка все же произойдет.И последняя — но не по значимости — интрига: кто на выборах станет лидером списка "Единой России"? По умолчанию подразумевается, что это будет Дмитрий Медведев. Но так ли это? Есть вполне обоснованные подозрения, что "номер один" в списке единороссов станет для страны большим сюрпризом и даже, быть может, изменит ход кампании. При этом я совсем не имею в виду то, что список возглавит президент России Владимир Путин. Может, конечно, но зачем это нужно главе государства?Впрочем, у партии власти перспективы достаточно очевидны. А вот у остальных все не так просто. Та же "Справедливая Россия", например, пережила серьезный ребрендинг и прилив новой крови за счет объединения с прилепинской "За правду" и "Патриотами России". Это качнуло партию в сторону леваков и националистов, что, в свою очередь, отталкивает от нее либеральных оппозиционеров, которые привели эсеров к относительному успеху в 2011 году. Но угасание интереса со стороны либерального бомонда к партии поставили перед Сергеем Мироновым задачу по поиску путей расширения электоральной базы. Так что левый поворот для эсеров — не прихоть, а суровая необходимость. И поворот этот даст шанс эсерам побороться за избирателя не только с КПРФ, но даже и с ЛДПР. Как раз электорат этих партий придерживается левопатриотических взглядов. Тем не менее я уверен, что главная интрига кампании справедливороссов заключается в том, смогут ли эсеры противостоять дурманящему обаянию простых решений и не впишутся ли они в клинч с единороссами.Отрывая электорат у партии власти и выступая в единой упряжке с теми же коммунистами и либерал-демократами, легко не заметить, как постромки впиваются в тело все жестче и жестче, а места для маневров становится все меньше и меньше...Шансы на удачное выступление у "Справедливой России" отнюдь не нулевые. Тем более что коммунисты загнали партию в очередной смысловой и кадровый тупик. Смысловой — потому что КПРФ уже давно не может предложить никаких новых идей, паразитируя на лозунгах четвертьвековой давности. Кадровый — потому что зюгановцы, похоже, не знают, откуда им брать новые кадры, а когда эти кадры появляются — не знают, куда их деть.Смешно, но именно так выглядят метания коммунистов, которые то приголубят навальнистов, то начинают с ними бороться посредством чисток. Именно так — непоследовательно — выглядит на сегодня борьба с "уклонистами" в рядах КПРФ. Исключение из партии московских коммунистов, включая Елену Шувалову, удар по Рашкину — возможно, заставят регионалов отказаться от поддержки секты Навального. Но вот решит ли это задачу по сплочению партии — вопрос открытый.Может ли кто-то еще составить конкуренцию упомянутым выше политическим силам, или наш парламент обречен оставаться четырехпартийным? Вопрос не праздный. Ведь если где-то что-то убыло, где-нибудь оно непременно объявится. Долгие годы российский протестный избиратель, которого часто именуют либеральным, не имел особого выбора. Ему предлагалось голосовать либо за власть (то есть за "Единую Россию"), либо за абсолютно чуждых ему идеологически коммунистов и эсеров, либо за понятное, но устаревшее и очевидно непроходное "Яблоко", либо за симулякр в виде проекта Прохорова. Ошалевший от такого предложения, либеральный избиратель на выборы предпочитал не ходить — в электоральном супермаркете для него полки не было.Судя по результатам прошлогодних региональных выборов, теперь такая полка появилась. И стоят на ней, во-первых — "Новые люди", а во-вторых — "Зеленая альтернатива". Обе партии преодолели барьер на выборах в региональные парламенты и получили парламентскую квоту — то есть могут выдвигать списки без сбора подписей. Важнее, впрочем, не это, а то, что они доказали — у этих проектов есть избиратель. "Новые люди" явно настроены более амбициозно: сообщают, что они уже рвутся в бой и заказывают наружную рекламу, явно в предвыборных целях. Вопрос, однако, в том, удастся ли этим партиям в условиях жесткой конкуренции за либерального жителя крупных городов выстоять в противостоянии со слабым, но все еще сохраняющим ядерный электорат "Яблоком" и убедить радикальных протестующих из числа фанатов несогласованных митингов, что голосовать за новые партии можно и даже нужно. Задача, надо сказать, нетривиальная, но если удастся ее решить, то и пять процентов можно набрать (речь, конечно, о возможности прохождения барьера партией "Новые люди").С другого фланга тоже открывается окно возможностей. Описанный выше системный кризис в КПРФ повышает шансы на приличный результат для "Коммунистов России" и даже Партии пенсионеров. У обеих организаций привлекательное название, устоявшийся бренд. И это может дать шансы — если не на прохождение в Госдуму, то на преодоление трехпроцентного барьера и госфинансирование.Из иных интриг кампании стоит отметить внедрение избирательных новаций в систему выборов. Прежде всего речь идет об удаленном электронном волеизъявлении. В качестве эксперимента оно применялось еще в 2019 году в Москве, а на голосовании по поправкам в Конституцию — еще и в Нижнем Новгороде. Безусловно, удаленное голосование — это символ наступившего будущего. Хотя на скорейшее внедрение этой новации пришлось пойти не от хорошей жизни. Как и на введение многодневного голосования, которое стало неизбежным в процессе эпидемии коронавируса. Однако оба этих способа волеизъявления были встречены избирателем с энтузиазмом, что понятно, ведь это банально удобно! Но как именно это отразится на результатах выборов в Думу — еще одна интрига. Эти механизмы позволяют большему числу избирателей, которые ранее вели себя пассивно, принять участие в голосовании. И это тоже ресурс как для амбициозных новичков, так и для известных избирателю системных партий. Осталось только провести удачную кампанию.

https://ria.ru/20210323/vybory-1602410062.html

https://ria.ru/20210320/vmeshatelstvo-1602139530.html

https://ria.ru/20210315/volodin-1601299530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Павел Данилин https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597082507_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_65ea9f168c0c65812300948d3d7d6aff.jpg

лдпр, кпрф, справедливая россия, госдума рф, единая россия, авторы