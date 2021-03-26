https://ria.ru/20210326/strim-1603001523.html

Жительницу Ярославля изнасиловали во время трэш-стрима

Жительницу Ярославля изнасиловали во время трэш-стрима

Следователи организовали проверку после проведения в социальной сети трэш-стрима, где молодые люди в прямом эфире разгромили квартиру знакомой, сообщил РИА... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:59

2021-03-26T15:59

2021-03-26T23:24

александр башкин

совет федерации рф

tiktok

ярославская область

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Следователи организовали проверку после проведения в социальной сети трэш-стрима, где молодые люди в прямом эфире разгромили квартиру знакомой, сообщил РИА Новости официальный представитель следственного управления СК по Ярославской области Евгений Сучков.Действо транслировали в социальной сети TikTok за донаты от зрителей. В соседней комнате в момент погрома находилась 30-летняя хозяйка, которую, как писали СМИ, напоили и изнасиловали. В данный момент эти видеозаписи удалены, но фрагменты частично присутствуют в медиа.Следователи установили всех участников трансляции, они несовершеннолетние, подчеркнул собеседник агентства.Идею ввести законодательную норму о возможности внесудебной блокировки сайта в том случае, если на нем ведется трэш-стрим, активно обсуждают в Совете Федерации. Как сообщил РИА Новости сенатор Александр Башкин, операторов и провайдеров планируют привлекать к административной ответственности за отказ блокировать такие ресурсы.Тема вышла на уровень Совфеда после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, во время которого умерла находившаяся в кадре девушка.

https://ria.ru/20210310/bloger-1600567019.html

https://ria.ru/20210219/strim-1598165677.html

ярославская область

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр башкин, совет федерации рф, tiktok, ярославская область, ярославль, происшествия