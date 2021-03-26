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Жительницу Ярославля изнасиловали во время трэш-стрима
Жительницу Ярославля изнасиловали во время трэш-стрима
Следователи организовали проверку после проведения в социальной сети трэш-стрима, где молодые люди в прямом эфире разгромили квартиру знакомой, сообщил РИА... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:59
2021-03-26T23:24
александр башкин
совет федерации рф
tiktok
ярославская область
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Следователи организовали проверку после проведения в социальной сети трэш-стрима, где молодые люди в прямом эфире разгромили квартиру знакомой, сообщил РИА Новости официальный представитель следственного управления СК по Ярославской области Евгений Сучков.Действо транслировали в социальной сети TikTok за донаты от зрителей. В соседней комнате в момент погрома находилась 30-летняя хозяйка, которую, как писали СМИ, напоили и изнасиловали. В данный момент эти видеозаписи удалены, но фрагменты частично присутствуют в медиа.Следователи установили всех участников трансляции, они несовершеннолетние, подчеркнул собеседник агентства.Идею ввести законодательную норму о возможности внесудебной блокировки сайта в том случае, если на нем ведется трэш-стрим, активно обсуждают в Совете Федерации. Как сообщил РИА Новости сенатор Александр Башкин, операторов и провайдеров планируют привлекать к административной ответственности за отказ блокировать такие ресурсы.Тема вышла на уровень Совфеда после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, во время которого умерла находившаяся в кадре девушка.
https://ria.ru/20210310/bloger-1600567019.html
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александр башкин, совет федерации рф, tiktok, ярославская область, ярославль, происшествия

Жительницу Ярославля изнасиловали во время трэш-стрима

15:59 26.03.2021 (обновлено: 23:24 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Следователи организовали проверку после проведения в социальной сети трэш-стрима, где молодые люди в прямом эфире разгромили квартиру знакомой, сообщил РИА Новости официальный представитель следственного управления СК по Ярославской области Евгений Сучков.
Действо транслировали в социальной сети TikTok за донаты от зрителей. В соседней комнате в момент погрома находилась 30-летняя хозяйка, которую, как писали СМИ, напоили и изнасиловали. В данный момент эти видеозаписи удалены, но фрагменты частично присутствуют в медиа.
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Следователи установили всех участников трансляции, они несовершеннолетние, подчеркнул собеседник агентства.
Идею ввести законодательную норму о возможности внесудебной блокировки сайта в том случае, если на нем ведется трэш-стрим, активно обсуждают в Совете Федерации. Как сообщил РИА Новости сенатор Александр Башкин, операторов и провайдеров планируют привлекать к административной ответственности за отказ блокировать такие ресурсы.
Тема вышла на уровень Совфеда после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, во время которого умерла находившаяся в кадре девушка.
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