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https://ria.ru/20210326/skulptura-1602857585.html
Как в петербургском Манеже "запели" скульптуры
Как в петербургском Манеже "запели" скульптуры
В санкт-петербургском Манеже открылась масштабная выставка русской классической скульптуры, охватывающая полтора столетия, с XVIII до начала XX века. Более 150... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T08:00
2021-03-26T09:29
музеи
культура
что посмотреть
выставки
цдх
мариинский театр
русский музей
санкт-петербург
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости, Ольга Распопова. В санкт-петербургском Манеже открылась масштабная выставка русской классической скульптуры, охватывающая полтора столетия, с XVIII до начала XX века. Более 150 работ 65 художников привезли из музеев и галерей со всей России. О том, какой получилась экспозиция, построенная на необычном соединении оперы со скульптурой, — в материале РИА Новости. Мастера блокбастеровЗа последние пять лет петербургский Манеж ворвался в пятерку самых посещаемых музеев города. И это притом что нет постоянной коллекции — по сути, это площадка, где можно проводить любые тематические выставки, не ограничивая себя каким-либо направлением. Здесь то рассуждают об эстетике советской жизни на примере работ Дейнеки и Самохвалова, то говорят о влиянии русского авангарда на инсталляции кореянки Ли Бул, то удивляют кинетическим искусством, которое, кстати, сейчас принимает у себя Третьяковка. В прошлом телевизионщик, а ныне директор Манежа Павел Пригара знает, как делать рейтинговые проекты. При этом он отмечает: "У нас нет задачи привлечь как можно больше людей. Каждый проект находит своего зрителя. Цифры для нас — не критерий успешности". По его словам, любая выставка — отдельная история.Созданная по этому принципу "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" обещает стать очередным музейным "блокбастером". Экспонаты одолжили 35 институций, среди которых — Русский музей, Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Академия художеств, Мариинка и другие.Картинка с самого начала инстаграмная: удержаться от селфи сложно, но на это и рассчитывали. После входа попадаешь в коридор, который образован свисающими с потолка белыми канатами, похожими на колосники — подъемную систему сцены. Это отдельный "зал" для работ основоположника академической русской скульптуры Федота Шубина. С такого воздушного пространства под названием "фойе" и начинается путешествие. "Вы не просто ходите из зала в зал, как обычно в музее. Мы постарались создать четкую логистику перемещения, то есть рассказать историю", — поясняет автор пространства выставки архитектор Александр Кривенцов.Поющие изваянияДелать выставку, посвященную скульптуре, которая по популярности и у публики, и у искусствоведов ощутимо уступает живописи, — задача непростая. Традиционно в классическом музее статуям уделяют меньше места и внимания, чем картинам, их обычно воспринимают как "дополнение" к полотнам.Причина такой дискриминации еще и чисто техническая: скульптура — вид искусства, который требует кругового обхода, то есть пространства и воздуха. И мало какой музей может себе это позволить. Но Манеж со своими четырьмя тысячами квадратных метров — вполне.И все же на таких просторах выдержать подобную концентрацию статуй, статуэток, барельефов и горельефов было бы сложно даже петербуржцам, хотя скульптура вплетена в ДНК города на Неве. Чтобы избежать ощущения некрополя, нужно было придумать оживляющий прием — им стал театр.Посетители "(Не)подвижности" оказываются среди героев опер — застывших. И попадают сразу в несколько театров: Мариинский, Михайловский, Эрмитажный, Александринский (хотя четких границ между ними нет).Причем не только на сцену, но и туда, куда обычной публике вход запрещен — за кулисы: то на склад с декорациями, то в гримерки, то на репетицию в полумраке приглушенных прожекторов, то в оркестровую яму. Легенду поддерживают надписи на стенах: "Тихо! Идет спектакль" и "Выход на сцену".Музыку подбирал лауреат премии "Золотой софит" театральный режиссер Василий Бархатов. Это не первая его выставка: он курировал последнюю Московскую биеннале современного искусства в ЦДХ. В качестве саундтрека Бархатов выбрал и оперные "хиты", среди которых "Дон Жуан", "Евгений Онегин" или "Жизнь за царя", и вещи более редкие — вроде "Воццека" Альбана Берга.Акустические системы Манежа позволяют проигрывать в зонах разную музыку одновременно так, чтобы она не перемешивалась. Над этим работал бэк-вокалист Little Big Сергей Макаров. Так что на двух этажах звучат фрагменты пятнадцати опер одновременно, и это не считая звуков настройки оркестра в фойе. Приближаясь к одной из статуй, можно услышать ее "голос" громче остальных."Мы пытались наконец-то дать скульптуре, которая остается на периферии, право голоса. И поиграть со зрителем в новую игру", — говорит куратор Елизавета Павлычева.Из запасниковОбъединяя два искусства, в Манеже также стремились к мультиформатности, к которой привык современный зритель. И все же, "сшивая" два серьезных академических направления, каждое из которых требует знаний, в музее рисковали. Хотя те, кто в опере или скульптуре не сильны, придут хотя бы за эффектными селфи.Экспозиция ценна тем, что, кроме знакомых всем работ, в частности миниатюр известных городских памятников (Пушкину, Александру III или Минину и Пожарскому), можно увидеть множество никогда прежде не выставлявшихся публично экспонатов — то, что обычно хранят в запасниках. Музеи, как правило, показывают лишь около пяти процентов своих сокровищ, указывает Павлычева.Например, целый зал посвящен моделям носовых украшений кораблей, разглядывать которые предлагают под звуки "Летучего голландца" Вагнера. Есть в Манеже и работы, специально отреставрированные к "(Не)подвижности", в частности, портрет малоизвестного сейчас писателя Нестора Кукольника, которого в свое время сравнивали с Пушкиным. Экспозиции мало даже огромного пространства Манежа, и, как всякая амбициозная выставка, она подразумевает экспансию — в данном случае городскую. В буклете есть карта со скульптурами в центре Петербурга, так что знакомство с этим видом искусства можно продолжить. В конце появляется ощущение, что посетители и экспонаты поменялись местами. Из героев оперы скульптуры становятся зрителями в этом "театре" — и сами пристально наблюдают за теми, кто пришел на них посмотреть. "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева", до 16 мая.
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музеи, что посмотреть , выставки, цдх, мариинский театр, русский музей, санкт-петербург

Как в петербургском Манеже "запели" скульптуры

08:00 26.03.2021 (обновлено: 09:29 26.03.2021)
 
© Фото : Василий Буланов"(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева", 2021. Центральный выставочный зал "Манеж"
(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева, 2021. Центральный выставочный зал Манеж - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : Василий Буланов
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости, Ольга Распопова. В санкт-петербургском Манеже открылась масштабная выставка русской классической скульптуры, охватывающая полтора столетия, с XVIII до начала XX века. Более 150 работ 65 художников привезли из музеев и галерей со всей России. О том, какой получилась экспозиция, построенная на необычном соединении оперы со скульптурой, — в материале РИА Новости.

Мастера блокбастеров

За последние пять лет петербургский Манеж ворвался в пятерку самых посещаемых музеев города. И это притом что нет постоянной коллекции — по сути, это площадка, где можно проводить любые тематические выставки, не ограничивая себя каким-либо направлением. Здесь то рассуждают об эстетике советской жизни на примере работ Дейнеки и Самохвалова, то говорят о влиянии русского авангарда на инсталляции кореянки Ли Бул, то удивляют кинетическим искусством, которое, кстати, сейчас принимает у себя Третьяковка.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПавел Пригара, директор Манежа, на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге
Выставка (Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Павел Пригара, директор Манежа, на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге
В прошлом телевизионщик, а ныне директор Манежа Павел Пригара знает, как делать рейтинговые проекты. При этом он отмечает: "У нас нет задачи привлечь как можно больше людей. Каждый проект находит своего зрителя. Цифры для нас — не критерий успешности". По его словам, любая выставка — отдельная история.

"Но мы надеемся, что программа Манежа складывается в один большой диалог с аудиторией. Стараемся избегать менторства, расставленных приоритетов и утвержденных эталонов", — подчеркивает он.

Созданная по этому принципу "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" обещает стать очередным музейным "блокбастером". Экспонаты одолжили 35 институций, среди которых — Русский музей, Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Академия художеств, Мариинка и другие.
Картинка с самого начала инстаграмная: удержаться от селфи сложно, но на это и рассчитывали. После входа попадаешь в коридор, который образован свисающими с потолка белыми канатами, похожими на колосники — подъемную систему сцены. Это отдельный "зал" для работ основоположника академической русской скульптуры Федота Шубина. С такого воздушного пространства под названием "фойе" и начинается путешествие.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге

Посетители на выставке (Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева в Санкт-Петербурге
1 из 3

Посетители на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Бюст генерал-фельдмаршала, светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического (1791 год) скульптора Федота Шубина на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге

Бюст генерал-фельдмаршала светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического (1791 г.) скульптора Федота Шубина на выставке (Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева в Санкт-Петербурге
2 из 3

Бюст генерал-фельдмаршала, светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического (1791 год) скульптора Федота Шубина на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© Фото : Василий Буланов"(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева", 2021. Центральный выставочный зал "Манеж"
(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева, 2021. Центральный выставочный зал Манеж
3 из 3
"(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева", 2021. Центральный выставочный зал "Манеж"
© Фото : Василий Буланов
1 из 3

Посетители на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 3

Бюст генерал-фельдмаршала, светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического (1791 год) скульптора Федота Шубина на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 3
"(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева", 2021. Центральный выставочный зал "Манеж"
© Фото : Василий Буланов
"Вы не просто ходите из зала в зал, как обычно в музее. Мы постарались создать четкую логистику перемещения, то есть рассказать историю", — поясняет автор пространства выставки архитектор Александр Кривенцов.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАрхитектор Александр Кривенцов на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге
Архитектор Александр Кривенцов на выставке (Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Архитектор Александр Кривенцов на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге

Поющие изваяния

Делать выставку, посвященную скульптуре, которая по популярности и у публики, и у искусствоведов ощутимо уступает живописи, — задача непростая. Традиционно в классическом музее статуям уделяют меньше места и внимания, чем картинам, их обычно воспринимают как "дополнение" к полотнам.
Причина такой дискриминации еще и чисто техническая: скульптура — вид искусства, который требует кругового обхода, то есть пространства и воздуха. И мало какой музей может себе это позволить. Но Манеж со своими четырьмя тысячами квадратных метров — вполне.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

"Христианка первых веков" Владимира Беклемишева на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге

Христианка первых веков Владимира Беклемишева на выставке (Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева в Санкт-Петербурге
1 из 3

"Христианка первых веков" Владимира Беклемишева на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

"Геркулес на коне" работы Михаила Козловского на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге

Геркулес на коне работы Михаила Козловского на выставке (Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева в Санкт-Петербурге
2 из 3

"Геркулес на коне" работы Михаила Козловского на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге

Посетители на выставке (Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева в Санкт-Петербурге
3 из 3

Посетители на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 3

"Христианка первых веков" Владимира Беклемишева на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 3

"Геркулес на коне" работы Михаила Козловского на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетители на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
И все же на таких просторах выдержать подобную концентрацию статуй, статуэток, барельефов и горельефов было бы сложно даже петербуржцам, хотя скульптура вплетена в ДНК города на Неве. Чтобы избежать ощущения некрополя, нужно было придумать оживляющий прием — им стал театр.
Посетители "(Не)подвижности" оказываются среди героев опер — застывших. И попадают сразу в несколько театров: Мариинский, Михайловский, Эрмитажный, Александринский (хотя четких границ между ними нет).
Причем не только на сцену, но и туда, куда обычной публике вход запрещен — за кулисы: то на склад с декорациями, то в гримерки, то на репетицию в полумраке приглушенных прожекторов, то в оркестровую яму. Легенду поддерживают надписи на стенах: "Тихо! Идет спектакль" и "Выход на сцену".
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге
Посетитель на выставке (Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетитель на выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" в Санкт-Петербурге
Музыку подбирал лауреат премии "Золотой софит" театральный режиссер Василий Бархатов. Это не первая его выставка: он курировал последнюю Московскую биеннале современного искусства в ЦДХ. В качестве саундтрека Бархатов выбрал и оперные "хиты", среди которых "Дон Жуан", "Евгений Онегин" или "Жизнь за царя", и вещи более редкие — вроде "Воццека" Альбана Берга.
Акустические системы Манежа позволяют проигрывать в зонах разную музыку одновременно так, чтобы она не перемешивалась. Над этим работал бэк-вокалист Little Big Сергей Макаров. Так что на двух этажах звучат фрагменты пятнадцати опер одновременно, и это не считая звуков настройки оркестра в фойе. Приближаясь к одной из статуй, можно услышать ее "голос" громче остальных.

При этом Бархатов подчеркивает: "Опера — не просто фон. Она работает в паре со скульптурой, на равных".

"Мы пытались наконец-то дать скульптуре, которая остается на периферии, право голоса. И поиграть со зрителем в новую игру", — говорит куратор Елизавета Павлычева.

Из запасников

Объединяя два искусства, в Манеже также стремились к мультиформатности, к которой привык современный зритель. И все же, "сшивая" два серьезных академических направления, каждое из которых требует знаний, в музее рисковали. Хотя те, кто в опере или скульптуре не сильны, придут хотя бы за эффектными селфи.
© Фото : Василий Буланов

Выставка "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева", 2021. Центральный выставочный зал "Манеж"

Скульптура Мефистофель работы Марка Антокольского на выставке (Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева, 2021. Центральный выставочный зал Манеж
1 из 3

Выставка "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева", 2021. Центральный выставочный зал "Манеж"

© Фото : Василий Буланов
© Фото : Василий Буланов

"(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева"

(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева, 2021. Центральный выставочный зал Манеж
2 из 3

"(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева"

© Фото : Василий Буланов
© Фото : Василий Буланов

На выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева"

(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева, 2021. Центральный выставочный зал Манеж
3 из 3

На выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева"

© Фото : Василий Буланов
1 из 3

Выставка "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева", 2021. Центральный выставочный зал "Манеж"

© Фото : Василий Буланов
2 из 3

"(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева"

© Фото : Василий Буланов
3 из 3

На выставке "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева"

© Фото : Василий Буланов
Экспозиция ценна тем, что, кроме знакомых всем работ, в частности миниатюр известных городских памятников (Пушкину, Александру III или Минину и Пожарскому), можно увидеть множество никогда прежде не выставлявшихся публично экспонатов — то, что обычно хранят в запасниках. Музеи, как правило, показывают лишь около пяти процентов своих сокровищ, указывает Павлычева.
© Фото : Василий Буланов"(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева", 2021. Центральный выставочный зал "Манеж"
(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева, 2021. Центральный выставочный зал Манеж - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Фото : Василий Буланов
"(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева", 2021. Центральный выставочный зал "Манеж"
Например, целый зал посвящен моделям носовых украшений кораблей, разглядывать которые предлагают под звуки "Летучего голландца" Вагнера. Есть в Манеже и работы, специально отреставрированные к "(Не)подвижности", в частности, портрет малоизвестного сейчас писателя Нестора Кукольника, которого в свое время сравнивали с Пушкиным.
Экспозиции мало даже огромного пространства Манежа, и, как всякая амбициозная выставка, она подразумевает экспансию — в данном случае городскую. В буклете есть карта со скульптурами в центре Петербурга, так что знакомство с этим видом искусства можно продолжить.
В конце появляется ощущение, что посетители и экспонаты поменялись местами. Из героев оперы скульптуры становятся зрителями в этом "театре" — и сами пристально наблюдают за теми, кто пришел на них посмотреть.
"(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева", до 16 мая.
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