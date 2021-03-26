https://ria.ru/20210326/skulptura-1602857585.html

Как в петербургском Манеже "запели" скульптуры

Как в петербургском Манеже "запели" скульптуры

В санкт-петербургском Манеже открылась масштабная выставка русской классической скульптуры, охватывающая полтора столетия, с XVIII до начала XX века. Более 150... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T08:00

2021-03-26T08:00

2021-03-26T09:29

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости, Ольга Распопова. В санкт-петербургском Манеже открылась масштабная выставка русской классической скульптуры, охватывающая полтора столетия, с XVIII до начала XX века. Более 150 работ 65 художников привезли из музеев и галерей со всей России. О том, какой получилась экспозиция, построенная на необычном соединении оперы со скульптурой, — в материале РИА Новости. Мастера блокбастеровЗа последние пять лет петербургский Манеж ворвался в пятерку самых посещаемых музеев города. И это притом что нет постоянной коллекции — по сути, это площадка, где можно проводить любые тематические выставки, не ограничивая себя каким-либо направлением. Здесь то рассуждают об эстетике советской жизни на примере работ Дейнеки и Самохвалова, то говорят о влиянии русского авангарда на инсталляции кореянки Ли Бул, то удивляют кинетическим искусством, которое, кстати, сейчас принимает у себя Третьяковка. В прошлом телевизионщик, а ныне директор Манежа Павел Пригара знает, как делать рейтинговые проекты. При этом он отмечает: "У нас нет задачи привлечь как можно больше людей. Каждый проект находит своего зрителя. Цифры для нас — не критерий успешности". По его словам, любая выставка — отдельная история.Созданная по этому принципу "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева" обещает стать очередным музейным "блокбастером". Экспонаты одолжили 35 институций, среди которых — Русский музей, Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Академия художеств, Мариинка и другие.Картинка с самого начала инстаграмная: удержаться от селфи сложно, но на это и рассчитывали. После входа попадаешь в коридор, который образован свисающими с потолка белыми канатами, похожими на колосники — подъемную систему сцены. Это отдельный "зал" для работ основоположника академической русской скульптуры Федота Шубина. С такого воздушного пространства под названием "фойе" и начинается путешествие. "Вы не просто ходите из зала в зал, как обычно в музее. Мы постарались создать четкую логистику перемещения, то есть рассказать историю", — поясняет автор пространства выставки архитектор Александр Кривенцов.Поющие изваянияДелать выставку, посвященную скульптуре, которая по популярности и у публики, и у искусствоведов ощутимо уступает живописи, — задача непростая. Традиционно в классическом музее статуям уделяют меньше места и внимания, чем картинам, их обычно воспринимают как "дополнение" к полотнам.Причина такой дискриминации еще и чисто техническая: скульптура — вид искусства, который требует кругового обхода, то есть пространства и воздуха. И мало какой музей может себе это позволить. Но Манеж со своими четырьмя тысячами квадратных метров — вполне.И все же на таких просторах выдержать подобную концентрацию статуй, статуэток, барельефов и горельефов было бы сложно даже петербуржцам, хотя скульптура вплетена в ДНК города на Неве. Чтобы избежать ощущения некрополя, нужно было придумать оживляющий прием — им стал театр.Посетители "(Не)подвижности" оказываются среди героев опер — застывших. И попадают сразу в несколько театров: Мариинский, Михайловский, Эрмитажный, Александринский (хотя четких границ между ними нет).Причем не только на сцену, но и туда, куда обычной публике вход запрещен — за кулисы: то на склад с декорациями, то в гримерки, то на репетицию в полумраке приглушенных прожекторов, то в оркестровую яму. Легенду поддерживают надписи на стенах: "Тихо! Идет спектакль" и "Выход на сцену".Музыку подбирал лауреат премии "Золотой софит" театральный режиссер Василий Бархатов. Это не первая его выставка: он курировал последнюю Московскую биеннале современного искусства в ЦДХ. В качестве саундтрека Бархатов выбрал и оперные "хиты", среди которых "Дон Жуан", "Евгений Онегин" или "Жизнь за царя", и вещи более редкие — вроде "Воццека" Альбана Берга.Акустические системы Манежа позволяют проигрывать в зонах разную музыку одновременно так, чтобы она не перемешивалась. Над этим работал бэк-вокалист Little Big Сергей Макаров. Так что на двух этажах звучат фрагменты пятнадцати опер одновременно, и это не считая звуков настройки оркестра в фойе. Приближаясь к одной из статуй, можно услышать ее "голос" громче остальных."Мы пытались наконец-то дать скульптуре, которая остается на периферии, право голоса. И поиграть со зрителем в новую игру", — говорит куратор Елизавета Павлычева.Из запасниковОбъединяя два искусства, в Манеже также стремились к мультиформатности, к которой привык современный зритель. И все же, "сшивая" два серьезных академических направления, каждое из которых требует знаний, в музее рисковали. Хотя те, кто в опере или скульптуре не сильны, придут хотя бы за эффектными селфи.Экспозиция ценна тем, что, кроме знакомых всем работ, в частности миниатюр известных городских памятников (Пушкину, Александру III или Минину и Пожарскому), можно увидеть множество никогда прежде не выставлявшихся публично экспонатов — то, что обычно хранят в запасниках. Музеи, как правило, показывают лишь около пяти процентов своих сокровищ, указывает Павлычева.Например, целый зал посвящен моделям носовых украшений кораблей, разглядывать которые предлагают под звуки "Летучего голландца" Вагнера. Есть в Манеже и работы, специально отреставрированные к "(Не)подвижности", в частности, портрет малоизвестного сейчас писателя Нестора Кукольника, которого в свое время сравнивали с Пушкиным. Экспозиции мало даже огромного пространства Манежа, и, как всякая амбициозная выставка, она подразумевает экспансию — в данном случае городскую. В буклете есть карта со скульптурами в центре Петербурга, так что знакомство с этим видом искусства можно продолжить. В конце появляется ощущение, что посетители и экспонаты поменялись местами. Из героев оперы скульптуры становятся зрителями в этом "театре" — и сами пристально наблюдают за теми, кто пришел на них посмотреть. "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева", до 16 мая.

https://ria.ru/20210319/moda-1601845548.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музеи, что посмотреть , выставки, цдх, мариинский театр, русский музей, санкт-петербург