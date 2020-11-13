Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201113/bul-1584329607.html
Открылась вдохновленная авангардом выставка корейской художницы Ли Бул
Открылась вдохновленная авангардом выставка корейской художницы Ли Бул
В Манеже Санкт-Петербурга открылась первая в России персональная выставка художницы Ли Бул из Южной Кореи. Проект называется "Утопия Спасенная". РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:32
2020-11-13T12:32
культура
новости культуры
музеи
александр родченко
константин циолковский
казимир малевич
южная корея
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584324645_0:178:3011:1872_1400x0_80_0_0_a20077213095a8dc62cc5d9bce09c01d.jpg
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Манеже Санкт-Петербурга открылась первая в России персональная выставка художницы Ли Бул из Южной Кореи. Проект называется "Утопия Спасенная".Центральная часть экспозиции — архитектурные скульптуры, пространственные инсталляции и рисунки, созданные Ли Бул начиная с 2005 года. Масштабные инсталляции из серии "Желание быть уязвимым" были воссозданы специально для Манежа. Одна из последних ее работ — коллаж на бархате "Без названия", некоторые рисунки и макеты экспонируются впервые.Объекты и картины Ли Бул выставлены в одном пространстве с работами представителей русского авангарда (Казимира Малевича, Александра Родченко, Александры Экстер, архитекторов Ивана Леонидова и Якова Чернихова, есть даже макет дирижабля Константина Циолковского). Как отметила руководитель проекта Анна Кирикова, это сделано для того, чтобы визуализировать диалог, который художница ведет с русским искусством последние 10-15 лет. "Каждая выставка для нее является не просто демонстрацией собственных предметов, а это цельное художественное высказывание, — подчеркнул директор "Манежа" Павел Пригара. — Я рад, что именно здесь в Петербурге, в России, возникло это место, эта идея — соединения ее творчества с работами русских модернистов, конструктивистов, и таким образом родился этот проект."Подготовка выставки в Манеже шла около двух лет. Финальный отбор предметов начался только после формирования полного списка работ русских футуристов и утопистов. Все это время Ли Бул принимала самое активное участие во всех этапах проекта: от разработки общей идеи до подготовки каталога, и создания архитектурного решения экспозиции. Для этого художница создала рукотворный макет пространства Манежа в масштабе 1:50, что позволило ей тщательно продумать расположение экспонатов и организовать выставку как путешествие по site-specific ландшафту, открывающему неожиданные смысловые и визуальные параллели. Она внимательно контролировала онлайн (приехать не позволил карантин) все этапы монтажа, после того как специально сделанные в Сеуле для России объекты прибыли в Петербург.Творчество Ли Бул хорошо известно не только в Южной Кореи и Азии, ее работы получили признание во всем мире, а персональные выставки прошли в крупных музеях и центрах современного искусства в Нью-Йорке, Филадельфии, Сиднее, Торонто, Марселе, Берне, Токио, Сеуле, Лондоне и Берлине. Дважды художница принимала участие в Венецианской биеннале (1999, 2019).Ли Бул живет и работает в Сеуле, училась на скульптора в 1980-х годах и начала творческую карьеру с перформансов с использованием мягких костюмов. В 1990-х создала нашумевшую инсталляцию с гниющей рыбой и серию гибридов механизмов и органических форм "Киборги" (Cyborgs). В 2000-х годах заинтересовалась историей модернизма и начала выставлять крупномасштабные инсталляции, которые стали результатом ее творческих изысканий и раздумий о событиях истории и отражением ее личных воспоминаний и переживаний.В последнее время Ли Бул создает иммерсивные инсталляции, такие, как "Город Солнца II" (Civitas Solis II) и "Утренняя серенада III" (Aubade III), а также "Желание быть уязвимым" (Willing to be vulnerable).Проект является частью программы Года культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея (2020), приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между странами.Выставка будет работать с 13 ноября по 31 января.
https://ria.ru/20201111/vkhutemas-1583957123.html
южная корея
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584324645_141:0:2872:2048_1400x0_80_0_0_c113c2b9001288eab00a84ddd5b15c14.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, музеи, александр родченко, константин циолковский, казимир малевич, южная корея, берлин (город)

Открылась вдохновленная авангардом выставка корейской художницы Ли Бул

12:32 13.11.2020
 
© предоставлено пресс-службой Манежа в Санкт-ПетербургеЮжнокорейская художница Ли Бул
Южнокорейская художница Ли Бул - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© предоставлено пресс-службой Манежа в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Манеже Санкт-Петербурга открылась первая в России персональная выставка художницы Ли Бул из Южной Кореи. Проект называется "Утопия Спасенная".
Центральная часть экспозиции — архитектурные скульптуры, пространственные инсталляции и рисунки, созданные Ли Бул начиная с 2005 года. Масштабные инсталляции из серии "Желание быть уязвимым" были воссозданы специально для Манежа. Одна из последних ее работ — коллаж на бархате "Без названия", некоторые рисунки и макеты экспонируются впервые.
© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"Инсталляция "Желание быть уязвимым" южнокорейской художницы Ли Бул. Воссоздана специально для выставки "Утопия Спасенная" в санкт-петербургском Манеже
Инсталляция Желание быть уязвимым южнокорейской художницы Ли Бул. Воссоздана специально для выставки Утопия Спасенная в санкт-петербургском Манеже
1 из 3
Инсталляция "Желание быть уязвимым" южнокорейской художницы Ли Бул. Воссоздана специально для выставки "Утопия Спасенная" в санкт-петербургском Манеже
© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"Фрагмент инсталляции "Желание быть уязвимым" южнокорейской художницы Ли Бул. Воссоздан специально для выставки "Утопия Спасенная" в санкт-петербургском Манеже
Фрагмент инсталляции Желание быть уязвимым южнокорейской художницы Ли Бул. Воссоздан специально для выставки Утопия Спасенная в санкт-петербургском Манеже
2 из 3
Фрагмент инсталляции "Желание быть уязвимым" южнокорейской художницы Ли Бул. Воссоздан специально для выставки "Утопия Спасенная" в санкт-петербургском Манеже
© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
© предоставлено пресс-службой Манежа в Санкт-Петербурге"Без названия" ("Желание быть уязвимым" – Бархат), Ли Бул
Без названия (Желание быть уязвимым – Бархат), Ли Бул
3 из 3
"Без названия" ("Желание быть уязвимым" – Бархат), Ли Бул
© предоставлено пресс-службой Манежа в Санкт-Петербурге
1 из 3
Инсталляция "Желание быть уязвимым" южнокорейской художницы Ли Бул. Воссоздана специально для выставки "Утопия Спасенная" в санкт-петербургском Манеже
© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
2 из 3
Фрагмент инсталляции "Желание быть уязвимым" южнокорейской художницы Ли Бул. Воссоздан специально для выставки "Утопия Спасенная" в санкт-петербургском Манеже
© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
3 из 3
"Без названия" ("Желание быть уязвимым" – Бархат), Ли Бул
© предоставлено пресс-службой Манежа в Санкт-Петербурге
Объекты и картины Ли Бул выставлены в одном пространстве с работами представителей русского авангарда (Казимира Малевича, Александра Родченко, Александры Экстер, архитекторов Ивана Леонидова и Якова Чернихова, есть даже макет дирижабля Константина Циолковского). Как отметила руководитель проекта Анна Кирикова, это сделано для того, чтобы визуализировать диалог, который художница ведет с русским искусством последние 10-15 лет.
© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"Работы южнокорейской художницы Ли Бул на персональной выставке "Утопия Спасенная" в ЦВЗ "Манеж", Санкт-Петербург
Работы южнокорейской художницы Ли Бул на персональной выставке Утопия Спасенная в ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
Работы южнокорейской художницы Ли Бул на персональной выставке "Утопия Спасенная" в ЦВЗ "Манеж", Санкт-Петербург
"Многолетний интерес Ли Бул к утопии приобрел новое качество в середине 2000-х годов, когда она начала создавать архитектурные макеты и рисунки, вдохновляясь конструктивизмом и русским авангардным искусством и архитектурой. Ли Бул использует символы и метафоры утопического модернизма, которые она трансформирует, аллегорически изображает и соединяет в своих произведениях", — отметили кураторы проекта Сунджун Ким и Суджин Ли.
© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"Работы южнокорейской художницы Ли Бул на персональной выставке "Утопия Спасенная" в ЦВЗ "Манеж", Санкт-Петербург
Работы южнокорейской художницы Ли Бул на персональной выставке Утопия Спасенная в ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
Работы южнокорейской художницы Ли Бул на персональной выставке "Утопия Спасенная" в ЦВЗ "Манеж", Санкт-Петербург
"Каждая выставка для нее является не просто демонстрацией собственных предметов, а это цельное художественное высказывание, — подчеркнул директор "Манежа" Павел Пригара. — Я рад, что именно здесь в Петербурге, в России, возникло это место, эта идея — соединения ее творчества с работами русских модернистов, конструктивистов, и таким образом родился этот проект."
Подготовка выставки в Манеже шла около двух лет. Финальный отбор предметов начался только после формирования полного списка работ русских футуристов и утопистов. Все это время Ли Бул принимала самое активное участие во всех этапах проекта: от разработки общей идеи до подготовки каталога, и создания архитектурного решения экспозиции. Для этого художница создала рукотворный макет пространства Манежа в масштабе 1:50, что позволило ей тщательно продумать расположение экспонатов и организовать выставку как путешествие по site-specific ландшафту, открывающему неожиданные смысловые и визуальные параллели. Она внимательно контролировала онлайн (приехать не позволил карантин) все этапы монтажа, после того как специально сделанные в Сеуле для России объекты прибыли в Петербург.
© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"Инсталляции "Город Солнца II" южнокорейской художницы Ли Бул. Воссоздана на выставке "Утопия Спасенная" в санкт-петербургском Манеже
Инсталляции Город Солнца II южнокорейской художницы Ли Бул. Воссоздана на выставке Утопия Спасенная в санкт-петербургском Манеже
1 из 2
Инсталляции "Город Солнца II" южнокорейской художницы Ли Бул. Воссоздана на выставке "Утопия Спасенная" в санкт-петербургском Манеже
© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"Инсталляции "Город Солнца II" южнокорейской художницы Ли Бул воссозданная на выставке "Утопия Спасенная" в санкт-петербургском Манеже
Инсталляции Город Солнца II южнокорейской художницы Ли Бул воссозданная на выставке Утопия Спасенная в санкт-петербургском Манеже
2 из 2
Инсталляции "Город Солнца II" южнокорейской художницы Ли Бул воссозданная на выставке "Утопия Спасенная" в санкт-петербургском Манеже
© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
1 из 2
Инсталляции "Город Солнца II" южнокорейской художницы Ли Бул. Воссоздана на выставке "Утопия Спасенная" в санкт-петербургском Манеже
© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
2 из 2
Инсталляции "Город Солнца II" южнокорейской художницы Ли Бул воссозданная на выставке "Утопия Спасенная" в санкт-петербургском Манеже
© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
Творчество Ли Бул хорошо известно не только в Южной Кореи и Азии, ее работы получили признание во всем мире, а персональные выставки прошли в крупных музеях и центрах современного искусства в Нью-Йорке, Филадельфии, Сиднее, Торонто, Марселе, Берне, Токио, Сеуле, Лондоне и Берлине. Дважды художница принимала участие в Венецианской биеннале (1999, 2019).
Ли Бул живет и работает в Сеуле, училась на скульптора в 1980-х годах и начала творческую карьеру с перформансов с использованием мягких костюмов. В 1990-х создала нашумевшую инсталляцию с гниющей рыбой и серию гибридов механизмов и органических форм "Киборги" (Cyborgs). В 2000-х годах заинтересовалась историей модернизма и начала выставлять крупномасштабные инсталляции, которые стали результатом ее творческих изысканий и раздумий о событиях истории и отражением ее личных воспоминаний и переживаний.

"Сейчас, когда переосмысляются центры цивилизации, восток пытается занять новое место, рефлексируя и присваивая опыт, полученный и от европейцев, — поясняет Павел Пригара. — Недаром внутри творчества Ли Бул звучат ее оценки работ Томмазо Кампанелла, Фуко, Татлина, Малевича. Большие художники начинают себя чувствовать частью большого мира, избавляются от локальности. И хотя мы говорим, что это корейская художница, она — человек мира."

© предоставлено пресс-службой Манежа в Санкт-Петербурге

Подготовка объектов для инсталляции "Желание быть уязвимым" 2015–2016/2020, Ли Бул

Желание быть уязвимым 2015–2016/2020, Ли Бул
1 из 2

Подготовка объектов для инсталляции "Желание быть уязвимым" 2015–2016/2020, Ли Бул

© предоставлено пресс-службой Манежа в Санкт-Петербурге
© предоставлено пресс-службой Манежа в Санкт-Петербурге

Фрагменты инсталляции "Желание быть уязвимым" 2015–2016/2020, Ли Бул

Желание быть уязвимым 2015–2016/2020, Ли Бул
2 из 2

Фрагменты инсталляции "Желание быть уязвимым" 2015–2016/2020, Ли Бул

© предоставлено пресс-службой Манежа в Санкт-Петербурге
1 из 2

Подготовка объектов для инсталляции "Желание быть уязвимым" 2015–2016/2020, Ли Бул

© предоставлено пресс-службой Манежа в Санкт-Петербурге
2 из 2

Фрагменты инсталляции "Желание быть уязвимым" 2015–2016/2020, Ли Бул

© предоставлено пресс-службой Манежа в Санкт-Петербурге
В последнее время Ли Бул создает иммерсивные инсталляции, такие, как "Город Солнца II" (Civitas Solis II) и "Утренняя серенада III" (Aubade III), а также "Желание быть уязвимым" (Willing to be vulnerable).
Проект является частью программы Года культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея (2020), приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между странами.
Выставка будет работать с 13 ноября по 31 января.
Открытие выставки ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 08:00Культура
"Советский Баухаус": как зарождался отечественный дизайн
 
КультураНовости культурыМузеиАлександр РодченкоКонстантин ЦиолковскийКазимир МалевичЮжная КореяБерлин (город)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники 1:42
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
22:34Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
22:26В Крыму ответили на заявление Украины о возвращении полуострова
22:25NBC: Трамп побеждает в Северной Каролине
Лента новостейМолния