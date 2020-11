https://ria.ru/20201113/bul-1584329607.html

Открылась вдохновленная авангардом выставка корейской художницы Ли Бул

В Манеже Санкт-Петербурга открылась первая в России персональная выставка художницы Ли Бул из Южной Кореи. Проект называется "Утопия Спасенная". РИА Новости, 13.11.2020

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Манеже Санкт-Петербурга открылась первая в России персональная выставка художницы Ли Бул из Южной Кореи. Проект называется "Утопия Спасенная".Центральная часть экспозиции — архитектурные скульптуры, пространственные инсталляции и рисунки, созданные Ли Бул начиная с 2005 года. Масштабные инсталляции из серии "Желание быть уязвимым" были воссозданы специально для Манежа. Одна из последних ее работ — коллаж на бархате "Без названия", некоторые рисунки и макеты экспонируются впервые.Объекты и картины Ли Бул выставлены в одном пространстве с работами представителей русского авангарда (Казимира Малевича, Александра Родченко, Александры Экстер, архитекторов Ивана Леонидова и Якова Чернихова, есть даже макет дирижабля Константина Циолковского). Как отметила руководитель проекта Анна Кирикова, это сделано для того, чтобы визуализировать диалог, который художница ведет с русским искусством последние 10-15 лет. "Каждая выставка для нее является не просто демонстрацией собственных предметов, а это цельное художественное высказывание, — подчеркнул директор "Манежа" Павел Пригара. — Я рад, что именно здесь в Петербурге, в России, возникло это место, эта идея — соединения ее творчества с работами русских модернистов, конструктивистов, и таким образом родился этот проект."Подготовка выставки в Манеже шла около двух лет. Финальный отбор предметов начался только после формирования полного списка работ русских футуристов и утопистов. Все это время Ли Бул принимала самое активное участие во всех этапах проекта: от разработки общей идеи до подготовки каталога, и создания архитектурного решения экспозиции. Для этого художница создала рукотворный макет пространства Манежа в масштабе 1:50, что позволило ей тщательно продумать расположение экспонатов и организовать выставку как путешествие по site-specific ландшафту, открывающему неожиданные смысловые и визуальные параллели. Она внимательно контролировала онлайн (приехать не позволил карантин) все этапы монтажа, после того как специально сделанные в Сеуле для России объекты прибыли в Петербург.Творчество Ли Бул хорошо известно не только в Южной Кореи и Азии, ее работы получили признание во всем мире, а персональные выставки прошли в крупных музеях и центрах современного искусства в Нью-Йорке, Филадельфии, Сиднее, Торонто, Марселе, Берне, Токио, Сеуле, Лондоне и Берлине. Дважды художница принимала участие в Венецианской биеннале (1999, 2019).Ли Бул живет и работает в Сеуле, училась на скульптора в 1980-х годах и начала творческую карьеру с перформансов с использованием мягких костюмов. В 1990-х создала нашумевшую инсталляцию с гниющей рыбой и серию гибридов механизмов и органических форм "Киборги" (Cyborgs). В 2000-х годах заинтересовалась историей модернизма и начала выставлять крупномасштабные инсталляции, которые стали результатом ее творческих изысканий и раздумий о событиях истории и отражением ее личных воспоминаний и переживаний.В последнее время Ли Бул создает иммерсивные инсталляции, такие, как "Город Солнца II" (Civitas Solis II) и "Утренняя серенада III" (Aubade III), а также "Желание быть уязвимым" (Willing to be vulnerable).Проект является частью программы Года культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея (2020), приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между странами.Выставка будет работать с 13 ноября по 31 января.

