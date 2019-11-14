В Санкт-Петербурге открылась выставка "Дейнека/Самохвалов"

Александр Дейнека "Оборона Петрограда" (слева) и Александр Самохвалов "На страже Родины"
"Дейнека/Самохвалов" в Манеже — главный проект секции "Изобразительное искусство" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Александр Дейнека "Оборона Петрограда" (слева) и Александр Самохвалов "На страже Родины"
"Дейнека/Самохвалов" в Манеже — главный проект секции "Изобразительное искусство" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и заместитель министра культуры Российской Федерации Павел Степанов у картины Александра Дейнеки "Натурщица"
"В полном объеме видим работы этих художников. Они передают кризисы, которые переживала страна, это тонкая и высокопрофессиональная выставка. Каждая деталь созвучна творчеству художников, начиная с трибун и заканчивая воротами", - отметила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и заместитель министра культуры Российской Федерации Павел Степанов у картины Александра Дейнеки "Натурщица"
"В полном объеме видим работы этих художников. Они передают кризисы, которые переживала страна, это тонкая и высокопрофессиональная выставка. Каждая деталь созвучна творчеству художников, начиная с трибун и заканчивая воротами", - отметила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.
Деревянная скульптура "Футболисты" Александра Дейнеки из коллекции Государственной Третьяковской галереи встроена в инсталляцию "Футбольное поле".
Деревянная скульптура "Футболисты" Александра Дейнеки из коллекции Государственной Третьяковской галереи встроена в инсталляцию "Футбольное поле".
Александра Дейнека "Натурщица"
Кураторы сознательно решили не посвящать свой проект только Александру Дейнеке, несмотря на юбилей, поскольку у него персональных выставок было достаточно много: "Нам не хотелось повторений, поэтому мы придумали историю с диалогом двух авторов, двух художников, и фамилия Самохвалов возникла практически мгновенно", — рассказывает директор выставочного зала "Манеж" в Санкт-Петербурге Павел Пригара.
Александра Дейнека "Натурщица"
Кураторы сознательно решили не посвящать свой проект только Александру Дейнеке, несмотря на юбилей, поскольку у него персональных выставок было достаточно много: "Нам не хотелось повторений, поэтому мы придумали историю с диалогом двух авторов, двух художников, и фамилия Самохвалов возникла практически мгновенно", — рассказывает директор выставочного зала "Манеж" в Санкт-Петербурге Павел Пригара.
Александр Самохвалов "После кросса"
Дейнека и Самохвалов — два художника, которые вместе прожили советское время, они родились с разницей в пять лет, и умерли с разницей в один год. Они работали с одними и теми же темами.
Александр Самохвалов "После кросса"
Дейнека и Самохвалов — два художника, которые вместе прожили советское время, они родились с разницей в пять лет, и умерли с разницей в один год. Они работали с одними и теми же темами.
Александр Самохвалов "С. М. Киров принимает парад физкультурников"
Экспозиция состоит из шести разделов: война и мир, труд и спорт, герои и дети.
Александр Самохвалов "С. М. Киров принимает парад физкультурников"
Экспозиция состоит из шести разделов: война и мир, труд и спорт, герои и дети.
Александр Дейнека, эскиз росписи потолка Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА) "Кросс красноармейцев"
Дейнека стремился к плакатной выразительности, Самохвалов предпочитал сдержанность, метафизическую неопределённость", — поясняет куратор выставки, руководитель секции "Изобразительное искусство" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума Семен Михайловский.
Александр Дейнека, эскиз росписи потолка Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА) "Кросс красноармейцев"
Дейнека стремился к плакатной выразительности, Самохвалов предпочитал сдержанность, метафизическую неопределённость", — поясняет куратор выставки, руководитель секции "Изобразительное искусство" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума Семен Михайловский.
Александр Дейнека "Донбасс"
Проект включает около 300 работ из 37 музеев и 10 частных собраний: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотография.
Александр Дейнека "Донбасс"
Проект включает около 300 работ из 37 музеев и 10 частных собраний: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотография.
Александр Самохвалов "Девушка в футболке"
"Эта выставка открывает нам Самохвалова как художника абсолютно равнозначного Дейнеке, с той разницей, конечно, что у них были разные учителя и они жили в разных городах", — делится своими впечатлениями Павел Пригара.
Александр Самохвалов "Девушка в футболке"
"Эта выставка открывает нам Самохвалова как художника абсолютно равнозначного Дейнеке, с той разницей, конечно, что у них были разные учителя и они жили в разных городах", — делится своими впечатлениями Павел Пригара.
Александр Самохвалов "На стадионе", "Метательница молота", "Дискоболка", "Девушка-дискобол" и "Метательница диска"
Самохвалов родился в Бежецке, Тверской губернии, но на протяжении всей жизни был связан с Петербургом-Ленинградом, многие его работы посвящены труду и спорту.
Александр Самохвалов "На стадионе", "Метательница молота", "Дискоболка", "Девушка-дискобол" и "Метательница диска"
Самохвалов родился в Бежецке, Тверской губернии, но на протяжении всей жизни был связан с Петербургом-Ленинградом, многие его работы посвящены труду и спорту.
Александр Дейнека "Текстильщицы"
Дейнека родился в Курске, но жил в Москве, "Текстильщицы" - один из самых известных его шедевров.
Александр Дейнека "Текстильщицы"
Дейнека родился в Курске, но жил в Москве, "Текстильщицы" - один из самых известных его шедевров.
Посетитель на выставке "Дейнека/Самохвалов"
"Художники не общались друг с другом буквально, но художественный диалог между ними явно присутствовал", — уверен директор выставочного зала "Манеж" в Санкт-Петербурге Павел Пригара.
Посетитель на выставке "Дейнека/Самохвалов"
"Художники не общались друг с другом буквально, но художественный диалог между ними явно присутствовал", — уверен директор выставочного зала "Манеж" в Санкт-Петербурге Павел Пригара.
Александр Самохвалов "Метростроевка со сверлом"
"Именно этот диалог художников открыл большое количество измерений этой выставки, это не просто сопоставление двух мастеров, это сопоставление, основанное на том, что они следили друг за другом", — продолжает Павел Пригара.
Александр Самохвалов "Метростроевка со сверлом"
"Именно этот диалог художников открыл большое количество измерений этой выставки, это не просто сопоставление двух мастеров, это сопоставление, основанное на том, что они следили друг за другом", — продолжает Павел Пригара.