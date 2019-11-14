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РИА Новости

В Санкт-Петербурге открылась выставка "Дейнека/Самохвалов"

15:05 14.11.2019 (обновлено: 15:27 14.11.2019)
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В санкт-петербургском "Манеже" открылась выставка "Дейнека/Самохвалов". С 14 по 16 ноября ее могут посетить зарегистрированные участники VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, а с 18 ноября все желающие. Экспозиция приурочена к 120-летию Александра Дейнеки и представляет творчество двух близких по духу и эстетике советских художников.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Александр Дейнека "Оборона Петрограда" (слева) и Александр Самохвалов "На страже Родины"

"Дейнека/Самохвалов" в Манеже — главный проект секции "Изобразительное искусство" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Картины Александра Дейнеки Оборона Петрограда и На страже Родины на выставке Дейнека/Самохвалов в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге
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Александр Дейнека "Оборона Петрограда" (слева) и Александр Самохвалов "На страже Родины"

"Дейнека/Самохвалов" в Манеже — главный проект секции "Изобразительное искусство" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и заместитель министра культуры Российской Федерации Павел Степанов у картины Александра Дейнеки "Натурщица"

"В полном объеме видим работы этих художников. Они передают кризисы, которые переживала страна, это тонкая и высокопрофессиональная выставка. Каждая деталь созвучна творчеству художников, начиная с трибун и заканчивая воротами", - отметила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и заместитель министра культуры Российской Федерации Павел Степанов на выставке Дейнека/Самохвалов в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума
2 из 13

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и заместитель министра культуры Российской Федерации Павел Степанов у картины Александра Дейнеки "Натурщица"

"В полном объеме видим работы этих художников. Они передают кризисы, которые переживала страна, это тонкая и высокопрофессиональная выставка. Каждая деталь созвучна творчеству художников, начиная с трибун и заканчивая воротами", - отметила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Деревянная скульптура "Футболисты" Александра Дейнеки из коллекции Государственной Третьяковской галереи встроена в инсталляцию "Футбольное поле".

Инсталляция Футбольное поле на выставке Дейнека/Самохвалов в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге
3 из 13

Деревянная скульптура "Футболисты" Александра Дейнеки из коллекции Государственной Третьяковской галереи встроена в инсталляцию "Футбольное поле".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Александра Дейнека "Натурщица"

Кураторы сознательно решили не посвящать свой проект только Александру Дейнеке, несмотря на юбилей, поскольку у него персональных выставок было достаточно много: "Нам не хотелось повторений, поэтому мы придумали историю с диалогом двух авторов, двух художников, и фамилия Самохвалов возникла практически мгновенно", — рассказывает директор выставочного зала "Манеж" в Санкт-Петербурге Павел Пригара.

Посетитель возле картины Александра Дейнеки Натурщица (1936 г.) на выставке Дейнека/Самохвалов в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума
4 из 13

Александра Дейнека "Натурщица"

Кураторы сознательно решили не посвящать свой проект только Александру Дейнеке, несмотря на юбилей, поскольку у него персональных выставок было достаточно много: "Нам не хотелось повторений, поэтому мы придумали историю с диалогом двух авторов, двух художников, и фамилия Самохвалов возникла практически мгновенно", — рассказывает директор выставочного зала "Манеж" в Санкт-Петербурге Павел Пригара.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Александр Самохвалов "После кросса"

Дейнека и Самохвалов — два художника, которые вместе прожили советское время, они родились с разницей в пять лет, и умерли с разницей в один год. Они работали с одними и теми же темами.

Посетительница возле картины Александра Самохвалова После кросса на выставке Дейнека/Самохвалов в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге
5 из 13

Александр Самохвалов "После кросса"

Дейнека и Самохвалов — два художника, которые вместе прожили советское время, они родились с разницей в пять лет, и умерли с разницей в один год. Они работали с одними и теми же темами.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Александр Самохвалов "С. М. Киров принимает парад физкультурников"

Экспозиция состоит из шести разделов: война и мир, труд и спорт, герои и дети.

Посетитель возле картины Александра Самохвалова С. М. Киров принимает парад физкультурников на выставке Дейнека/Самохвалов в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума
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Александр Самохвалов "С. М. Киров принимает парад физкультурников"

Экспозиция состоит из шести разделов: война и мир, труд и спорт, герои и дети.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Александр Дейнека, эскиз росписи потолка Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА) "Кросс красноармейцев"

Дейнека стремился к плакатной выразительности, Самохвалов предпочитал сдержанность, метафизическую неопределённость", — поясняет куратор выставки, руководитель секции "Изобразительное искусство" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума Семен Михайловский.

Посетитель возле эскиза росписи потолка Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА) Кросс красноармейцев работы Александра Дейнеки на выставке Дейнека/Самохвалов в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума
7 из 13

Александр Дейнека, эскиз росписи потолка Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА) "Кросс красноармейцев"

Дейнека стремился к плакатной выразительности, Самохвалов предпочитал сдержанность, метафизическую неопределённость", — поясняет куратор выставки, руководитель секции "Изобразительное искусство" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума Семен Михайловский.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Александр Дейнека "Донбасс"

Проект включает около 300 работ из 37 музеев и 10 частных собраний: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотография.

Девушка возле картины Александра Дейнеки Донбасс (1947 г.) на выставке Дейнека/Самохвалов в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума
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Александр Дейнека "Донбасс"

Проект включает около 300 работ из 37 музеев и 10 частных собраний: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотография.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Александр Самохвалов "Девушка в футболке"

"Эта выставка открывает нам Самохвалова как художника абсолютно равнозначного Дейнеке, с той разницей, конечно, что у них были разные учителя и они жили в разных городах", — делится своими впечатлениями Павел Пригара.

Картина Александра Самохвалова Девушка в футболке (1932 г.) на выставке Дейнека/Самохвалов в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге
9 из 13

Александр Самохвалов "Девушка в футболке"

"Эта выставка открывает нам Самохвалова как художника абсолютно равнозначного Дейнеке, с той разницей, конечно, что у них были разные учителя и они жили в разных городах", — делится своими впечатлениями Павел Пригара.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Александр Самохвалов "На стадионе", "Метательница молота", "Дискоболка", "Девушка-дискобол" и "Метательница диска"

Самохвалов родился в Бежецке, Тверской губернии, но на протяжении всей жизни был связан с Петербургом-Ленинградом, многие его работы посвящены труду и спорту.

Посетители на выставке Дейнека/Самохвалов в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге
10 из 13

Александр Самохвалов "На стадионе", "Метательница молота", "Дискоболка", "Девушка-дискобол" и "Метательница диска"

Самохвалов родился в Бежецке, Тверской губернии, но на протяжении всей жизни был связан с Петербургом-Ленинградом, многие его работы посвящены труду и спорту.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Александр Дейнека "Текстильщицы"

Дейнека родился в Курске, но жил в Москве, "Текстильщицы" - один из самых известных его шедевров.

Девушка возле картины Александра Дейнеки Текстильщицы (1927 г.) на выставке Дейнека/Самохвалов в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге.
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Александр Дейнека "Текстильщицы"

Дейнека родился в Курске, но жил в Москве, "Текстильщицы" - один из самых известных его шедевров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Посетитель на выставке "Дейнека/Самохвалов"

"Художники не общались друг с другом буквально, но художественный диалог между ними явно присутствовал", — уверен директор выставочного зала "Манеж" в Санкт-Петербурге Павел Пригара.

Посетитель на выставке Дейнека/Самохвалов в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге
12 из 13

Посетитель на выставке "Дейнека/Самохвалов"

"Художники не общались друг с другом буквально, но художественный диалог между ними явно присутствовал", — уверен директор выставочного зала "Манеж" в Санкт-Петербурге Павел Пригара.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Александр Самохвалов "Метростроевка со сверлом"

"Именно этот диалог художников открыл большое количество измерений этой выставки, это не просто сопоставление двух мастеров, это сопоставление, основанное на том, что они следили друг за другом", — продолжает Павел Пригара.

В центре - картина Александра Самохвалова Метростроевка со сверлом на выставке Дейнека/Самохвалов в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге
13 из 13

Александр Самохвалов "Метростроевка со сверлом"

"Именно этот диалог художников открыл большое количество измерений этой выставки, это не просто сопоставление двух мастеров, это сопоставление, основанное на том, что они следили друг за другом", — продолжает Павел Пригара.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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КультураНовости культурыАлександр СамохваловВыставкиОльга ГолодецАлександр Дейнека
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